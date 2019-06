Se viene el estío. Atrás quedó ese festival de gramíneas y plataneros, atrás la rebequita de por si acaso y el dulce aroma de los magnolios. Es tiempo de tejidos vaporosos y voluptuosidades varias. Se impone el cuerpo, con sus secreciones y transpiraciones, pero también con ese candor libidinoso que inspira a los poetas y desquicia a los adolescentes. Y en ese imperio del hedonismo y el flu flu, en esa oda al bochorno y el chorretón, conviene atemperar los ánimos. En Público queremos brindarle una serie propuestas para que module, en la media de lo posible, el llamado selvático, actividades con las que distraer sus atávicas inclinaciones carnales en pro del deleite cultural. Si bien es cierto que son compatibles.

Procuren hidratarse en todo caso.

>Vicios Modernos. Ceesepe 1973-1983. Habría que pensar si las viñetas de C. S. P. (Carlos Sánchez Pérez) resistirían hoy día el escrutinio de lo políticamente correcto. Las 300 obras —planchas originales, collages, cuadernos, cartas— que conforman la exposición Vicios modernos en La Casa Encendida son una buena muestra de ese espíritu transgresor que desfiguró la cultura española durante la Transición. Un mundo propio y precoz que hizo de puente con la Barcelona contracultural y que sirvió de preludio al Ceesepe entregado al aguarrás.



¿Dónde? La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. Madrid.

¿Cuánto? Gratis

¿Cuándo? Hasta el 22 de septiembre.

Cartel del Festín de Carne Cruda.

>El Festín de Carne Cruda. Recala en Barcelona la francachela de Carne Cruda provista de cartelazo y ávida de jarana. Artistas de la talla de Sílvia Pérez Cruz, Albert Pla, Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres, The New Raemon, The Crab Apples y Side Chick, junto con las últimas confirmaciones: Seward, Mueveloreina y Tribade, completan una alineación oficial concebida para el disloque sin perder de vista el activismo. Con su entrada estará financiando el programa y, por supuesto, pagando a los técnicos y bandas participantes, que serán contratadas en el régimen que soliciten, siguiendo las directrices del Sindicato de Músicos.



¿Dónde? Sala Razzmatazz. Carrer dels Almogàvers, 122. Barcelona

¿Cuánto? 25 euros

¿Cuándo? 22 de junio

'Lehman Trilogy', de Sergio Peris-Mencheta.

>Lehman Trilogy. Es muy probable que usted, en uno de esos días para el olvido, haya tratado de precisar en qué momento se jodió todo. Volver al origen. Recrearse en ese instante en el que la precariedad se convirtió en ecosistema y sus tímidas proyecciones vitales fluían airosas hacia el sumidero. La obra de teatro Lehman Trilogy, a través del auge y caída de la familia Lehman, nos explica de qué modo el aleteo de la dichosa mariposa capitalista nos condenó –sin comerlo ni beberlo– a la inseguridad y la desidia. También a los ansiolíticos.



¿Dónde? Teatros del Canal. Calle Cea Bermúdez, 1. Madrid

¿Cuánto? Desde 17,50 euros

¿Cuándo? Del 20 de junio al 21 de julio

Vista de la exposición de Fernand Léger.- IVAM

>Fernand Léger y la vida moderna. El pintor francés Léger (1881-1955) creía firmemente en la función social del arte para todo el mundo. Un planteamiento que, en tiempos desabridos, suena un poco como a coña. Su universo visual, capaz de captar la energía de la metrópolis parisina en los primeros años del siglo XX, se caracteriza por el compromiso político y las intensas colaboraciones que mantuvo con cineastas y arquitectos como Le Corbusier y Charlotte Perriand.



¿Dónde? IVAM. Calle Guillem de Castro, 118. València

¿Cuánto? 6 euros

¿Cuándo? Hasta el 15 Septiembre 2019

Y además...



>Juan Luis Guerra y 4.40. Su carrera musical se remonta hasta el año 1984, cuando publicaron el que sería su primer disco, Soplando, que daría pie a un nuevo género dentro del merengue dominicano, al que el calificó de 'merengue para los pies y la cabeza'. El resto es historia. ¿Dónde? Auditorio Marina Sur. Explanada del Puerto, s/n. ¿Cuándo? 21 de junio ¿Cuánto? Desde 47 euros.

>La unidad dividida por cero. El Centro Niemeyer presenta la exposición La unidad dividida por cero, que reúne por primera vez la obra del reconocido artista Juan Genovés junto con la de sus tres hijos, Pablo, Silvia y Ana, también dedicados a la práctica artística desde diversas disciplinas. ¿Dónde? Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Avenida del Zinc. Avilés. ¿Cuándo? Hasta el 6 de enero. ¿Cuánto? 4 euros. Reducida, 3 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita.

>El grito silencioso. Millares sobre papel. Esta es la primera exposición dedicada íntegramente a los trabajos sobre papel de Manolo Millares, autor célebre por el uso de arpilleras, sacos, cuerdas y otros materiales en sus obras. El artista canario es transgresor y brillante en sus trabajos sobre papel, como lo es en toda su producción. ¿Dónde? Centro Botín. Muelle de Albareda, s/n. Jardines de Pereda. Santander. ¿Cuándo? Hasta el 15 de septiembre. ¿Cuánto? 4 euros