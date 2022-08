Cancelado el Mad Cool Sunset 2022 tras la caída de Rage Against The Machine como cabeza de cartel

El festival Mad Cool Sunset 2022, finalmente, ha sido cancelado a 12 días de su comienzo tras no encontrar un sustituto para Rage Against The Machine, que partía como cabeza de cartel del evento. Los organizadores han señalado que, "a pesar de los esfuerzos asumidos en este corto periodo de tiempo", no ha habido suerte a la hora de "encontrar una banda sustituta al nivel de los californianos".

El pasado 11 de agosto, Rage Against The Machine se caía del cartel tras cancelar su gira europea por causas médicas. En el mismo comunicado, los responsables del Mad Cool se han hecho eco de la desilusión de muchos asistentes, ya que entienden que buena parte de las entradas tenían como objetivo ver el regreso de la banda en España.

Los organizadores han prometido trabajar para poder traer de vuelta a la banda en próximas ediciones. Rage Against The Machine se ha visto obligado a interrumpir otra de sus citas en España como el Andalucía Big Festival, celebrado en Málaga por los mismos organizadores. En este caso, el grupo ha sido remplazado por otros nombres como C. Tangana o Franz Ferdinand.

Así, Mad Cool ha abierto la posibilidad de canjear las entradas del festival madrileño por un abono de tres días para asistir al Andalucía Big Festival, que tiene lugar del 8 al 10 de septiembre. Esta solicitud se puede realizar desde este lunes y el plazo final es hasta el 6 de septiembre. Una vez pasada esa fecha, los compradores que no quieran asistir al evento de Málaga recibirán el reembolso de manera automática.