Los cuatro personajes de esta mítica serie son fascinantes: ¿cuál es tu favorito?

Cuatro treintañeros solteros residentes en Nueva York protagonizan una serie sobre nada. Creada por Jerry Seinfeld y Larry David, esta desternillante sitcom fue emitida por la NBC entre 1989 y 1998, convirtiéndose en una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión. Nueve temporadas en las que los personajes no evolucionan ni maduran durante sus 180 episodios, aunque algunas de sus bobadas peterpanescas podrían considerarse unos hallazgos filosóficos de andar por casa.

¿Nada de nada? Bueno, esta mítica serie incluida en el catálogo de Netflix trata sobre la vida anodina, el tedio cotidiano, la absurda rutina, el existencialismo doméstico... Temas y situaciones banales ambientados en una mañana de lunes o una noche de viernes cualesquiera, que calaron en los espectadores por su condición de universales, pues, como escribió Xurxo Chapela en su poemario Mudanza: "Y quieres ser inmortal, pero luego no sabes qué hacer los domingos por la tarde".

El actor y humorista Jerry Seinfeld se interpreta a sí mismo, un comediante judío neoyorquino que despliega —junto a sus amigos George Costanza (Jason Alexander), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) y Cosmo Kramer (Michael Richards)— un rosario de ingeniosos chistes, diálogos y gags sobre la familia, el sexo, la religión, el amor, la amistad, el deporte, la pareja y ese invento infausto llamado trabajo. ¿Qué mejor escenario para encontrar material para sus monólogos que la vida misma?

Aguda, mordaz, imprevisible, descacharrante, inteligente, mordaz, surrealista y políticamente incorrecta, esta comedia magistral desnuda a cuatro adultos con problemas de crecimiento que estiran su vida en un Nueva York nada idílico y glamuroso. Unas calamidades rayanas en la idiotez, enamoradizas pero incapaces de mantener una relación sentimental, que terminan siendo entrañables con sus paladas de individualismo mezquindad, hipocresía, ridiculez, egoísmo, neurosis, cinismo, estupidez y miseria humana.

¿Puede un tipo despreciable ser tu personaje favorito? En el fondo, todos lo son, y la respuesta es sí, pese a que George Costanza quizás se lleve la palma. A continuación, un breve perfil de los fascinantes protagonistas de Seinfeld, cuyos creadores recibieron una oferta millonaria de la NBC para continuar con la serie, aunque se negaron en redondo. Sus fans, entonces, se quedaron huérfanos. Sin embargo, con el paso de los años ha seguido sumando seguidores gracias a las reposiciones y a su emisión en plataformas como Netflix.

George Costanza, Elaine Benes, Cosmo Kramer y Jerry Seinfeld, protagonistas de la serie 'Seinfeld'. — Netflix

Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld)

Comediante de un club nocturno de Nueva York, el personaje de Jerry Seinfeld es el alter ego del actor. Pelín pijo, podría parecer el más normal de todos —su amigo de la infancia George, su exnovia Elaine y su vecino Kramer—, aunque en realidad es tan capullo y pueril como el resto. Ligón empedernido, entre sus trastornos obsesivos compulsivos figura una obsesión con la higiene personal. El salón de su casa es una extensión del apartamento de Kramer. Más allá de sus monólogos, al final de cada capítulo, algunos de sus diálogos son brillantes, como el que mantiene con un teleoperador, más vigente que nunca:

- Hola, ¿le interesaría cambiarse al servicio TMI de larga distancia?

- Verá, es que ahora no puedo atenderle. ¿Por qué no me da el teléfono de su casa y le llamo luego?

- Ah, perdone, pero nos está prohibido hacerlo.

- Ya, prefiere que no le llamen a su casa, ¿verdad?

- Sí.

- ¡A mí me pasa lo mismo, listo!

George Costanza (Jason Alexander)

Cobarde, miserable, incompetente, resentido, engreído, cutre y alérgico al trabajo, hasta el punto de que es capaz de dormir bajo la mesa de su despacho. Rebasa todas las líneas rojas para lograr, infructuosamente, su objetivo, sea cual sea. Poco ducho con las mujeres y todavía bajo el yugo de sus padres. El personaje del mejor amigo de Jerry Seinfeld está inspirado en el propio Larry David, que luego probaría suerte con la serie Curb Your Enthusiasm, donde el creador, director y guionista se interpreta a sí mismo y relata, con un pie en la ficción, su vida cotidiana.

Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus)

Deslenguada, rencorosa, sinvergüenza, desastrada, ridícula y bocachancla, pero también natural, espontánea, independiente y trabajadora. Hace treinta años, se presentaba como un personaje feminista: no flirtea con su exnovio Jerry Seinfeld, no busca ser encantadora, no desea tener hijos, no pretende mostrarse atractiva, no rehúye el sexo por el sexo, no tolera que un ligue esté en contra del aborto, no es capaz de establecer una relación afectiva duradera —al igual que sus amigos, todos solteros—, no, no, no. O sea, es igual que ellos, en el patetismo y en la grandeza.

Cosmo Kramer (Michael Richards)

Estrafalario y alocado, todo lo que pasa por sus manos termina en desastre. Un marciano con mundo interior propio y también exterior, en concreto la casa de Jerry, que hace suya y toma como propia. El vecino jeta y gorrón, pero humano, ingenuo y bonachón, aunque use métodos poco ortodoxos para hacer el bien. Robustece su querencia slapstick por los gestos, caídas y tortazos —es el Harpo de los hermanos Seinfeld— con unos ocurrentes y disparatados diálogos y sentencias. Capaz de pelearse con la alcachofa de la ducha —y perder la quijotesca batalla—, entre sus geniales inventos figura un libro de mesa de centro (coffee table book) sobre ¡mesas de centro!