Blanca Li: "La danza va sumando público constantemente, sin prisa, pero sin pausa"

Los Teatros del Canal de Madrid arrancan la nueva temporada de danza con la 14ª edición de Canal Baila 2022. A partir de septiembre y hasta el 23 de octubre, la Sala Negra acogerá el estreno absoluto de espectáculos a firma de bailarines y coreógrafos residentes del Centro Coreográfico Canal. Se trata de diez propuestas que abarcan casi todos los géneros de la danza: desde la danza contemporánea, flamenca, hip hop y danza teatral, hasta llegar a la danza física de objetos.

Acaba de inaugurar esta edición el bailarín andaluz Manuel Rodríguez, que con la coreografía del título Manu reflexiona sobre el cuerpo, sus límites y el origen mismo del movimiento. Una forma de experimentación que recoge de la danza contemporánea sus mejores enseñanzas, sin olvidar las influencias del hip hop que hace que el movimiento fluido se transforme en algo robótico y repetitivo.

La danza, en este caso, es para Manuel Rodríguez una fuente inagotable de autodescubrimiento e introversión reflexiva. No hay aquí amplios giros o saltos deslumbrantes, todo se reduce a la observación detallada de específicas partes del cuerpo: las escápulas, las costillas, los codos... cada centímetro se convierte en un universo a partir del cual el bailarín va diseñando la cosmología de su propia identidad.

Hemos preguntado a Blanca Li, directora de los Teatros del Canal, si acaso hay una tendencia hacia el repliegue en sí mismo en esta nueva edición de Canal Baila. Pero la directora es tajante al respecto: "Canal Baila no es un ciclo temático, ni tiene una línea discursiva. Es el resultado de un concurso abierto de residencias de creación en el Centro Coreográfico Canal, seleccionadas por un jurado de profesionales de prestigio. Está pensado para potenciar la diversidad de discursos, estilos, enfoques y estéticas posibles en la danza que se practica hoy en España".

Una apuesta importante sobre todo tras la pandemia, cuando el trabajo de los artistas y bailarines se precarizó aún más. "La danza, sobre todo en países donde la tradición no es tan fuerte, está muy acostumbrada a la crisis", afirma Blanca Li. "Y sus creadores no dejan nunca de luchar, como demostraron en el confinamiento cuando la danza se hizo súper visible, mucho más que el teatro, a través de las redes sociales. La danza es un lenguaje profundamente vinculado a todos, porque todos nos movemos, todos bailamos, todos hacemos rituales cotidianos con movimientos característicos y eso forma parte del lenguaje de la danza. De ahí su especial poder".

"Creo que la danza con su inmediatez y su poesía va sumando público constantemente. Poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Son pocas las personas que se acercan por primera vez a la danza y no quieren repetir. Una vez que se adentran en lo que este lenguaje puede ofrecer quieren siempre más, a niveles que van desde lo íntimo y emocionante a lo puramente bello o técnicamente difícil y exquisito", sigue la directora.

Blanca Li no es solamente bailarina, coreógrafa y realizadora multimedia con una destacada carrera internacional, sino también la primera coreógrafa en cubrir un puesto en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Francia. "La danza es hoy el lenguaje más experimental de las Bellas Artes", declara, "posiblemente el que más ha evolucionado en los últimos 100 años, y a través de una diversidad que aún hoy resulta sorprendente. La danza no tiene miedo, y creo que el público tampoco, siempre y cuando se le ofrezcan espectáculos de indudable calidad".

Una fuerza y una determinación que ella misma transmite constantemente en las varias entrevistas y ruedas de prensa, pero una intrepidez que no le impide conmoverse frente a todo género de danza.

Como ella misma admite: "Soy una persona abierta a conmoverse, y a hacerlo con cosas muy distintas. Es una cuestión de sensibilidad. A mí me conmueven todas las danzas, absolutamente todas. Soy espectadora de todas, y he creado espectáculos con danza contemporánea, española, flamenca, hip hop, ballet clásico y neoclásico... todas me sirven como medio de expresión, con sus características propias. Y creo que la programación desarrollada en estos años en los Teatros del Canal lo demuestra".