Dos jóvenes de veintidós y veintitrés años residentes en Vigo denunciaron el pasado domingo ante la policía una agresión homófoba en una zona de copas de la ciudad. Los jóvenes aseguran que alrededor de las cuatro y media de la madrugada se encontraban con otras cuatro amigas en un banco de la plaza e Portugal, cuando, tras besarse, fueron asaltados y golpeados a puñetazos y patadas.

A uno de ellos le fracturaron el tabique nasal, le desgarraron una oreja y le dejaron varios hematomas en el rostro y en e cuerpo. El segundo sufrió la rotura de una muela a causa de un puñetazo y padece un traumatismo en un codo.

Según narra Iván Lomba, el más joven de los agredidos, él y un amigo se encontraba en un banco de la plaza de Portugal junto a su pareja y otras tres amigas, cuando adoptaron una actitud cariñosa y decidieron besarse. Pocos segundos después, un joven que se encontraba con otro grupo de unas siete personas en un banco aledaño se acercó a ellos mientras empezaban a increparles.

"Cuando les respondí ‘¿qué pasa?’, uno de ellos me golpeó en la cara y me tiró al suelo. Entonces mi amigo [el segundo agredido prefiere guardar su anonimato] se levantó y también se arrojaron sobre él, le dieron dos puñetazos e intentaron patearle la cara y la cabeza cuando cayó al suelo", añade.

Sara Paz, la pareja de Iván, de diecisiete años, atestigua esa versión. "Eran un grupo de siete personas, tres chicos y cuatro chicas. Cuando Iván y nuestro amigo se dieron el beso, me di cuenta de que los de atrás empezaban a murmurar. Poco después se acercaron y les golpearon. No me cabe duda de que el motivo fue que los vieron besándose. Fue una agresión homófoba", añade.

Según denunciaron ante la policía, uno de los agresores era de origen latino con el pelo corto teñido de rubio y la cara redonda. Otro era rubio con los ojos claros. Al parecer, tras la agresión se dirigieron a un aparcamiento subterráneo que dispone de cámaras de seguridad, gracias a las cuales la policía podría identificarlos.

Iván aseguró este lunes por la mañana que se encontraba bien, aunque dolorido, y que apenas había podido dormir. Según el parte médico, está pendiente de una revisión maxilofacial para evaluar los daños en la muela que le rompieron. En cuanto a su amigo, fue derivado a un cirujano plástico para evaluar si, dada la gravedad de sus heridas, precisa una intervención quirúrgica.

Se trata de la segunda agresión homófoba denunciada en Vigo en los últimos cinco meses. En noviembre pasado, el actor coruñés Alberte Bello denunció que otro joven le había dado una brutal paliza mientras le gritaba "¡maricón de mierda!" cuando regresaba tras cenar con el director de la obra de teatro que preparaba en la ciudad.

Hace tres días, el grupo de beat-punk Amor denunció en sus redes sociales que el viernes anterior uno de sus miembros había sufrido otra agresión después de participar en un festival en Ourense. Tras el concierto, un hombre se acercó a él y le rompió la nariz de un puñetazo dejándolo inconsciente tras llamarle "puto maricón".

El domingo 20 de marzo, en Girona, otro hombre que regresaba a su casa de noche con una mascarilla con los colores del arco iris recibió otra paliza por parte de dos hombres que le llamaron "maricón de mierda".



El 30 de enero, la familia de un joven de 23 años con una discapacidad intelectual denunció que seis hombres le habían agredido entre insultos homófobos a la salida de una discoteca de Jerez de la Frontera.

La semana pasada se supo que la Fiscalía había llegado a un acuerdo con la defensa de dos menores de edad que participaron en la brutal paliza que acabó en A Coruña con la vida de Samuel Luiz, entre insultos homófobos según corroboraron varios testigos. El acuerdo, del que no han trascendido los detalles ni el grado de participación de los menores en la muerte de Samuel, contempla que sólo cumplirán tres años y medio de reclusión.