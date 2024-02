Dahomey', un documental sobre el colonialismo, gabna el Oso de Oro en la Berlinale

Palmarés de la Berlinale 2024

Oso de Oro a la mejor película: 'Dahomey' de Mati Diop (Francia, Senegal, Benín)

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: 'A Traveler’s Needs' de Hong Sangsoo (Corea del Sur)

Oso de Plata Premio del Jurado: 'L' Empire' de Bruno Dumont (Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Portugal).

Oso de Plata a la mejor dirección: Nelson Carlos De Los Santos Arias por 'Pepe' (República Dominicana, Namibia, Alemania, Francia)

Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista: Sebastian Stan por 'A different man' by Aaron Schimberg (Estados Unidos)

Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto: Emily Watson por 'Small things like these' de Tim Mielants (Irlanda, Bélgica)

Oso de Plata al mejor guion: Matthias Glasner por 'Sterben' ('Dying') (Alemania)

Oso de Plata a la contribución artística: Martin Geschlacht, director de fotografía de 'Des Teufels Bad' ('The Devil"s Bath'), de Veronika Franz y Severin Fiala (Austria, Alemania)

Premio al mejor filme de Encounters: 'Direct action' de Guillaume Cailleau y Ben Russell. (Alemania, Francia)

Premio a la mejor dirección de Encounters: Juliana Rojas por 'Cidade; Campo'. (Brasil, Alemania, Francia)

Premio Especial del Jurado de Encounters: Ex aequo 'Some Rain Must Fall' (Kong fang jian li de nv ren) de Qiu Yang y 'The Great Yawn of History' (Khamyazeye bozorg) de Aliyar Rasti.

Premio al mejor documental: 'No other land' de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, and Rachel Szor. (Palestina, Noruega)

Premio a la mejor ópera prima: 'Cu Li Never Cries' ('Cu Li Không Bao Giờ Khóc' de Phạm Ngọc Lân (Vietnam, Singapore, France, Philippines, Norway)

Oso de Oro al mejor cortometraje: 'Un movimiento extraño' de Francisco Lezama (Argentina)

Oso de Cristal de la sección Generation 14Plus: 'Reinas' de Klaudia Reynicke (Suiza, Perú, España)

Premios principales de los jurados independientes:

Premio Federación Internacional de la Crítica de Cine (FIPRESCI): 'My Favourite Cake' de Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha (Iran, Francia, Suecia, Alemania)

Premio FIPRESCI Encounters: 'Dormir de olhos abertos' de Nele Wohlatz (Brasil, Argentina, Taiwán, Alemania)

Premio FIPRESCI Forum: 'The Human Hibernation' de Anna Cornudella (España)

Premio Panorama del Público: "Memorias de un cuerpo que arde", de Antonella Sudasassi (Costa Rica, España)

Premio Generation KPlus: 'Reinas' de Klaudia Reynicke (Suiza, Perú, España).