Dani Martín anuncia que se retira de la música: "Nos vemos en unos años, sed felices"

Dani Martín, una de las voces más legendarias del pop-rock español, ha anunciado su retirada de los escenarios y la música hasta nuevo aviso: "Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad".

El cantante ha hecho pública su despedida a través de redes sociales con un mensaje acompañado de un vídeo de su último concierto en la sala de La Riviera de este pasado 7 de diciembre. Dani Martín, que logró la fama con la banda 'El Canto del Loco', aclara en su comunicado que lo que quiere es "mejorar como persona" y que no va a "seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy".

Martín deja los escenarios después de haber cantado junto a su banda la canción de La madre de José, uno de sus mayores éxitos. Deja la música porque, se justifica, "emocionalmente" no es una persona "muy equilibrada". "Sufro mucho", afirma el cantante.

Sus compañeros, Andrés Suárez y Alejo Estivel, envían apoyos al mítico cantante, que no deja indiferente a nadie: "He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito". Martín, tras dejar el mensaje amarrado, finaliza dando gracias para después "apagar": "Gracias. Blackout".