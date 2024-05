BIM: El presente de la construcción y cómo impulsar tu empresa

El camino hacia la excelencia en la construcción digital

Seguramente ya has oído hablar de BIM (Building Information Modeling) y estás valorando los pros y contras de adoptar esta metodología en tu empresa. Aunque puede presentar algunos desafíos, los beneficios superan con creces los obstáculos. BIM ofrece una visión integral del ciclo de vida de los proyectos, mejora la coordinación entre disciplinas y optimiza los procesos de diseño y construcción. Así, los profesionales pueden detectar y resolver problemas potenciales antes de que se conviertan en costosos errores en la obra.



En The Factory School, centro de formación online tutorizada para el sector AECO, encontrarás una completa oferta formativa que te permitirá implementar BIM en tu empresa de manera efectiva. Como centro certificado Autodesk (ATC), The Factory School ofrece una gama completa de formaciones certificadas oficialmente, incluyendo el Máster BIM Online + Inteligencia Artificial, diseñada por profesionales del sector, para que arquitectos e ingenieros destaquen en un entorno profesional.

Formación que se adapta a tu equipo

Según Miguel Picado, BIM Manager y director del área BIM de The Factory School, "para que tu empresa implemente con éxito BIM, es crucial que la formación se adapte a los perfiles de tu equipo según su nivel de conocimientos". Aquí, el enfoque learning by doing es esencial, ya que permite que el personal aplique lo aprendido en un proyecto real de la empresa. Esta experiencia práctica proporciona a tu equipo la capacidad para enfrentarse a los retos diarios durante la formación, mejorando su capacidad para resolver problemas en situaciones reales.

A tu ritmo, en tu horario

El proceso de aprendizaje BIM para empresas de The Factory School está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, con una plataforma virtual que permite a tu equipo aprender a su propio ritmo. Con acceso 24/7, todos pueden estudiar en el momento que mejor se adecúe a sus necesidades. Además, hay un seguimiento semanal mediante sesiones grupales para evaluar avances y fomentar el intercambio de ideas. Para una orientación más personalizada, ofrece resolución de dudas one to one de forma ilimitada, para que cada participante reciba atención directa y personalizada.

La metodología formativa i+GROW: diferencia y éxito

The Factory School marca la diferencia con su metodología propia i+GROW, un sistema de e-learning guiado y adaptado a las necesidades diarias de las empresas. Su objetivo central es que las organizaciones sean más competitivas, mejoren su adaptabilidad y aumenten su productividad. Las formaciones, ya sean presenciales o virtuales, directas o asíncronas, se diseñan a medida para tu equipo y tus proyectos. Empresas y organismos como SEPES, CEDEX, Wink Group, Deurza, Cuprum o Acissa, ya han adoptado con éxito la metodología BIM en sus procesos de trabajo gracias al método formativo de The Factory School.

Herramientas y certificaciones oficiales

Durante la formación, todas las licencias necesarias estarán cubiertas, garantizando que tu equipo tenga las herramientas necesarias para aprender y aplicar los conocimientos adquiridos. Al completar el curso, obtendrás certificación oficial de Autodesk, Bentley, The Factory School y acceso al examen de buildingSMART, reafirmando el compromiso de tu empresa con la excelencia en BIM.

¿Estás listo para impulsar tu empresa?

Para Juan López, Director de asesoría a empresas en The Factory School: "BIM no es el futuro, es el presente. La pregunta no es si tu empresa debería adoptar esta metodología, sino cómo hacerlo de la forma más efectiva". Con la formación a medida de The Factory School, tu empresa estará posicionada para obtener una ventaja competitiva en el sector cada vez más digitalizado de la construcción.