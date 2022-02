'El buen patrón' triunfa en los Goya con seis premios, incluidos mejor película, dirección y actor

Almodóvar y la memoria histórica se fueron con las manos vacías, pero la cara oscura (si es que hay una reluciente) del capitalismo y las heridas abiertas del conflicto vasco fueron las protagonistas de los Goya 2022, certamen en el que Fernando León de Aranoa dio otro paso para convertirse en mito viviente del cine español. Ya son nueve cabezones para el director de Barrio.

El buen patrón llegó a la gala de la 36 edición de los Goya como la gran favorita y no falló en los pronósticos al hacerse con seis premios, entre ellos los de mejor película, director y actor protagonista (para Javier Bardem). Tal vez la sorpresa de la noche fue que Penélope Cruz tendrá que esperar a los Oscar para ver si levanta una estatuilla, puesto que el Goya a Mejor Actriz Protagonista fue a parar para Blanca Portillo por su papel en Maixabel.

Precisamente la cinta de Iciar Bollaín sobre las conversaciones entre etarras arrepentidos y las víctimas de sus crímenes se llevó tres premios, mismo número que Mediterráneo, mientras que Las leyes de la frontera fue la sorpresa de la noche al conseguir cinco Goyas.

La gala fue de discursos extensos y ritmo lento, solo intercalados por algunos sketches de humor y las actuaciones de C.Tangana y Rita Payès por un lado y Joaquín Sabina y Leiva por el otro.

El cantautor Joaquín Sabina (d), acompañado por Leiva a la guitarra, interpretan 'Tan joven y tan viejo' durante la gala de la 36 edición de los Premios Goya que tiene lugar este sábado en el Palau de les Arts de Valencia. EFE/kai forsterling.

La gala celebrada en Valencia tenía como objetivo más recuperar la normalidad tras una última edición marcada por la pandemia -y qué no ha tenido su huella durante estos años- que dinamizar o causar furor por su contenido, que se limitó a discurrir por los ganadores y a dejar explayarse sobre el escenario a los vencedores.

Poco o nada le faltó decir a Fernando León de Aranoa, que hasta tres veces subió al escenario por el que mayoritariamente transitaron mujeres para presentar los premios. La gran derrotada fue Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, que se fue de vacío pese a optar a todos los premios principales.

Libertad, de Nora Navas, se llevó dos Premios Goya y María José Llergo cogió el relevo de compañeros de profesión como Coque Malla, Luz Casal o Leiva y se llevó para casa el de Mejor Canción Original por su pieza Te espera el mar, parte de Mediterráneo, la cinta sobre el drama de los refugiados que llegan en pateras a las orillas de Europa.

Estos son todos los ganadores

Mejor Sonido - 'Tres'

Mejor Diseño de Vestuario - 'Las leyes de la frontera'

Mejor Dirección Artística - 'Las leyes de la frontera'

Mejor Dirección de Producción - 'Mediterráneo'

Mejor Maquillaje y Peluquería - 'Las leyes de la frontera'

Mejor Actriz Revelación - María Cerezuela por 'Maixabel'

Mejor Actor Revelación - Chechu Salgado por 'Las Leyes de la Frontera'

Mejor Cortometraje de Ficción - 'Tótem Loba'

Mejor Cortometraje Documental - 'Mama'

Mejor Cortometraje de Animación - 'The Monkey'

Mejor Música Original - 'El buen patrón'

Mejor Canción Original - 'Te espera el mar', de María José Llergo, por 'Mediterráneo'

Mejor Dirección Novel - Clara Roquet por 'Libertad'

Mejor Actriz de Reparto - Nora Navas por 'Libertad'

Mejor Actor de Reparto - Urko Olazabal por 'Maixabel'

Mejor Dirección de Fotografía - 'Mediterráneo'

Mejor Montaje - 'El buen patrón'

Mejores Efectos Especiales - 'Way down'

Mejor Película Europea - 'Otra ronda'

Mejor Película Iberamericana - 'La cordillera de los sueños'

Mejor Guion Adaptado - Daniel Monzón por 'Las leyes de la frontera'

Mejor Guion Original - Fernando León de Aranoa por 'El buen patrón'

Mejor Largometraje Documental - 'Quién lo impide', de Jonás Trueba

Mejor Película de Animación - 'Valentina'

Mejor Actor Protagonista - Javier Bardem por 'El buen patrón'

Mejor Actriz Protagonista - Blanca Portillo por 'Maixabel'

Mejor Dirección - Fernando León de Aranoa por 'El buen patrón'

Mejor Película - 'El buen patrón