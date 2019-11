Las librerías se han cansado de esperar. Reclaman medidas que hagan viable un negocio en franco retroceso ante las grandes plataformas de venta en Internet –principalmente Amazon– y el cambio de hábitos de la población en relación con la lectura y la compra de libros en establecimientos especializados. Preocupa, en especial, la venta online y piden un pacto de Estado que les proteja frente a un rival que se antoja desproporcionado.

Los números no invitan al optimismo. El último informe de octubre de 2019 del Observatorio de la Librería –elaborado con la ayuda de la Dirección General del Libro, Lectura y Letras (Ministerio de Cultura y Deporte) con datos de 2018– desvela una tendencia a la baja en las ventas, con una caída 3,3% en 2018 con respecto al año anterior, siendo las librerías pequeñas las que más sufren esta tendencia.



El pacto de Estado por la lectura incluiría acciones concretas, como por ejemplo el fomento de la lectura, y otras relacionadas con la libre competencia. "Queremos trabajar en igualdad de condiciones, lo que implica una igualdad fiscal", explica Javier López Yáñez, director de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL). Un apoyo institucional que, por el momento, se hace de rogar.

"No hemos encontrado ninguna pequeña librería que tenga sus cuentas en paraísos fiscales, ahí radica el problema, en el hecho de que mientras unos asumen una determinada legislación y unos impuestos, otros no", apunta López Yáñez. Una situación ventajosa para Amazon, el gigante de las ventas online frente al que no queda otra que resistir. Pero, ¿cómo?

Junto al ya mencionado pacto de Estado, los libreros se encomiendan a la web Todostuslibros.com, espacio que pretenden reconvertir no sólo en una herramienta de búsqueda y consulta, sino también en un punto de venta a finales de 2020. La web, que engloba un fondo literario de más de 700 librerías independientes de España, será la punta de lanza de esa reacción librera frente a Amazon.

“El sector ha dado un gran paso en la modernización, todas las librerías informatizan sus gestión interna, están cada vez más presentes en redes y colectivamente nuestra capacidad ha aumentado", explica el director técnico de CEGAL. Frente a la frialdad y la desmesurada oferta de las grandes plataformas, los libreros prevén plantar cara con lo que mejor saben hacer: recomendar.

Una labor, la prescriptora, que López Yáñez entiende como una de las claves para salir airosos en la batalla: "En internet puedes encontrar aquel título que buscas, pero nunca tendrá la sensibilidad para averiguar cuál sería ése otro libro que te podría gustar a ti y sólo a ti. Trabajaremos los algoritmos y la velocidad de entrega, somos conscientes de que tenemos mucho trabajo ahí, pero no podemos olvidar que nuestro fuerte es la prescripción".

Pero no todo van a ser estrategias de supervivencia. Este viernes, Día de las Librerías, se ha preparado una intensa jornada festiva en la que las librerías ofrecerán descuentos del 5% y permanecerán abiertas hasta las 22 horas congregando numerosas actividades culturales, que se podrán consultar en la web www.diadelaslibrerias.es.