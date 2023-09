Los 6 mejores filtros de agua para tu hogar

El acceso a agua limpia y segura es esencial para nuestra salud y bienestar. Afortunadamente, existen una gran variedad de opciones de filtros de agua disponibles en el mercado para garantizar que el agua que consumimos en casa esté libre de contaminantes y sabores desagradables. A continuación, te traemos los 6 mejores filtros de agua para grifo después de analizar diferentes opciones disponibles en el mercado y cómo pueden ayudarte a obtener agua filtrada de alta calidad directamente en tu hogar.



¿Qué es un filtro de agua?

Un filtro de agua se define como un dispositivo compuesto generalmente por un material poroso que ayuda a retener y eliminar las partículas sólidas del agua. Estos productos permiten mejorar la calidad del agua que proviene directamente del acueducto y fluye a través de los grifos. Al pasar por el filtro, este atrapa las partículas que el agua trae consigo, algunas de las cuales pueden ser tóxicas o perjudiciales para la salud. Estas partículas pueden incluir arena, barro, óxido, polvo, hierro, altas cantidades de cloro y bacterias, entre otros elementos.



Hay que recordar que existen diversas opciones de sistemas de filtrado de agua para uso doméstico, entre las cuales se incluyen filtros para grifos, jarras de filtrado y sistemas de ósmosis inversa, cada uno con sus características y aplicaciones específicas. Mientras que los filtros de grifo se instalan directamente en la salida del grifo, las jarras de filtrado son prácticas y populares para eliminar impurezas al verter el agua en ellas. Los sistemas de ósmosis inversa son más sofisticados, y requieren una instalación especializada y profesional.



¿Qué ventajas tiene el agua filtrada en casa?

El uso de un filtro de agua en casa es fundamental para garantizar la calidad del agua que consumimos. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado métodos efectivos para tratar y limpiar el agua, y la filtración se ha convertido en uno de los métodos más utilizados en la actualidad.



El agua que llega a nuestras casas pasa por una extensa red de tuberías, algunas de las cuales pueden no estar en las mejores condiciones. Esto significa que el agua puede arrastrar partículas contaminantes en su camino. Es crucial contar con un filtro de agua que se coloque en la entrada del tanque de almacenamiento o contenedor donde se guarda el agua, de manera que se pueda mantener más limpia y de mejor calidad.



El filtro de agua no solo elimina las impurezas presentes en el agua, sino que también contribuye a prevenir enfermedades o afecciones en la piel, los ojos y otras partes del cuerpo. El uso de agua contaminada para bañarse o lavarse puede tener un impacto negativo en la salud. Además, es importante mencionar que, para beber agua, se requiere un sistema adicional al filtro, como un purificador de agua, que a través de varios filtros también elimina virus y bacterias.



La presencia de purificadores de agua en casa asegura que el agua que bebemos tenga una mejor calidad y no represente riesgos para nuestra salud. Además, tener un purificador de agua en casa puede reducir la necesidad de comprar botellas de plástico y garrafones, lo que beneficia la economía del hogar y contribuye a la reducción de la contaminación por plástico.



Los 6 mejores filtros de agua

Sistema de filtración. — El Corte Inglés

1. El mejor Sistema de filtración - On Tap Brita

El sistema de filtración para grifo con el Filtro On Tap Brita ofrece agua filtrada en casa de manera conveniente. Diseñado para el grifo de la cocina, tiene una capacidad de 600 litros (equivalente a 3 meses) y se instala sin herramientas. Ofrece tres modalidades de flujo de agua: filtrada, sin filtrar y modo ducha sin filtrar. Este filtro utiliza tecnología avanzada con membrana de fibra hueca, carbón activo y fibra de intercambio de iones para reducir cloro, plomo, partículas, microplásticos, pesticidas y más. Su pantalla LCD muestra la capacidad restante del filtro, asegurando un suministro constante de agua filtrada.



Es una inversión en agua potable de calidad en casa, perfecta para aquellos que buscan comodidad y eficacia desde el grifo de la cocina.



2. La última tecnología de filtración - On Tap Ultra Philips Water Solutions

Otro de los mejores filtros para grifos es el On Tap Ultra Philips Water Solutions. El sistema de filtración con tecnología de Ultrafiltración "X-Guard Ultra" presenta un proceso de filtración en cuatro etapas que es altamente eficaz, reduciendo hasta un 99.99% de bacterias, así como eliminando cloro, metales pesados, químicos, pesticidas, compuestos orgánicos y microplásticos, lo que garantiza un agua más pura y con un mejor sabor. Además, ofrece la conveniencia de seleccionar entre tres tipos de flujo de agua: filtrada, modo ducha sin filtrar y flujo normal sin filtrar. El sistema también incorpora un temporizador mecánico que te recordará cuándo es necesario cambiar el cartucho. Está disponible en dos diseños compactos con múltiples modos de salida de agua, incluyendo chorro sin filtrar, ducha sin filtrar y modo con agua filtrada.



La duración del filtro es de hasta 1.200 litros con un flujo de agua de 1.6 litros por minuto.



Sistema de filtración. — El Corte Inglés

3. Una alternativa más práctica - Jarra de agua AWP2933WHT3 X Philips Water Solutions

La jarra de agua Philips Water Solutions AWP2933WHT3, con una capacidad de 2,6 litros, ofrece una solución efectiva para mejorar la calidad del agua en tu hogar. Este innovador sistema reduce eficazmente la cal, el cloro y los microplásticos, así como el PFOA, proporcionando agua filtrada con un sabor puro y agradable. La jarra cuenta con una tapa abatible que facilita el rellenado y un indicador electrónico en la tapa para el cambio oportuno del cartucho. El pack ahorro incluye tres cartuchos Philips Micro X Clean, que garantizan hasta 300 litros de agua filtrada, con una duración de tres meses para tu comodidad.



Jarra de agua filtrada. — Fuente: El Corte Inglés

4. La alternativa más económica - Purificador de agua de grifo pequeño Huanji

El purificador de agua de grifo pequeño de la marca Huanji es una solución eficaz para obtener agua filtrada en casa de manera económica y sencilla. Diseñado para beber, cocinar, limpiar y el cuidado diario de la piel, este sistema es ideal para familias, individuos preocupados por la salud y aquellos que desean reducir los residuos de plástico. Su filtro de cerámica realiza una filtración profunda, eliminando óxido, sedimentos, olores y cloro residual, cumpliendo con los estándares de uso saludable del agua. Además, el elemento de filtro cerámico es lavable, prolongando su vida útil. Con dimensiones compactas y aplicabilidad en diferentes entornos, este purificador proporciona agua limpia y segura para múltiples usos en el hogar.



Purificador de agua. — Fuente: Aliexpress

5. Otra alternativa práctica de calidad - Jarra Filtradora de Agua BRITA Style

La jarra filtradora de agua Style de BRITA, con capacidad de 2,4 litros y un filtro MAXTRA+ incluido, proporciona una solución para convertir el agua del grifo en una opción sabrosa y adecuada para beber y cocinar. Con su LED BRITA Smart Light, ofrece orientación inteligente para el reemplazo del filtro de agua, considerando tanto el tiempo como la cantidad de agua utilizada, asegurando una filtración de agua eficaz. Su diseño facilita el llenado sin necesidad de retirar la tapa y cuenta con una tira de silicona para una apertura cómoda.



Jarra de agua filtrada. — Fuente: Miravia

Además, es apta para el lavavajillas, excluyendo el indicador LED. Esta jarra mejora el sabor del agua, beneficia al té y al café, y realza el sabor, textura y jugosidad de los alimentos durante la cocción. También prolonga la vida útil de los electrodomésticos al prevenir la acumulación de cal. En resumen, BRITA proporciona agua filtrada en casa de excelente calidad para todas las edades y ofrece una solución óptima de filtración de agua con BRITA PerfectFit. El paquete incluye una jarra Style y un filtro para agua MAXTRA+.

6. La ideal para la cocina - Filtro purificador de agua cerámico Brumicold

El purificador de agua para grifo de cocina cerámico Brumicold con carbón de Coco proporciona una solución eficaz para obtener agua filtrada en casa de forma instantánea. Este sistema de filtro de agua para grifo se compone de un núcleo de carbón activado y una carcasa cerámica que trabajan en conjunto para retener y eliminar el cloro, los microplásticos, los nitratos y las partículas en suspensión, al mismo tiempo que permite el paso de minerales beneficiosos como el magnesio y el calcio.



Filtro de agua. — Fuente: Miravia

Su instalación es sencilla y rápida, compatible con la mayoría de los grifos del mercado, y su manejo es conveniente con un simple giro de la palanca para obtener agua filtrada. Además, este sistema contribuye significativamente a la reducción del consumo de plástico al filtrar hasta 1200 litros de agua por recambio, equivalente a 800 botellas de 1.5 litros, generando un impacto positivo en el medio ambiente y un ahorro notable. Los cartuchos de filtración deben reemplazarse cada 3 meses, y el paquete incluye el filtro para agua del grifo, el cartucho de filtración, adaptadores de diferentes tamaños, una lija para el mantenimiento del cartucho y un manual de instrucciones.

En conclusión, estos seis tipos de filtros de agua ofrecen soluciones ideales para satisfacer diversas necesidades y preferencias. Cada uno cumple un papel fundamental en la búsqueda de agua limpia y segura en el hogar. Los filtros para grifo brindan comodidad y fácil instalación, mientras que las jarras de filtrado destacan por su practicidad. Los purificadores de agua de grifo pequeños son ideales para espacios reducidos, y los sistemas de filtración cerámica ofrecen una opción ecológica y eficaz. En última instancia, la elección depende de las necesidades específicas y las preferencias individuales. Sin embargo, todos estos sistemas comparten el objetivo común de garantizar agua filtrada en casa de alta calidad, promoviendo un consumo más responsable y saludable en el entorno doméstico.