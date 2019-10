Hace tres años que Batman desapareció de Gotham sin dejar rastro. La ciudad ha quedado condenada a su suerte y no hay cuerpo de policía que pueda lidiar con tanta maldad y locura como pulula por las calles de una de las ciudades más icónicas del mundo del cómic. En un contexto así, con la criminalidad disparada y un cuerpo de seguridad privada haciendo el trabajo que los agentes no pueden o no quieren hacer, regresa a casa Kate Kane, prima de Bruce Wayne y, a la postre y ya en el primer episodio, heredera de su traje, sus bat-gadgets y su carrera contra el crimen como justiciera enmascarada. Batwoman ha hecho acto de presencia y su sombra pretende ser tan alargada y temible como la de su predecesor en el cargo.

En un contexto superheroico televisivo en el que escasean las mujeres dentro del traje y aún más los personajes LGTBI la serie creada por Caroline Dries y protagonizada por Ruby Rose es un paso más hacia el camino de la diversidad por el que el género camina a su ritmo, sin darse demasiada prisa. Supergirl subió un importante peldaño con la introducción del personaje de Nia Nal (Nicole Maines); Legends of Tomorrow y Arrow aportaron su parte con Sara Lance (Caity Lotz) y ahora le llega el turno a una vecina de Gotham que cuenta con todos los ingredientes de quien se mete a héroe enmascarado o superhéroe y algún extra que le dan un plus de interés. ¿Trauma de la infancia? Lo tiene. ¿Huérfana? De madre. ¿Dilemas morales? Por supuesto. ¿Problemas románticos? No podían faltar.

Es más hermana de 'Arrow' en cuanto a tono y estética que de 'Supergirl' y 'The Flash'

El primer episodio hace las veces de presentación de un personaje que en realidad -como ya ocurrió con Flash y tantos otros que acabaron en Legends of Tomorrow- hizo su primera incursión en el arrowverso ‘colándose’ como extra en aquel crossover titulado Elseworlds en el que Barry (Grant Gustin), Kara (Melissa Benoist) y Oliver (Stephen Amell) acababan en Gotham. Entonces se vio por dónde podían ir los tiros con Batwoman como serie y ahora su capítulo inicial lo confirma. Para quienes gustan de las comparaciones, la que se estrena en HBO es más hermana de Arrow en cuanto a tono y estética que de Supergirl y The Flash y no tiene nada que ver con Legends of Tomorrow.

El valor de la irrupción de un personaje como este, mujer y lesbiana, en el mundo de las series de superhéroes y héroes enmascarados es indiscutible. El problema, porque lo hay, es el resultado. Con un solo episodio no resulta sencillo (ni justo) juzgar, más aún cuando este debe centrarse en intentar captar una parte esencial de la que será la mitología de la serie para atrapar a quien la ve, pero es inevitable hacerlo. Demasiado que meter en 45 minutos. En ese tiempo el guion se siente casi obligado a captar con pinceladas de brocha gorda todo ese repaso a las razones de su amargura, a por qué abandonó Gotham, a todas esas personas que la defraudaron y fallaron en los años anteriores y al por qué de querer convertirse en vigilante.

Batwoman arranca con su protagonista en una lejana y helada tierra sometiéndose a un brutal entrenamiento que más tarde, evidentemente, le será utilísimo para enfrentarse a los villanos. Y de allí sale cuando una llamada le alerta de que alguien que le importa está en peligro. Una vez en Gotham, esta no dista demasiado en oscuridad y diseño a la dibujada por Christopher Nolan en su trilogía del Caballero Oscuro y es la que se atisbaba en el crossover de The CW. La ciudad perdió a su héroe y ahora todos esos villanos dignos de ser encerrados en Arkham no tienen quien les frene. Alguien tiene que poner orden y Kate, a la que su padre, Jacob (Dougray Scott), no quiere dejar entrar en su cuerpo de seguridad privado, decide hacerlo a su manera, a la de su primo, con la ayuda de Luke Fox (Camrus Johnson).

Aún es pronto para saber si Ruby Rose es o no es una Mujer Murciélago digna de ser recordada. Le pone intención, ganas y tiene algo que debe tener todo aquel que se enfunda el traje: es fácil para el espectador (no para el resto de personajes, claro) identificarla como tal bajo la máscara simplemente con verle la parte inferior de la cara. En su presentación muestra cosas interesantes, como ese lidiar con un doble vida a cara descubierta como Kate en un lugar en el que no puede mostrar abiertamente su sexualidad o el hecho de que su protagonista sea una mujer sucediendo a un hombre al que la mayoría tiene colocado en un pedestal.

Sin embargo, debe mejorar algunas cosas en adelante para que Batwoman desarrolle todo su potencial. Le falta cierta chispa que los giros de guion –hay varios– no terminan de hacer saltar. Todo dependerá en cierta manera de cuál sea el trazado que sigan los guionistas una vez cumplido el trámite inicial; de si esa villana psicópata llamada Alice merece ser tenida en cuenta y de las escenas de acción. A día de hoy Batwoman, a la inversa que aquella frase pronunciada por Gary Oldman (Jim Gordon) en la trilogía de Nolan y Christian Bale, es la heroína que necesitamos, pero no la que se merecemos. Al menos, todavía. Puede ser mucho más y es de esperar que lo sea.

Como anécdota, los responsables de la nueva heroína de la cuadrilla televisiva de DC han seguido con esa tradición de recuperar a actores que aparecieron en series del género anteriores y el papel de Alice lo interpreta Rachel Skarsten la que fuera Dinah Lance en la casi olvidada Birds of Prey.

En cuanto al resto de superhéroes del universo formado por The CW y DC, la quinta temporada de Supergirl regresa el mismo día que se estrena Batwoman y, al igual que esta, puede verse en España a través de HBO. Black Lightning aterrizó este fin de semana y se ve en Netflix. La octava y última temporada de Arrow llegará a Syfy el próximo 24 de octubre aunque en EEUU se estrena unos días antes. Y falta por confirmarse cuándo estará disponible para los espectadores españoles la sexta de The Flash. The CW comienza a emitirla mañana, pero TNT aún no ha anunciado su fecha de emisión.