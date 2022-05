Puedes entrenar tu fuerza mental en busca del éxito como Rafa Nadal

Para definir a un deportista como Rafa Nadal faltan las palabras. Raro sería encontrar a una persona que no haya oído hablar de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, algo que volvió a demostrar el pasado 30 de enero cuando, tras vencer a Daniil Medvedev en la memorable final del Abierto de Australia, se convirtió en el primer tenista masculino que lograba ganar 21 Grand Slams.

Fue un partido épico, como muchos otros en la carrera del tenista de Manacor, que comenzó a forjarse cuando apenas contaba con 3 años de edad y que "no hubiera sido posible sin todas las personas que han estado a mi lado", confiesa Rafa, pero tampoco sin una fortaleza mental tan envidiable como su juego.



Se tiene y se trabaja

Esa fortaleza mental es una de las claves del éxito de Rafa Nadal, su autoconocimiento y esa precisión para concentrarse en un partido y ganarlo por muy cuesta arriba que se le ponga le definen, le hacen temible por sus rivales y le llevan resistir ante situaciones adversas, a sobreponerse y a marcar la diferencia.



Ese otro don que tiene el tenista español, además del de su magnífico juego, a muchos les hace plantearse si con la fuerza mental se nace o es algo que puede conseguirse con trabajo y tiempo. Y la respuesta es positiva en ambos casos: se tiene y se trabaja para tenerla, y a algunos les resultará más sencillo que a otros en función de su psicología. Lo que es un hecho es que atesorar fuerza mental reporta grandes beneficios, ayuda a combatir el estrés, las inseguridades y, en general, cualquier reto que podamos encontrarnos.



Identifica tus emociones

Para alcanzar esa solidez mental es muy importante liberar la mente de creencias que puedan limitarnos. Ante determinadas situaciones, muchas veces nos hacemos pequeños porque pensamos que no vamos a estar a a la altura o no somos capaces, pero lo somos mucho más de lo que podamos pensar. Eliminar la negatividad y esas trabas que nos ponemos nosotros mismos es fundamental para alcanzar una fortaleza mental que nos distinga.



Por ello, no gastes tus energías en aspectos que no puedes controlar. Del mismo modo que hace Rafa Nadal, debemos centrarnos en la situación actual, en momentos concretos, y en cómo encontrar la mejor solución y dejar de lado todo lo que escapa a nuestro control. Pensar en todo lo que has logrado hasta ahora es una buena opción contra el desánimo. Debes ser capaz de echar la vista atrás y valorar tus logros, cómo has superado situaciones igual de complicadas e incluso peores. Además, identificar bien tus emociones es algo esencial.



Debemos saber de dónde partimos y a qué punto queremos llegar, y conocer correctamente esas emociones y los sentimientos que tenemos cuando las cosas se ponen complicadas es la base para poder desarrollar fuerza mental.



Control del juego

En el caso del deporte, nos fijamos en profesionales de élite cono Rafa Nadal, admiramos su técnica, su actitud incansable y, como no, sus resultados. Pero no parece llamarnos tanto la atención su fortaleza mental, cuando es todo un aval para alcanzar el éxito. La fortaleza mental en el deporte es de enorme importancia, puesto que implica contar con capacidad para gestionar los pensamientos, las acciones y sobre todo las emociones, independientemente de otros factores también a valorar. Si la fortaleza mental juega a nuestro favor, el campo de juego se vuelve menos exigente y las competiciones, algo más sencillas.



Rafa Nadal admitía que ni siquiera un campeón como él podría haber conseguido todos sus logros si no le hubieran respaldado otras personas, artífices igualmente de sus triunfos. El tenista balear siempre ha sido una persona humilde pese a codearse con los mejores desde sus inicios. Su energía y su preparación han llegado a buen puerto gracias también al equipo técnico de Rafa Nadal, aunque sin su fortaleza mental, resiliencia y capacidad de concentración no hubiera podido destacarse del resto en un deporte tan exigente a nivel mental como el tenis. Los deportes individuales son más exigentes a nivel mental y entrenar esa fuerza mental es beneficioso para todo tipo de deportes, individuales y colectivos.



Cómo entrenar la mente para tener fortaleza mental

Al igual que la fuerza mental es una herramienta de gran utilidad para los deportistas, la gestión de emociones y pensamientos es un factor fundamental para cada uno de nosotros en nuestros diferentes ámbitos. Del mismo modo que Rafa ha de afrontar la autoexigencia, el estrés y situaciones muy difíciles durante un partido, en el día a día de cualquier persona surgen retos e imprevistos y situaciones adversas, tanto en el ámbito laboral como en el personal, y es ahí donde la fuerza mental puede ser nuestra gran aliada, y una serie de claves te ayudarán a entrenar la mente hasta alcanzar tu mejor versión.



Por eso son muy válidos algunos consejos que pueden ayudar a superar las situaciones complicadas que se nos plantean cada día, empezando por analizar la situación con perspectiva para tomar la mejor decisión, visualizar tus objetivos y centrarte en ellos. También una actitud positiva y una autocrítica sana, pero siempre en su justa medida. Se deben relativizar los errores, alejarse de los pensamientos que no son positivos y, ojo, respetarte siempre a ti mismo. Tu pasado es tu mejor maestro, mientras que el fracaso y la frustración forman parte del proceso. Pero no debemos quedarnos en esos pensamientos, sino usarlos a nuestro favor para aprender de ellos y alcanzar nuestra mejor versión.



Lograr una buena fortaleza mental lleva tiempo y, como todo proceso, su evolución no es lineal, pero lo conseguirás si disfrutas del camino, si eres consciente de todo lo que has conseguido hasta ahora y si te permites relajarte y desconectar cuando lo necesites.



Si conectamos hacemos cosas increíbles

La fortaleza mental de Rafa Nadal es todo un ejemplo a destacar en la plataforma de Telefónica Mejor Conectados, donde personalidades de éxito retratan a la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles". En el apartado Historias increíbles se visualizarán testimonios de algunos embajadores de la marca, entre ellos personas muy conocidas como el chef Ferran Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya, el exjugador de baloncesto Nacho Azofra o el propio Rafa Nadal, que detalla desde la niñez cómo ha llegado a ser una referencia mundial en el tenis.



Cuenta también su historia Javier Perea, de una start-up de Wayra; o Kamran Omarli, violinista de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Música Reina Sofía. Junto a sus historias, podemos encontrar Aprende con expertos, una serie de pequeñas "clases magistrales" en las que grandes figuras como Perico Delgado, Pablo Laso, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala o Amaya Valdemoro ofrecen en primera persona consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.



