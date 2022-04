Adrián García Aranyos: "El ecosistema emprendedor siempre está abierto a conectar"

Cuando conectamos somos capaces de hacer cosas increíbles. Porque cuando se conecta el talento de las personas suceden cosas maravillosas, y Telefónica lo visibiliza a través de una plataforma que hace posible que todas las personas confíen en lograr lo que se propongan: Mejor Conectados.



"Vieron una oportunidad y fueron a por ella"

En este contexto llega a Mejor Conectados Adrián García Aranyos, presidente global de Endeavor, organización de emprendedores presente en 40 países y la más reconocida internacionalmente. García Aranyos atesora más de una década de experiencia en el mundo del emprendimiento y hace hincapié en la importancia de establecer conexiones con personas que han emprendido: "El ecosistema emprendedor siempre está abierto a conectar, tiene como característica que lo compone gente muy abierta, muy expuesta y con muchas ganas de querer ayudar".



Lo habitual es encontrar emprendedores más cercanos a los 40 años que a los 20

A su juicio hay emprendedores "que nacen" y ya les viene de familia esa tradición emprendedora, y están "los que vieron una oportunidad y fueron a por ella" al margen de las dificultades. Tampoco es un factor determinante la edad, como mucha gente piensa. Aunque "existe socialmente la idea del emprendedor joven, gente de 20 años, lo cierto es que lo habitual es encontrar emprendedores más cercanos a los 40 años que a los 20, así que ya tienen experiencia". Esos emprendedores suelen haber "han vivido fuera por diferentes motivos, por lo que han estado muy expuestos al mundo exterior, algo que les convierte en ciudadanos globales", y además, al contar con experiencia previa, "saben reconocerla, y dejan de lado sus carreras para ir a por ella, y eso es lo que al final se convierte en emprendimiento".

Rodearse de gente y exponer la idea

El presidente global de Endeavor da una serie de claves para emprender, entre ellas ser capaces de encontrar a las personas adecuadas, que conocen el sector, y rodearse de ellas. Conectar con expertos y trabajar en equipo no va en contra del emprendimiento, al contrario. Una vez que se ha establecido esta conexión, exponer la idea detalladamente, se ha de explicar qué se va a hacer y de qué manera. "Es un paso necesario para que el proyecto emprendedor alcance el éxito, ya que de esta manera se conocerán fortalezas y debilidades".



Adrían García-Aranyos incide en que no hay ideas malas, que puede haber algunas muy simples, pero la persona que las está ejecutando realmente sabe qué hacer para que tengan éxito. Por su experiencia, está convencido de que "hay que saber escuchar" y, sobre todo, "no menospreciar ninguna idea".



Preparado para todo

Es importante que el emprendedor sea consciente de que no va a desarrollar su idea en solitario

El feedback es otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de emprender y se debe "estar preparado para recibir una respuesta negativa o no deseada", ya sea porque no gusta la idea o porque se sugieren cambios drásticos para que el proyecto sea viable. Por ello muchas veces los emprendedores quieren "contar su experiencia, tanto lo que hicieron bien como lo que hicieron mal, como enseñanza, apoyo y ayuda a otras personas que quieren empezar a emprender".



Adaptarse es clave también para Adrián García-Aranyos y lo ha comprobado ayudando a emprendedores de alto impacto. Considera que es un error obstinarse con que la idea es buena y que el punto de vista propio es el correcto, ya que no es útil ni adecuado no adaptarla a las circunstancias o a otras opiniones porque el proyecto puede verse afectado de forma negativa e igualmente su viabilidad. Es importante que el emprendedor sea consciente de que no va a desarrollar su idea en solitario y es necesario saber formar un equipo y establecer unas conexiones que impliquen confianza. "El emprendedor no debe pensar que le van a robar la idea" para poder "conectar de una forma honesta y abierta".



Sin miedo al fracaso

El miedo al fracaso es una constante con la que García-Aranyos se ha encontrado muchas veces en el ecosistema emprendedor, un temor que sufren incluso emprendedores ya veteranos que cuentan con casos de éxito en su trayectoria. "En el momento de iniciar su siguiente empresa, es frecuente que el emprendedor piense que va a fracasar, un miedo que siempre está ahí", afirma. Pero al final, "fracasar o tener éxito, depende de factores como el momento en el que se lanza el proyecto, de la gente con la que se establecen conexiones o que la situación del mercado sean las apropiadas", asegura este experimentado emprendedor.



Para el presidente de Endeavor es fundamental no dejarse vencer por el miedo, ya que "muchos éxitos han estado rodeados de fracasos previos". García-Arayos destaca algunos de los casos de éxito que se ven en los medios de comunicación, que son fracasos a ojos de los inversores o incluso del propio emprendedor. Por ello destaca la importancia de no dejarse llevar por el miedo al fracaso y "desarrollar la idea con inteligencia". Una primera forma de evitar ese fracaso pasa por dedicar al proyecto un 10% del tiempo del emprendedor y, si comprueba que no funciona, abandonarlo ante la evidencia de que ése no es el camino para conseguir el objetivo deseado.



L. M. G.