Los tratamientos para la COVID-19 con el Dr. Clotet y Dr. Fuster

Alma, la red social, es una nueva manera de hablar de lo social. Con actitud y optimismo. Desde la diversidad. Y a partir de las historias de Fundación "la Caixa". Alma quiere ser también un punto de encuentro de las infinitas realidades sociales de nuestro mundo.

Palabras como remdesivir, anticoagulantes o dexametasona se han colado en nuestro vocabulario diario más de lo que hubiéramos imaginado. Y es que cualquier pequeño avance para superar la pandemia mundial en la que nos ha sumido la COVID-19 se percibe como un rayo de esperanza.



Sin embargo, como siempre dice cualquier buen científico, se avanza más abriendo interrogantes que hallando respuestas. Y la pregunta, en este caso, está relacionada con "El éxito de los tratamientos ya disponibles para pacientes con COVID-19". Así se titula el debate que ha organizado la Fundación "la Caixa", que se celebrará el martes 22, a partir de las 19 h, que se retransmitirá en directo por el canal de Youtube de la Fundación "la Caixa" y al que ya puedes inscribirte aquí. En él participarán el doctor Bonaventura Clotet, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y director de IrsiCaixa, y Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de Madrid y director del Instituto Cardiovascular y Physician-in-Chief del Mount Sinai Medical Center de Nueva York.

Ambos expertos coinciden en que el factor tiempo es crucial, tanto para desarrollar una vacuna eficaz como para conocer más sobre este virus y tratarlo de forma más óptima gracias a los avances de la investigación. Fuster, de hecho, remarca que esta pandemia es "una llamada a la humildad de la comunidad científica, porque apenas conocemos nada sobre este virus".



El prestigioso cardiólogo lo compara con el conocimiento que se tiene sobre su campo, la cardiología, que ha demostrado ser uno de los talones de Aquiles en pacientes que presentan un cuadro grave de la enfermedad. "La COVID-19 es una patología en la que los coágulos de sangre juegan un papel importante. Hemos hecho observaciones en más de 5.000 pacientes a los que hemos tratado con un cierto tipo de anticoagulantes que reducen la mortalidad. Los resultados con estos tratamientos son muy esperanzadores", comenta.



Los anticoagulantes no son el único campo en el que se están desarrollando tratamientos para frenar el avance de la enfermedad, sobre todo hacia estados más graves. "El remdesivir es un inhibidor del virus dentro de la célula que se ha demostrado eficaz en etapas iniciales de la enfermedad. Y la dexametasona administrada precozmente también es muy eficaz para reducir la necesidad de intubaciones y la mortalidad", apunta el doctor Bonaventura Clotet.



El director de IrsiCaixa añade que "la tasa de mortalidad se reducirá seguro, porque se están empleando tratamientos de manera más eficaz y de forma más temprana. Además, las personas se diagnostican en etapas más iniciales. Vamos a conseguir reducir la mortalidad porque el tratamiento es más precoz y eficaz".



La gran pregunta, la que se encuentra cada día en boca de gran parte de la ciudadanía es: "¿para cuándo la vacuna?". "Sobre la COVID-19 estamos aprendiendo continuamente. Y venceremos, con tiempo y paciencia. Es cierto que se están desarrollando distintas vacunas, pero pensar que va a ser la solución… Creo que aún estamos lejos, porque no sabemos cómo pueden ser los efectos secundarios de estas vacunas. Tenemos que estar esperanzados, pero sabemos muy poco", apunta el doctor Fuster.



Por su parte, Clotet confía plenamente en una vacuna, aunque sabe que "no es sencillo encontrar la que funcione en los distintos escenarios que puede presentar la COVID-19. Lo que se está probando son vacunas que incluyen la proteína S del virus y vamos a ver cuánto tiempo duran los anticuerpos neutralizantes y cuántas dosis se deberán administrar. Las vacunas han erradicado muchas enfermedades que eran muy graves. Y están exentas de riesgos a pesar de que existan movimientos que las cuestionan".



Clotet pone el foco en otra herramienta, en este caso tecnológica, que ayudará a frenar el avance de las nuevas oleadas de infección por SARS-CoV-2. "Estamos trabajando de forma conjunta con el Mobile World Congress y la Generalitat de Catalunya para crear el observatorio epidemiológico. Este observatorio permitirá prever la difusión de nuevos brotes y establecer un manejo más adecuado de epidemias como la que estamos viviendo en estos momentos". La palabra clave en este compendio de esfuerzos es inteligencia artificial, "una herramienta que nos será muy útil para crear este observatorio epidemiológico", comenta Clotet.



Y es que ya nos lo decían de pequeños, que más vale prevenir que curar.