Descubre cómo organizar tus fotos

Antes de la llegada de los smartphones, para poder disfrutar de realizar fotografías, necesitabas una cámara. A día de hoy, con los nuevos teléfonos móviles inmortalizar recuerdos es mucho más sencillo. Sin embargo, a veces tener tantos vídeos y fotografías en nuestra galería puede suponer un problema: no encuentras la foto que buscas o el teléfono se queda sin memoria para almacenar más información. Por ello, es necesario organizar tus fotos. ¿No sabes cómo hacerlo? La cibervoluntaria Aurora Iglesias te enseña diferentes aplicaciones para que puedas gestionar tus imágenes.

Google Fotos

Google Fotos es un servicio desarrollado por Google que te permite compartir y almacenar fotos. Además, es una de las aplicaciones más utilizadas tanto por los usuarios de Android como de iOS. Este servicio almacena todas tus fotos en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Olvídate de tener que traspasar todos los recuerdos que tengas en tu teléfono al disco duro de tu ordenador. ¡Ahora podrás acceder siempre que quieras y cuando quieras a tus recuerdos y sin ocupar espacio en tus dispositivos!

Para utilizar esta aplicación solo tendrás que descargarla, activarla en tu teléfono y se crearán y sincronizarán, de manera automática, copias de seguridad de todas las fotos y vídeos que tengas en tu galería. Eso sí, su espacio de almacenamiento gratuito solo dispone de 15 GB. Si alcanzas este límite, puedes ampliarlo pagando una suscripción.

Dropbox

Dropbox es otra de las aplicaciones de almacenamiento en la nube más utilizadas. Al principio se trataba de una aplicación para guardar archivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, también se ha podido almacenar en ella imágenes, vídeos y otro tipo de documentos.

Este programa se encargará de almacenar y organizar tus fotos de acuerdo a la ubicación y en la fecha en la fueron tomadas. Además, Dropbox se sincroniza de manera automática con tu teléfono móvil, ordenador o cualquier otro dispositivo electrónico. De esta forma te aseguras que puedes acceder con tu cuenta a tus imágenes y vídeos desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet.

Pero, ¿qué hace especial a este servicio? Aparte de poder descargarte la aplicación tanto en Android como en iOS puedes utilizar Dropbox desde cualquier moto de búsqueda. Eso sí, Dropbox tiene una versión gratuita pero para poder tener una mayor capacidad de almacenamiento deberás contratar alguno de sus planes.

Hofmann

Tener fotos en el móvil te permite verlas en cualquier momento. Sin embargo, es cierto que existen algunas personas nostálgicas de las fotos en papel. La marca Hofmann te permite crear álbumes digitales que, posteriormente, puedes imprimir.

Estas copias en papel de tus fotos no tienen porqué estar en la galería de tu dispositivo electrónico, este servicio te permite seleccionar las imágenes de tu cuenta de Instagram, Facebook y Google Fotos. Hofmann se encuentra disponible tanto en página web como en una aplicación gratuita para móviles Android e iPhone. ¡Revelar fotos nunca había sido tan sencillo y cómodo!

Keepsafe

¿Sabías que puedes proteger fotos y vídeos de tu galería con contraseña? La aplicación Keepsafe te proporciona un espacio protegido en tu iPhone, teléfono Android u otro dispositivo electrónico. De esta forma, podrás mantener a salvo cosas importantes, como fotos, videos y archivos.

¿Cómo funciona esta aplicación? Una vez descargada la aplicación, accedes al inicio de la misma, sigues las instrucciones para iniciar sesión o crear una nueva cuenta. Una vez registrado deberás crear un código PIN o patrón que tienes que introducir cada vez que quieras ver las imágenes o vídeos que aparecen en Keepsafe. Sin embargo, para proteger tus fotos tienes dos opciones:

1. Utilizar la cámara de la propia aplicación. Por tanto, las imágenes que se realicen de esta forma no pasarán por tu galería.



2. Traspasar las imágenes de la galería a Keepsafe. Tan solo tienes que darle a Agregar fotos y seleccionar las fotos que quieres incorporar.

¡Recuerda! No facilites el código PIN a nadie que no quieras que vea la información que has incorporado en la aplicación Keepsafe.

Como ves, existen muchas aplicaciones que te ayudarán a organizar tus fotos y a liberar espacio de tus dispositivos electrónicos. Ahora que ya sabes cómo hacerlo, ¡no pasarás tiempo buscando una imagen que realizaste hace 3 años!