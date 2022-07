‘Cátedra de piano Fundación Banco Santander’, cantera de los grandes músicos del futuro

"Recuerdo el día en el que Dmitri Bashkirov me dijo: ¿quieres venir a estudiar a Madrid? Fue en el comienzo de la Escuela. Éramos pocos alumnos y teníamos una relación fantástica entre todos", relata en una entrevista de youtube el pianista Stanislav Loudenitch. Este antiguo alumno del profesor Bashkirov (que falleció en 2021) estará a partir del próximo curso al frente de la Cátedra de Piano Fundación Banco Santander que imparte la Escuela Superior de Música Reina Sofía. "Yo aprendo mientras enseño. Investigo, analizo los problemas. Los alumnos me hacen mejor músico. Es un gran placer ver cómo los jóvenes se convierten en grandes artistas y comienzas sus carreras".



Desde 1991, cuando la Fundación asumió la titularidad de esta cátedra, se han formado 136 pianistas de 40 nacionalidades. El año pasado se matricularon 27 alumnos. "Estamos en un proceso de transformación que no sé dónde nos llevará, lo que si sé es que lo importante es preservar los valores de la música clásica. Nuestro trabajo es como el de un museo, transmitir a las nuevas generaciones los valores que hemos aprendido en el pasado", asegura Loudenitch.



No hay duda de las muchas oportunidades que ofrecen estas becas, cuyo único criterio de selección es el talento. Además de las clases, cada alumno tiene la ocasión de actuar ante el público. Los conciertos son una parte esencial del programa formativo: "consideramos el escenario como prolongación del aula y como factor decisivo de la maduración artística", aseguran. "He tenido tal cantidad de oportunidades para tocar en el Auditorio Nacional, en el Liceo, en el Palau de la Música…Tantas las experiencias artísticas que nos ha brindado…Realmente lo que necesita un músico, no se puede pedir más", sostiene Martín García, alumno de la cátedra. "No sólo eres un pianista en clase. Eres un director, un compositor, un profesor de armonía…".



La Escuela Superior de Música Reina Sofía, que promueve la Fundación Albéniz, está considerada entre las mejores escuelas de Europa para jóvenes talentos. Fundada en 1991 por Paloma O’Shea, este centro de alta formación profesional tiene un doble objetivo: apoyar a los jóvenes músicos en su desarrollo y acercar la música clásica a todos los públicos. Y el mecenazgo de la Fundación Santander se remonta a estas tres décadas.



Además de la Cátedra de piano, la Fundación participa en la organización del programa Conciertos para escolares. Para adecuar esta iniciativa a las restricciones de la pandemia, el año pasado se creó una nueva edición bajo el título ¡A la música! Con los 5 sentidos. El objetivo de esta experiencia, que combinó realidad virtual y conciertos al aire libre, es que los alumnos de la ESO comprendan las obras interpretadas y conozcan los instrumentos que componen una orquesta. Más de 1.200 escolares de diez centros educativos de la Comunidad de Madrid participado en estas actividades en 2021.



También impulsa el Canal Escuela, la plataforma audiovisual creada por la Escuela Superior de Música Reina Sofía que pone a disposición del público de forma gratuita una amplia selección de sus contenidos pedagógicos. En ella pueden encontrarse clases de varios instrumentos a cargo de prestigiosos músicos internacionales y conciertos interpretados por los alumnos de la escuela. El año pasado accedieron a este canal 6.600 usuarios. Otras iniciativas son los Conciertos para familias, destinados a los empleados del Grupo Santander; o el Encuentro de Música y Academia de Santander, un evento que reúne a nuevas promesas procedentes de diversas escuelas europeas con maestros consagrados para aprender, ensayar y actuar juntos en varias localidades cántabras.



Junto a estos acuerdos, la Fundación es uno de los principales mecenas de la temporada artística del Teatro Real de Madrid y de las conocidas como "funciones populares" que ofrece el Gran Teatre del Liceu de Barcelona; apoya a la Escola Coral del Orfeó Català, un proyecto educativo, artístico y social que proporciona formación musical a más de doscientos niños y jóvenes entre 6 y 24 años; colabora con el Orfeón Donostiarra, una de las agrupaciones amateur más importante del panorama coral europeo, formada por más de 170 voces; y patrocina la celebración del ciclo Grandes Conciertos dentro del Festival Internacional de Santander.



Esta labor de mecenazgo ilustra la vocación de Fundación Santander, firme defensora de acercar la música a todos los públicos e inculcar el gusto por este arte entre los más jóvenes: el año destinó 1,66 millones de euros a apoyar proyectos musicales.