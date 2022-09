El dibujante de cómics Carlos Pacheco anuncia que sufre ELA

El dibujante de cómics Carlos Pacheco ha anunciado que ha sido diagnosticado de Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El historietista sanroqueño lo ha comunicado a través de sus redes sociales.

Compañeros de profesión, editoriales y seguidores se han volcado con Pacheco tras el anuncio de una enfermedad que le hace enfrentarse a un "inesperado giro de guion".

El "Antonio Banderas del cómic español", por lo conocido fuera de nuestras fronteras, así lo están definiendo sus seguidores en las redes sociales, ese espacio que ha elegido el gaditano (San Roque, 1961) para comunicar a esa "legión" de seguidores que le han diagnosticado ELA, "aquello de los cubitos de hielo", según él se ha referido a la enfermedad.



"Es lo que hay y es a lo que hay que enfrentarse. Es un inesperado giro de guion en mi vida, cierto es, pero que no hace que me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme. En definitiva, una vida que ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui", ha expresado este pionero español en la industria americana del cómic.



Un mensaje éste que ha movilizado a editoriales como Panini, que manda al autor "mil abrazos, mil besos, mil cariños", o compañeros de profesión como Albert Monteys, quien ha calificado a Pacheco de "pionero, titán y una de las personas que sabe de tebeos de este país".



Unas palabras que acompañan a las que ha escrito en sus redes sociales el también historietista Manuel Bartual: "Me han venido a la cabeza todas las horas que pasé mirando sus dibujos en los 90. Un artista fabuloso e inspirador que abrió camino para muchos. Creo que pocos han amado y entendido el cómic como él".



Afirmaciones que hacen referencia a esa trayectoria que lo ha convertido en un referente del cómic internacional porque Pacheco es un autor de Marvel y DC desde hace tres décadas, años en los que ha dibujado a Los Vengadores, Los 4 Fantásticos, Flash, Superman o Capitán América.