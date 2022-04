El Síndic de Greuges abre una investigación de oficio por los espionajes a políticos y activistas independentistas

El Síndic de Greuges en funciones, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio ante el supuesto caso de espionaje a políticos, abogados y activistas independentistas catalanes hecho público por Citizen Lab, entidad vinculada a la Universidad de Toronto.

Pese a que la investigación de Citizen Lab no ha determinado la autoría de los presuntos espionajes, la empresa responsable del software Pegasus ha asegurado que este programa solo se suministra a los Gobiernos.

Es por esto que el Síndic se ha dirigido al Defensor del Pueblo para "que valore la oportunidad de iniciar una investigación sobre un eventual uso de este software por parte de algún organismo del Estado".

De forma simultánea, y dado que algunas de las personas que han sufrido el espionaje son o han sido miembros del Gobierno de la Generalitat, el Síndic ha interpelado también a la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya y al Departamento de Interior para que le comunican si ha tenido lugar alguna actuación en relación a este asunto.

Aragonès apunta al CNI

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha considerado que hay una "evidencia palmaria" de que el CNI es responsable del espionaje a una sesentena de líderes independentistas, y ha anunciado que se reunirá mañana en Madrid con representantes de los partidos que han sido espiados.

Aragonès ha vuelto a reclamar al Gobierno "transparencia y asunción de responsabilidades" en relación con el caso de espionaje político a independentistas catalanes, entre ellos él mismo, víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, según una información de The New Yorker con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.

El presidente catalán ha apuntado directamente a la inteligencia española al sugerir que "no hay que ser Sherlock Holmes para mirar al CNI (Centro Nacional de Inteligencia)". "Es una evidencia palmaria –ha añadido–. Si el CNI ha comprado el programario, si este solo puede venderse a estados... ¿qué otro servicio de inteligencia querría destinar millones de euros a espiarnos?".