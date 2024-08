Este es el grupo español que ha superado con sus versiones las canciones originales de grandes cantantes y bandas

Encarnaron en sonido Malasaña a finales de los ochenta y facturaron en los albores de la siguiente década uno de los mejores discos del rock español, antes de convertirse en una de las bandas más duraderas y emblemáticas de nuestro país, con casi cuarenta años de carretera y palco a sus espaldas.

Entre sus diez discos de estudio, tres bandas sonoras, otros tantos directos, varios epés y numerosas colaboraciones se han colado algunas versiones que, en ocasiones, han superado las canciones originales de músicos y bandas a los que este grupo madrileño ha rendido pleitesía.



Rosendo, Leño, Burning, Siniestro Total y Joan Manuel Serrat se encuentran entre las referencias españolas, aunque también han tomado prestadas composiciones más allá de nuestras fronteras, de Buddy Holly a Flamin' Groovies, pasando por Gloria Gaynor o ABBA. ¿Un repertorio de amplio espectro? Pues también incluye a ¡Palito Ortega y Concha Piquer!

Ni las modas cambiantes ni el paso de los años han hecho mella en una carrera inmaculada, bendecida por la crítica y abrazada por legiones de fans, como demuestra su último disco, Bestieza, donde recuperan su vena más punk e introducen un mensaje más explícito, crítico con el sistema y el auge de la ultraderecha.



He aquí una breve selección de las mejores versiones de Los Enemigos, aunque también se incluyen varios cortes inencontrables, algunas rarezas de Josele Santiago —su carismático líder, a cargo del micrófono, la guitarra y las letras del grupo—, un clásico de Lou Reed o una adaptación de un texto teatral de Federico García Lorca.

'Señora', de Serrat

Nadie le tose a Joan Manuel Serrat, pero Los Enemigos, desde el respeto, se atrevieron con una versión de Señora que, para algunos fans, compite con la canción original. Palabras mayores y alto octanaje. La hicieron tan suya que pasa por propia. Incluida en el disco de tributo Serrat, eres único (BMG / RCA, 1995). Un clásico —ajeno— del combo madrileño.

'Entonces duerme', de Rosendo

Rosendo Mercado se subió al escenario de La Riviera para cantar junto a Josele Santiago Yo, el Rey, incluido en el directo de Los Enemigos Obras escocidas (1985-2000). La admiración siempre ha sido mutua, hasta el punto de que el eterno roquero de Carabanchel llegó a catalogarlos entonces como "el grupo más representativo del rock madrileño".

Les correspondía así su participación, tres años antes de la grabación de aquel álbum en vivo, en el disco de tributo Agradecidos... Rosendo (RCA, 1997). La apertura corría a cargo de Los Enemigos, una magnífica interpretación de Entonces duerme que, como en el caso de Señora, superaba para algunos fans la canción original, con permiso del fundador de Leño.

'I Will Survive', de Gloria Gaynor

Mucho antes del rescate y la resignificación del éxito de Gloria Gaynor, Los Enemigos llevaron a su terreno I Will Survive en dos versiones, Resucitao y Acojonao, incluidas en la banda sonora original de la película Se buscan fulmontis, dirigida por Álex Calvo Sotelo, aunque la segunda solo figura en la edición en vinilo, publicada por Alkilo, el sello propio dirigido por el bajista, Fino Oyonarte.

Se buscan fulmontis (Virgin / Chewaka, 1999) podría considerarse un disco menor. Sin embargo, refleja la pericia de Los Enemigos con las versiones, pues no se amilanan ante ningún artista ni palo. A saber: Dirty love, de Frank Zappa; Aunque no seas virgen, de Pive Amador, aunque Josele la canta por Silvio y Sacramento; La felicidad, de Palito Ortega; y Sin solución, cómo no, de Leño.

'Chueca', de Burning

'Tumbado a la bartola', de Siniestro Total

El desgarro de la voz de Josele Santiago hace todavía más descarnada la letra de Chueca, de Burning, la aportación de Los Enemigos al concierto de homenaje al fallecido Pepe Risi, que tuvo lugar en 1997 en la sala Macumba y fue registrado un año después en el disco Una noche sin ti (Sony / Columbia, 1998).

Poco después, participan en el triple disco en directo de Siniestro Total, ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? (Dro, 2002), donde interpretan Tumbado a la bartola. Otro gesto de amistad de ida y vuelta, pues Julián Hernández ya había cantado Dónde en La Riviera, uno de los escenarios de grabación de Obras escocidas.

'Solo del pastor bobo', de Federico García Lorca

En realidad, Balad, balad caretas no se trata de una versión, sino de una adaptación del Solo del pastor bobo, una breve escena incluida en la obra teatral El Público, de Federico García Lorca. La canción, un homenaje al poeta en el centenario de su nacimiento, fue incluida en el disco De Granada a la Luna (Sombra, 1998).

Los Enemigos parten de cero, aunque ya la había abordado Enrique Morente en Omega (El Europeo, 1996), junto a Lagartija Nick y artistas flamencos como Vicente Amigo, Tomatito o Cañizares. No cabe duda de que Josele Santiago opta por un Lorca nada obvio, muy simbólico y crítico, con imágenes confusas, desbordantes y surreales.

Filias, rarezas y alguna copla de Los Enemigos

No tardaron Los Enemigos en grabar versiones, pues en su primer disco, Ferpectamente (Gasa, 1986), ya incluían la instrumental Plis plis mi, que remite al Please Please Me, de los Beatles. El espíritu de aquella época cervecera, cien por cien Malasaña, también se plasma en el álbum Agapo Live (Romilar-D, 1989), bar y refugio de la banda.

Allí grabaron en directo Walking the dog, de Rufus Thomas, aunque la referencia más cercana son sus admirados Flamin' Groovies, a los que le tomaron prestada Shakin' All Over. Una canción original de Johnny Kidd que Los Enemigos rebautizaron como Chicken All Over después de mezclarla en la batidora con el Run Chicken Run, de Link Wray.

Fue uno de los cortes del epé The Munster Dance Hall Favorites! (Munster Records, 1987), al que se sumarían otras referencias anglosajonas como Wasted, de The Runaways; This Angry Silence, de Television Personalities; y Heartbeat, de Buddy Holly, todas incluidas en el epé Por la sombra / Hermana amnesia (RCA, 1995), donde también figura una estupenda Waterloo, de ABBA.

Singular resulta el Disco Náutico (Trilobite, 2008), una edición limitada en vinilo que registró el concierto celebrado en agosto de 2004 en el Club Náutico de San Vicente do Mar, donde Josele Santiago estuvo acompañado en el micrófono por Coque Malla y secundado por Pablo Novoa, Ricardo Moreno, Óscar Avendaño, Nico Pastoriza, Elías Cassamo o Piti Sanz.

No resultan extrañas las versiones de Randy Newman, Booby Troup, Dr. Feelgood, Fats Domino y, de nuevo, Buddy Holly y Rufus Thomas. Sorprende, sin embargo, el Romance de valentía, una copla de Quintero, León y Quiroga popularizada por Concha Piquer e incluida en Canciones escocidas, aunque Josele Santiago la canta por Emilio el Moro.

Como colofón, maravillosa la versión de Satellite of Love, de Lou Reed, con la que se despidieron de los escenarios en 2002 y que fue incluida en el directo Hasta el lunes (Warner, 2012). Una noche inolvidable en La Riviera que, ante la apabullante demanda de sus fans, terminó multiplicándose por tres.