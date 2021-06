Fundación Santander ha destinado más de 9 millones de euros a proyectos de acción social, cultura y medioambiente

“Nos preparamos para afrontar un futuro repleto de desafíos, pero también de oportunidades que nos ayuden a consolidar los valores que inspiran nuestro compromiso de crear una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible”, explica Rodrigo Echenique, presidente de Fundación Banco Santander. En un año marcado por la emergencia social y sanitaria causada por la pandemia, esta organización ha intensificado su esfuerzo para actuar con rapidez y adaptar su actividad a las nuevas necesidades.



A lo largo del ejercicio pasado, la Fundación destinó más de 9 millones de euros (lo que supone un incremento del 20%) a las distintas labores que desarrolla: proyectos de acción social; mecenazgo cultural; preservación del medio ambiente; recuperación de la memoria en el arte, la literatura y la historia; programas de investigación; y, muy especialmente, al apoyo de iniciativas de acción social. De hecho, la dotación destinada a apoyar proyectos sociales pasó de 1,2 millones de euros en 2019 a 4,20 millones en 2020, lo que supone más que duplicar los fondos dirigidos a colaborar con este tipo de proyectos.



“Sin duda, ha sido la labor realizada en el campo de la acción social la que nos ha permitido contribuir en mayor medida a mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria. En primer lugar, apoyando al Banco en la organización de eventos solidarios destinados a recaudar fondos para combatir la covid-19; en segundo lugar, reforzando los programas de ayudas al tercer sector ya existentes con ediciones extraordinarias centradas en los colectivos más afectados”, señala Borja Baselga, director gerente de la Fundación, en la Memoria de actividades de 2020 publicada recientemente.



Memoria actividades 2020 Fundación Santander.

Destacan cuatro programas, a través de los cuales la Fundación ha respaldado los proyectos de 227 organizaciones y beneficiado a cerca de 71.000 personas:



• Santander Ayuda, una iniciativa lanzada en 2015 para colaborar con entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de proyectos sociales de ámbito local. Cada año se realizan cuatro convocatorias, que permiten que 80 organizaciones españolas accedan a una aportación total de 400.000 euros. En 2020, las personas beneficiadas por el programa fueron 70.278, más de doble que el año anterior. Dos de las ediciones anuales se dirigieron a paliar las consecuencias sociales y sanitarias causadas por la covid-19 entre los colectivos más vulnerables. De los proyectos seleccionados, 25 estaban destinados a la lucha contra la exclusión social y otros 55 a la promoción de la autonomía y atención de mayores, personas con discapacidad y enfermos graves.



• Santander Emplea Cultura, puesto en marcha en 2014 para facilitar la inserción laboral y el empleo de calidad entre los jóvenes especializados en cultura contemporánea y ayudar a crecer de forma sostenible a las organizaciones de este sector. La Fundación organiza dos ediciones anuales. En cada una, se dota a las diez organizaciones seleccionadas de 18.000 euros para contratar a un nuevo empleado. Cinco de ellas pueden contar con una ayuda adicional de 10.000 euros para permanecer un segundo año en el programa.



• Santander Social Tech, un innovador proyecto que nació en 2019 con el objetivo de impulsar la digitalización de las organizaciones del tercer sector y mejorar su comunicación, capacitación de fondos y gestión interna. Además de talleres de formación, las organizaciones interesadas reciben durante dos meses un servicio virtual de asesoramiento personalizado que les permite avanzar en su transformación digital. Durante 2020, un total de 137 entidades participaron en los cursos y 47 de ellas fueron asesoradas posteriormente. Para implementar lo aprendido, las organizaciones participantes en la fase formativa pueden optar a una ayuda de 5.000 euros destinada a su desarrollo digital (adquisición de hardware, software, contratación de servicios profesionales, etc.).



• Santander BEST África, el primer programa de cooperación para el desarrollo impulsado por Fundación Santander. Su finalidad es contribuir al progreso social y económico en este continente a través del apoyo a mujeres emprendedoras en el sector turístico, duramente golpeado por la crisis del coronavirus. Las beneficiarias del programa, muchas en situación vulnerable, cuentan con apoyo para promover negocios que contribuyen a la preservación del medio natural y al desarrollo inclusivo de su comunidad. Desde su lanzamiento, en octubre de 2020, han comenzado a recibir apoyo técnico y económico 17 proyectos que emplean a 504 personas en Gambia, Senegal y Marruecos.



Apoyo a la cultura, el medioambiente y la investigación

Además del apoyo a programas de acción social, Fundación Santander lleva a cabo una intensa labor en otras áreas, como la cultura, el medioambiente y la investigación. Según los datos de la Memoria, esta organización destinó el año pasado 3,5 millones al fomento de la cultura. Entre las iniciativas destacan el apoyo al arte y, dentro de este, al mecenazgo educativo (con el propósito de acercar el arte contemporáneo a todos los públicos), la producción artística, el apoyo al coleccionismo y la colaboración con museos.



En música, forma parte de los proyectos artísticos y pedagógicos de la Fundación Albéniz, dedicada a la cultura y la educación musical, además de promover la formación de futuros talentos (a través de la Cátedra de Piano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía), inculcar el gusto por este arte entre los más jóvenes y actuar de mecenas en las funciones populares que ofrecen los principales teatros de España. Además, en el ámbito de la literatura, publica la Colección Obra Fundamental con el fin de recuperar a aquellos escritores contemporáneos en lengua castellana que muestran un perfil humanista y que, por diversas razones, han sido relegados al olvido.



La Fundación ha trabajado también para ampliar su programa ambiental con nuevos proyectos, comprometida con la importancia de cuidar del entorno y conservar la biodiversidad. Entre ellos Santander for the Seas, que ha apadrinado tres iniciativas -cada una de ellas dotada con 150.000 euros- y se ha convertido en el mayor programa privado en España para promover la protección de mares y océanos.



Por último, su vocación por la ciencia y la investigación se concreta en iniciativas como las becas para atraer el mejor talento internacional de la mano del programa posdoctoral Fundación Banco Santander-CNIO, o Accelerate: Building Business from Science & Technology, que concede ayudas a científicos posdoctorales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para que reciban formación empresarial específicamente diseñada para ellos por IE University.