El documental de un estudiante que pone cara y voz al sufrimiento de los desahuciados

Poner cara y voz a las personas que han sufrido o están en peligro de sufrir un desahucio es el objetivo del documental Cuerpos en vilo, del donostiarra Ugaitz Albisu. Este estudiante de la Universitat de Girona no pensaba que unos vídeos grabados después de las asambleas de la PAH Girona-Salt pudieran acabar siendo un cortometraje documental de 26 minutos, disponible en Filmin y que de momento ha participado -con premio- en ocho festivales .



Al inicio eran tan sólo unos vídeos grabados después de las asambleas de la PAH Girona-Salt

"Nadie tenía las expectativas de llegar a donde ha llegado. Una cosa llevó a la otra", explica en una videollamada con Público. Precisamente esta falta de expectativas cree que es uno de los factores que contribuyó a la proximidad de los entrevistados, todos ellos en una situación de precariedad habitacional después de haber sufrido un desahucio o vivir bajo su amenaza.

Se trata de media docena de casos que son una parte muy pequeña de los miles de personas en la misma situación, pero que sirven para poner cara a los números que aparecen en las noticias. Todos ellos comparten a cámara cómo han llegado hasta dónde están, qué les supone y cómo viven. La mayoría, en pisos ocupados o en habitaciones realquiladas. Pagaban una hipoteca hasta que un día, por varios motivos, no pudieron seguir haciéndolo.

El malestar emocional, en el foco

"La simplicidad de ser sólo yo con la cámara ha hecho que los testigos sean muy humanos y cercanos, sin miedo", dice Albisu. Precisamente, las emociones son uno de los hilos conductores del documental, que cuenta también con las declaraciones de una psicóloga que contextualiza los efectos psicológicos de las personas que se han encontrado en esta situación. Angustia, problemas de sueño y ansiedad son sólo algunas de las consecuencias del malestar emocional que sufren, que se agravan en el caso de los menores.

Albisu no se esperaba el éxito del documental, pero tampoco se esperaba hacer uno. Estudia Trabajo Social, por lo que no tenía experiencia en el ámbito audiovisual, aunque sí le llamaba la atención. Un día, para un trabajo de la universidad, acudió a una asamblea de la PAH Girona-Salt. No había participado en el movimiento por la vivienda antes y lo que vio le impactó. "No me hacía la idea de lo que pasaría. Me impactó escuchar a los testigos en primera persona, más de lo que pensaba".

"Se habla de los desahucios pero no de las personas que hay detrás"

Desde un inicio quiso que este impacto llegara a más gente. En un inicio, el objetivo era grabar vídeos breves para colgarlos en las redes y que más gente se sumara a las convocatorias para parar desahucios. Pero viendo la fuerza que tenían los testigos, y que la situación era más grave de lo imaginado, Albisu decidió ir un paso más allá.

"Se habla de los desahucios pero no de las personas que hay detrás, no se les da voz. Nunca había visto a una persona en la tele hablando de este proceso", explica. Albisu ha continuado participando en las asambleas de la PAH y cree que el hecho de que lo conocieran y ya hubieran hablado antes con ellos ayudó mucho a que los afectados compartieran con él la dureza de la situación.

La cuestión de los menores

Pero han quedado temas pendientes, como las consecuencias sobre los menores. En el documental aparecen varios casos de familias con niños pequeños, pero Albisu se ha quedado con ganas de ir más allá. Es una de las cuestiones que más le interesa y en la que quiere centrar su próximo documental: "Les afecta toda la vida".

Para él, este cortometraje se trata de una herramienta para concienciar y provocar cambios, y le gustaría centrarse en los documentales sociales. "Quiero que sirva para concienciar a la sociedad de lo que estamos normalizando, y también para que los que tienen poder de solucionarlo, empiecen a hacerlo", señala.

Ha recibido el Premio del Público y Mención Especial en el Festival Gollut

Cuerpos en vilo ha recibido por el momento el Premio del Público y Mención Especial en el Festival Gollut de Ribes de Freser, y por ahora Albisu no sabe si irá a más festivales. Al igual que llegó a Filmin después de mandar un correo a la plataforma para pedirlo, el documental de Albisu va haciendo camino de forma silenciosa. También lo están pasando en ateneos, centros cívicos y escuelas de la mano de la PAH.

Sus protagonistas, "sorprendidos y contentos" por el éxito inesperado, valoran que sirva para denunciar lo vivido. "Lo podríamos vivir cualquiera de nosotros si nuestra realidad cambia de un día para otro", concluye Albisu.