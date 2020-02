Elisabeth Moss: "Cada vez matan a más mujeres, es como una epidemia"

"Un hombre invisible es un hombre muy poderoso. Pero, si me traiciona, si no hace las cosas como le digo...", amenazaba el perverso Griffin en la obra que escribió H. G. Wells en 1897. Más de un siglo después, aquel científico que reveló con crueldad toda su cólera y maldad al descubrir que nadie podía verle, se manifiesta en la forma de un salvaje maltratador. Acertadísima metáfora. El cineasta Leigh Whannell ha reelaborado el mito del monstruo desde el punto de vista de la mujer y ha conseguido una película de terror moderno que confirma el magnífico momento que vive el género.

Protagonizada por Elizabeth Moss (Mad Men, El cuento de la criada), El hombre invisible comienza con la huida desesperada de una mujer de su casa, intentando dejar atrás a su pareja, un brillante científico que la manipula, la controla, la maltrata físicamente. Un día recibe la noticia de su suicidio, pero ella está convencida de que es una treta más de este maligno acosador. Por supuesto, nadie la cree.

"Las cosas no van bien"

"Para los que conocen la extraordinaria irascibilidad del hombre invisible, el resto del relato ya se lo pueden imaginar", dijo Wells entonces y esas palabras sirven para esta historia, un relato cargado de alegorías que funcionan en la actualidad de todo el planeta, también de España –once mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año y 1.044 desde que se empezaron a contabilizar en 2003–. "En el tema de la mujer, las cosas no van bien. Cada vez matan a más mujeres, es como una epidemia", dijo la actriz en una reciente visita a Madrid, donde se reunió con los periodistas.

"Fue el director quien quiso contar esta historia desde el punto de vista de la mujer y es, desde luego, una forma única y diferente de contarla". La actriz, que interpreta a una mujer asustada y perseguida, en peligro de muerte, no repite, sin embargo, el esquema de mujer frágil que habitualmente muestra el cine norteamericano. En este caso, el personaje, Cecilia Kass es poderoso. Está dispuesta a luchar hasta el final para liberarse de los lazos que la han atado a esa relación violenta.

La voz femenina que tratan de silenciar

"En el mundo de hoy este es un asunto muy relevante, las mujeres estamos asustadas. En muchos países se violan los derechos de las mujeres, los derechos humanos, hay mucha violencia de género –afirma Elizabeth Moss–. A mí me atraen este tipo de historias y, desde luego, esta es mi posición como mujer. En la película está esa voz femenina que se trata de silenciar, ese miedo de muchas mujeres a hablar porque se las trata como bobas o como frívolas, frágiles emocionales… Desde el arte estamos contando el mundo".

Sola en muchas de las escenas de la película, Moss da una enorme credibilidad a su personaje y con su trabajo consigue hacer universal la historia. "No tengo problemas metiéndome en estos personajes, es una manera de honrar a las personas a las que interpretamos", asegura la actriz, que encarna a la nueva generación de mujeres de este siglo XXI y que está dispuesta a seguir interpretando personajes que alteren, por fin, la relación de desigualdad de género que se sufre en el mundo.

Elisabeth Moss y Oliver Jackson Cohen, el hombre invisible.- UNIVERSAL PICTURES

El renacimiento del terror

Una discriminación con la que, paradójicamente, podría terminar el propio sistema. "Más de la mitad del público que va al cine son mujeres y en el cine, todo el mundo lo sabe, cuenta mucho el dinero, así que los estudios tienen cada vez más en mente a las mujeres", asegura Elizabeth Moss, que rompe una lanza por el género de terror cuando dice que "hoy ya no hay tanto de esos sustos de las películas de los 70, ahora hay una nueva forma de hacer el género, y en él hay terror, pero también hay política y comedia y se habla de la familia, de problemas graves… Es un renacimiento. Como antes se hizo con películas como El exorcista o El resplandor, que tienen un mensaje. El siglo XXI va a ser el del renacimiento del género de terror. Hoy el género empieza a ser parte de la conversación y eso es un gran cambio".

"Esta es una película de terror para el público moderno. Quería hacer algo que asustara de una forma real", confirma el director Leigh Whannell, una de las voces de este nuevo cine de terror, un género que, en sus propias palabras, "sirve de vehículo para expresar muchas ansiedades". Inquietudes de la sociedad de hoy que encuentran en este género una muy apropiada manera de mostrarse.

"Lo que da más miedo del hombre invisible es que puedes ser acosado y torturado por él, al ser invisible puede manipularte. La película quería hablar de eso, aunque al principio no era mi intención. Pero al escribir el guion empecé a pensar desde el punto de vista de la mujer y la historia me fue llevando", reconoce el cineasta, que advierte: "Aquí nadie va a ver gafas volando por el aire. Lo que quiero con la película es que el público llene el espacio vacío. Ese villano puede ser cualquiera".

Ya lo dejó escrito H.G. Wells: "Me he vuelto invisible. Sólo soy un hombre como otro cualquiera, un hombre al que tú has conocido, que se ha vuelto invisible".