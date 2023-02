Noam Chomsky cree que ChatGPT es una "tecnología avanzada de plagio"

El escritor estadounidense Noam Chomsky ha criticado la inteligencia artificial ChatGPT. Lo ha hecho en una entrevista para el canal educativo de Youtube EduKitchen, donde ha manifestado que este sistema de chat es una "tecnología avanzada de plagio" y una manera de evadir la educación. "Durante años ha habido programas que han ayudado a los profesores a detectar ensayos plagiados. Ahora va a ser más difícil, porque es más fácil plagiar", ha remarcado.

ChatGPT es una inteligencia artificial entrenada para construir textos y, como cuenta con grandes cantidades de texto, puede elaborar conversaciones de manera natural y puede llevar a cabo traducciones.

Chomsky ha comparado el auge de ChatGPT, lanzado hace menos de tres meses, con el de los smartphones. Este bot también ha cambiado la manera en la que los jovenes buscan información, pues "los estudiantes se sientan allí charlando con alguien en su iPhone. Una forma de lidiar con eso es prohibir los iPhones; otra forma de hacerlo es hacer que la clase sea interesante", ha expresado el escritor. Si "no atrae a los estudiantes, no les interesa, no los desafía, no los hace querer aprender, encontrarán la manera de salir". Por todo ello, considera que el sistema educativo está fallando.

El novelista Stephen Marche coincide con el intelectual en que el auge de la inteligencia artificial transformará la academia. Marche escribe para The Atlantic que el ensayo "es la forma en que enseñamos a los niños a investigar, pensar y escribir" y que, por culpa de las inteligencias artificiales, "toda esa tradición está a punto de ser interrumpida desde cero".

ChatGPT fue creado por OpenAI de Microsoft, una empresa de desarrollo de inteligencia artificial, y lanzado en noviembre de 2022. Este sistema de chat se ha puesto de moda en todo el mundo desde su lanzamiento y ya ha logrado los más de 100 millones de usuarios. De hecho, según un informe de UBS, ChatGPT puede haber batido el récord por tener el crecimiento más rápido de usuarios en la historia, alcanzando aproximadamente 123 millones de usuarios activos mensuales en menos de tres meses. Así, este sistema ya ha superado a dos redes sociales importantes, como TikTok e Instagram.