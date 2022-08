¿Por qué cada vez hay más tortugas en las playas de Catalunya?

Los nidos y la reproducción de las tortugas marinas en las playas catalanas se han multiplicado de forma exponencial en los últimos años. Se trata de ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta), una de las siete especies de tortugas marinas que existen. En el Mediterráneo hay otras dos: la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y la verde (Chelonia mydas), aunque no crían en nuestras costas.

El hábitat se ha desplazado debido al calentamiento de las aguas

La tortuga boba, hasta hace poco, tampoco lo hacía. Normalmente, anidaba en las zonas del este del Mediterráneo, como Turquía y Grecia, pero el calentamiento de las aguas debido a la emergencia climática ha modificado su hábitat. "Esto ha provocado una redistribución de especies que antes no se movían por estas zonas", explica Susana Pernas, veterinaria de la Fundación por la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM). En 2021, cinco nidos de tortuga boba fueron detectados en Catalunya, lo que requiere para este año mayor protección y vigilancia para su correcta conservación

Este centro se dedica a proteger el medio marino y las especies que lo habitan, y además de detectar y recuperar parte de las crías que nacen en nuestras playas, también cura y reintroduce en el mar a las tortugas capturadas accidentalmente por pescadores. "Las siete especies de tortugas marinas son vulnerables, y debemos hacer el máximo para tratar de conservarlas", sostiene Pernas.

Este año, de momento, todavía no se ha detectado ningún nido de tortuga boba en Catalunya. En 2021 se encontraron cinco, pero Pernas señala que también hay algunos que no son detectados. "Intervenimos porque muchas veces son playas en las que hay mucha gente, y entonces es necesario proteger a los nidos, especialmente para evitar que sean dañados sin querer", dice la veterinaria.

A veces incluso es necesario moverlos para ponerlos en zonas más seguras. Si se considera necesario, parte de los huevos son retirados y colocados en incubadoras. "Las que nacen, las criamos durante un año para liberarlas más grandes y facilitar su supervivencia".

¿Qué hacer si detectamos un nido?

En caso de avistamiento, tanto de una tortuga poniendo los huevos como de las crías naciendo, hay que llamar al 112. Es difícil establecer un protocolo único porque cada caso es diferente, así que la recomendación del CRAM es llamar al teléfono de emergencias para que, en función de la situación, de guías sobre los pasos a seguir. "La recomendación sería llamar y no intervenir. No acercarse, no tocar la tortuga si está poniendo los huevos, no iluminarla ni tomarle fotos con flash. Si hay mucha gente interviniendo, les podemos hacer daño", apunta Pernas.

Hay que llamar al 112 y esperar indicaciones

La presencia de más tortugas marinas hace que se multipliquen los proyectos para cuidarlas y vigilar su nidificación, y cada vez son más los ayuntamientos que informan a la ciudadanía sobre qué deben hacer si ven alguna. En colaboración con el programa Caretta a la Vista! del grupo de investigación Biodiversidad, Ecología y Tecnología Ambiental y Alimentaria de la Universidad de Vic, Barcelona informa que si se vislumbra alguna, hay que llamar al 112 y sobre todo, no molestarla.

A partir de este mes, ya podemos encontrar crías que nacen en las playas. Ante esto, este grupo explica que hay que llamar al 112 para informar, y sobre todo, no pisar sus rastros. Arenys de Mar (Barcelona) también impulsa este mes una red de voluntariado para buscar rastros de los nidos en las playas, en un proyecto piloto con el mismo grupo de investigación. El objetivo es colaborar con el máximo de municipios para realizar este tipo de exploraciones a lo largo de toda la costa catalana.

Por otra parte, la plataforma de ciencia ciudadana marina Observadores del Mar, coordinada por centros de investigación marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha abierto el proyecto Tortugues Marines para que cualquier persona pueda enviar información e imágenes de avistamientos de estos animales y de los nidos en las playas.

"Las tortugas marinas están llegando con mayor frecuencia a nuestras aguas y su diversidad aumenta", afirma Adolfo Marco, responsable del equipo científico del proyecto. Los investigadores esperan que la iniciativa permita recabar información para mejorar las estrategias de protección y rescate de estos animales. En el proyecto colaboran la Plataforma Española de Tortugas Marinas, la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y varios expertos de todo el Estado.