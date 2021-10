TV3 retira un gag en el que se degrada a la reina

El humorista Peyu, apodo de Lluís Jutglar, ha denunciado a través de sus redes que TV3 ha decidido no emitir un fragmento de la serie cómica "BricoHeroes". Este espacio, que se difunde a través de TDT, contenía un breve diálogo en el que Peyu le confesaba a Jair Domínguez, su compañero durante la grabación, lo siguiente: "Me haría gracia que me la chupara la Letizia Ortiz".

La productora del programa, a través de un comunicado público, ha tildado lo sucedido de "autocensura en TV3". Un comunicado en el que el humorista aludido por la polémica ha querido hacer hincapié en aspectos vinculados con la libertad de expresión: "No es fácil hacer este 'tweet' porque probablemente nos jugamos el trabajo y futuros proyectos, pero, como creador del formato y del guión de este momento concreto, quiero compartirlo por evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión".

El mismo Peyu aclara que TV3 ha alegado que se trata de un gag machista que "una televisión pública no lo puede emitir", mientras que él sostiene que el comentario se debe situar "en un contexto de un programa de humor negro y estridente".

El fragmento que la televisión pública catalana ha decidido "censurar" ha sido difundido por el propio Peyu. El humorista aclara que el gag consistía en que dos trabajadores imaginan "un sueño de millonario". Uno de ellos esgrime el mencionado comentario sobre la reina Leticia, a lo que su compañero replica que aún "es poco de rico" y remata: "Si me hubieses dicho la hija...".

Preguntado este lunes por esta polémica en el programa de TV3 'Planta Baixa', el director de la televisión autonómica, Vicent Sanchis, ha justificado la decisión de la cadena en que los humoristas "han traspasado una linea roja", pero "no porque se trate de la casa real", pues "con cualquier mujer y su hija menor hubiéramos hecho exactamente lo mismo".