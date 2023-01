Sabíamos que no se había marchado ni muy lejos ni para siempre, pero desconocíamos cuándo iba a volver. Y la espera se nos estaba haciendo ya demasiado larga. Aunque pudimos hablar con Antonio Cantó un par de veces durante estos años de ausencia, Yuri por el momento aún no aparecía. Y en un 2023 recién estrenado y con un sencillo "hablamos, estaré disponible toda la tarde" volvimos a encontrarle y de esta manera, tan cercana y amena, como siempre redacta todos sus artículos, nos cuenta que vuelve su pizarra a Público . Yuri regresa para disfrute de nuestros lectores y lectoras y de Menéame , donde es un ídolo de masas, como uno más de los influencers millonarios de la generación Z, pero con mucho menos dinero y, desde luego, de otra generación. La pizarra de Yuri se reactiva y viene cargadita de novedades.

¿Por qué esta larguísima ausencia?

No entraré en este momento en los motivos de mi larga ausencia; prometí que los contaría y lo contaré más adelante. Pero, como ya dije alguna vez, siempre he preferido que cuando señalo a las estrellas los demás miren a las estrellas y no a mi dedo, que no es muy importante y, además, siempre tiene un poquito de mugre debajo de la uña y algún padrastro y tal.

A ver, son tiempos de cambio y de coaliciones...

Lo obvio es que los tiempos cambian y para poder seguir siendo el mismo, yo también tenía que cambiar. Además, ya desde que el blog adquirió una cierta fama, gente de Hispanoamérica me contaba que urgía una Pizarra "al sur de la frontera". Hasta ahora, la audiencia de la Pizarra ha sido siempre fundamentalmente española. Hacía falta una cooperación y una nueva aproximación que la ayudara a "saltar el océano" sin perder su esencia.

Al mismo tiempo, también aquí me decían que mis contenidos eran maravillosos, pero excesivamente largos para llegar a más gente. Y, sin embargo, mis seguidores de siempre adoran esos contenidos largos y elaborados que caracterizan a la Pizarra. ¡Una contradicción, vaya!

Así que, una vez tomada la determinación de regresar, estoy experimentando junto a la mexicana Dixo, con quienes he trabajado estos años como documentalista, guionista y revisor; y a partir de ahora también junto con Público, por supuesto, como siempre.

Pero vuelves a las andadas con "un puto podcast", como apuntaba Pablo Iglesias cuando estrenó 'La Base' en 'Público'

No tenemos aún claro cuál va a ser el formato definitivo de esta renovada Pizarra de Yuri, porque depende de la gente. Vamos a empezar con podcasts divididos en episodios de una duración prudencial a los que añadiré el guion; "el artículo de la Pizarra de siempre" para quienes prefieren leer.

Pretendemos que no pase más de un mes sin que haya al menos un podcast en danza, aprovechando el inmenso "archivo" de la Pizarra y lo nuevo que he ido explorando estos años, y sigo explorando. Y luego, aparte, iré sacando ocasionalmente "artículos de los de siempre".

¡Uf! Parece mucho trabajo intelectual en los tiempos que corren de Twitter y TikTok

Espero que se comprenda que esos artículos suponían y suponen un trabajo enorme; algunos de ellos son auténticos ensayos o tesinas científico-técnicos con un gran esfuerzo para mantener un mínimo rigor... que a veces sacaba con periodicidad semanal o casi. Esa cadencia suponía un nivel de autoexigencia altísimo, que por una parte era desafiante, pero a partir de cierto momento empezó a sobrepasarme y suponer un esfuerzo personal más allá de lo razonable. Casi que no me quedaba tiempo para nada más. Eso empezó a "quemarme" y hubo otro determinado momento en que dejé de disfrutarlo y pasó a causarme mucha ansiedad. Todo ello ---recordemos--- "por amor al arte" o poco menos... y las facturas no se pagan solas.

Y Yuri, siempre en continua exploración...

Vuelvo con el mismo fondo de siempre, pero una aproximación distinta "under construction". De nuevo, el formato definitivo y sus tiempos, al menos hasta la próxima iteración, dependerá por completo de lo que mejor llegue a todos los públicos a ambos lados de ese océano que nos une. Porque al final, la divulgación va de eso: de esforzarse por llegar mejor a todo el mundo con el poder de la ciencia y la razón ilustrada, para la Humanidad; no de ponerte a dar clases magistrales desde lo alto de tu torre de marfil. La Pizarra de Yuri siempre buscó eso, al calor de la escuela de divulgación y pensamiento creada por el añorado maestro Carl Sagan, y eso es lo que va a seguir buscando hoy. No sé vivir de otra manera...