'La Casa del Dragón': la precuela feminista de 'Juego de Tronos'

La nueva serie de HBO Max, La Casa del Dragón, ha estrenado su primer capítulo. Esta precuela de la exitosa serie estadounidense Juego de Tronos se ha convertido en la renovación de los valores feministas de Poniente.

Protagonizada por Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), los capítulos de esta nueva entrega sobre la familia Targaryen tratarán la lucha por el Trono de Hierro llegando a recordar a la audiencia española a las Guerras carlitas. Una batalla por la sucesión del trono en la que se ponía impedimentos a la heredera por ser mujer.

Pero como en Juego de Tronos "o ganas, o mueres", la joven Rhaenyra representará a lo largo de estos 10 episodios una perspectiva diferente a la mostrada en la anterior entrega de esta saga.

La lucha contra el patriarcado por la sucesión del trono

En los primeros minutos del episodio Los herederos del Dragón, ya revelan cual va a ser el tema principal de la serie: la lucha por el Trono de Hierro. Trono forjado por fuego de dragón con las espadas de los enemigos de la familia y que aparece por primera vez en escena junto con el actor Matt Smith (Doctor Who) bajo el papel de Daemon Targaryen, tío de Rhaenyra y aspirante a ser sucesor del rey de Poniente.

La batalla por la sucesión al trono no será entre hermanos, sino entre el tío y sobrina. A pesar de ser la primogénita y heredera al trono, el sistema patriarcal favorecerá a Daemon Targaryen, lo que acabará propiciando una guerra que puede llegar a recordar a las Guerras Carlistas. Guerras durante el siglo XIX en España que enfrentaron a Carlos María Isidro de Borbón -hermano del rey Felipe VII- e Isabel II-primogénita e hija de Felipe VII-.

En el primer episodio ya se puede mostrar el apoyo del pueblo llano a las sucesoras al trono cuando un caballero de la Casa Cole se dirige a la hermana del rey, Rhaenys, como "la mujer que pudo reinar", dado que la serie comienza con la elección como sucesor del varón, Viserys I Targaryen. Esta no será la primera cita de un conflicto que mostrará el empoderamiento de las mujeres en un sistema medieval.

La lucha contra el patriarcado por la sucesión del trono no va a ser el único elemento feminista que tenga la serie. Además, como comentó la guionista y productora ejecutiva de La Casa del Dragón, Sara Hess, en una entrevista a Vanity Fair, la violencia sexual va a ser tratada desde otra perspectiva con respecto a Juego de Tronos.

La violencia sexual cambia de perspectiva

Sara Hess explicaba a principios de este mes de agosto que "no se puede ignorar la violencia que los hombres ejercían sobre las mujeres en esa época. No debe ser minimizado y no debe ser glorificado". Es por ello que la guionista ha querido mostrar esta violencia contra las mujeres con un giro en la perspectiva.

La violencia sexual queda fuera de la pantalla. No se muestra de forma explícita, pero sí que mostrará "las consecuencias y el impacto en la víctima" además de implicar la posición y la repercusión que tiene esta sobre "la madre del autor".

Esto se distancia de los casos de violencia sexual y violaciones que quedaron expuestas en su serie antecesora. La primera violación se muestra en la noche de bodas de Khal Drogo (Jason Momoa) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Una violación ante un matrimonio de conveniencia que acaba simplemente mostrando el propio acto violento, pero no sus consecuencias.

Posteriormente, la violencia sexual empieza a revelar las consecuencias que causa sobre Sansa Stark (Sophie Turner). La violación perpetuada por Ramsay Bolton (Iwan Rheon) tiene efecto sobre la joven Stark, pero queda diluida en un segundo plano.

Hess ha querido mostrar que este nuevo programa de televisión hace que esté "orgullosa" por el enfoque que han marcado sobre "la violencia contra las mujeres que es inherente a un sistema patriarcal".

Sara Hess: "La violencia contra las mujeres es inherente a un sistema patriarcal"

Existe un gran repertorio de programas históricos o basados en hechos históricos que tienden a romantizar "a hombres poderosos en relaciones sexuales o matrimoniales con mujeres que en realidad no tenían la edad para dar su consentimiento". Lo que muestra La Casa del Dragón es que a lo largo de la serie "las protagonistas femeninas en la primera mitad del programa son coaccionadas y manipuladas para hacer la voluntad de hombres adultos". Adultos "bien intencionados que no pueden ver que lo que están haciendo es traumático y opresivo, porque el sistema en el que viven lo normaliza".

¿Qué esperan las fans?

Este primera temporada revelará el giro de guion en la representación de los papeles femeninos en las entregas de la saga Juego de Tronos. A pesar de que se hayan representado por medio de mujeres fuertes y poderosas, algunas partes de la audiencia sigue considerando que "mantiene estereotipos" y que esta entrega puede resolver lo que "no quedaba claro con anterioridad". "Daenerys acaba siendo una mujer loca por ser una mujer poderosa", explica Lucía Fernández, fan de Juego de Tronos. A su parecer, "acabaron con el mismo cliché bajo la excusa de la locura familiar". Cree que "fue una forma de perpetuar que, si una mujer es fuerte y poderosa, como lo era Daenerys, acabe sucumbiendo al poder". "Le acaba pasando a todas las figuras femeninas de Juego de Tronos"

Lucia Barbero, también fan de la saga, considera que "es cierto que hay mujeres con poder desde el principio, pero que están enormemente sexualizadas". "Son utilizadas constantemente como moneda de cambio", aunque insiste en que las últimas temporadas acaban revelando "personajes potentes como Yara Greyjoy o Margaery Tyrrell". Miriam González, coincidiendo con lo anterior, explica que al final la posición de las mujeres se basa en unos libros "que se escribieron hace bastante", pero que "aunque no estén bien tratados los personajes femeninos, se intenta reflejar la situación de las mujeres en la edad media".

Ante la nueva serie, Miriam considera que la violencia sexual no será "tan explícita" pero que los personajes femeninos van a seguir siendo vistos como "objetos sexuales. Queda demostrado en la escena del primer capítulo cuando la Mano del Rey manda a su hija a consolar al Rey". Además, Lucia Fernández considera que hay poca "representación femenina".

Sin embargo, las seguidoras de la saga esperan que las mujeres "recuperen de forma adecuada un primer plano". A esto, Lucía Barbero añade que espera que "las historias de estos personajes femeninos no estén ancladas a las de los hombres".