Vive donde quieras, que no te va a faltar de nada

Correos está muy presente en el medio rural y gracias a la entidad postal vivir y disfrutar de un entorno natural no supone privarse absolutamente de nada. Los 6.011 carteros y carteras rurales llevan hasta la puerta de casa los servicios de las 2.370 oficinas de Correos, que hasta ahora solo se prestaban en las dependencias de la entidad. Desde el 1 de diciembre, los dispositivos electrónicos portátiles (PDA) con los que han sido dotados todos ellos hacen posible que los hogares más alejados se beneficien de servicios como ingresar y retirar dinero en efectivo, enviar y recibir paquetería, pagar recibos y tributos, adquirir embalajes, sobres y sellos, servicios de luz, gas, telefonía o seguros.



De esta manera, las personas que apuestan por residir en el medio rural tienen un gran aliado en su día a día, a veces desconocido para personas que no residen en el medio rural que piensan que vivir lejos de las grandes ciudades son todo desventajas, cuando no es para nada cierto. Por eso, Correos ha querido lanzar una campaña, #ViveDondeQuieras, que pone en valor su papel como facilitador cotidiano de la ciudadanía que vive o tiene pensado trasladar su lugar de residencia al entorno rural.



Campaña "Vive donde quieras". Correos.

Personas reales

Debido al impulso del teletrabajo, cada vez son más las personas que se han decidido o están pensando cambiar su lugar de residencia de una ciudad a un pueblo, y es a ellos a quien se dirige, sobre todo, #ViveDondeQuieras. La campaña muestra el carácter acogedor de los habitantes del medio rural mediante los consejos que algunos de los vecinos ofrecen a todo aquel que quiera trasladarse a vivir a un pueblo.



Rodada íntegramente en la localidad cacereña de Villanueva de la Vera, la nueva iniciativa de Correos está protagonizada por personas reales que se muestran tal como son. De hecho, sus testimonios han sido grabados en sus casas y lugares de trabajo habituales y, buscando la máxima honestidad y veracidad, no se ha realizado ninguna intervención en el vestuario ni en las localizaciones. Son como aparecen para reflejar el devenir diario real de cada uno de ellos.



La vida se abre paso en el mundo rural

Entre los protagonistas de #ViveDondeQuieras hay varios agricultores, un matrimonio con su propio taller de carpintería, una psicóloga que tras recorrer medio mundo decidió regresar a su pueblo natal junto con su pareja para formar allí una familia, una pareja de fruteros que se conocen desde niños y llevan juntos desde los 15 años, una camarera y sommelier con espíritu viajero, una pareja de jubilados, una estudiante de bachillerato para la que el pueblo, su familia y sus amigos lo son todo, o una pareja de portugueses que decidieron instalarse en esta localidad y actualmente regentan el bar de la piscina.



Pero hay mucho más. Como ejemplo de los que deciden abandonar la ciudad e irse a vivir al mundo rural se muestran también imágenes de la vida cotidiana de una familia que componen una diseñadora gráfica, un músico y sus tres hijas. Hace unos años decidieron dejar a un lado su vida urbanita para irse a vivir a Villanueva de la Vera, donde residen en una casa ubicada junto a la piscina municipal que han ido reformando poco a poco como su mejor proyecto personal.



Sin renunciar a nada

Todos ellos saben que Correos está a su lado para hacerles la vida más fácil. Y es que la entidad postal, gracias a sus profesionales y a la tecnología con que han sido dotados, es un agente facilitador del día a día en el entorno rural, consciente de que, como se dice en la campaña "Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también".



Correos apuesta así por impulsar la digitalización en el medio rural, que se traduce también en que ayuda a todas las personas a que nada les impida vivir donde quieren vivir, y su nueva campaña con gente real en un entorno real es la mejor prueba de que residir en el medio rural es una opción también muy real que no conlleva renunciar a nada.