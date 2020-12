Enrique González Macho: "Vamos a tener más plataformas que películas"

Enrique González Macho, productor, distribuidor y exhibidor de cine, uno de los nombres clave del cine español de los últimos decenios y, sin duda, una de las voces más autorizadas para analizar la situación de las ventanas de exhibición –salas de cine, televisiones, plataformas…– aseguró ayer que la situación que viven hoy los cines en España es crítica debido a la pandemia y que la supuesta 'guerra' con las plataformas no existe como tal. "Vamos a tener más plataformas que películas. Las burbujas existen, nosotros lo conocemos muy bien por la burbuja inmobiliaria, lo de las plataformas es todo un tema financiero".

Estas declaraciones, realizadas durante la presentación de sus memorias Enrique González Macho. Mi vida en V.O. (Cincuenta años de cine en España), han roto el silencio de cuatro años en que se ha mantenido este profesional, desde que fuera imputado por un supuesto 'taquillazo' del que ha salido limpio, absuelto y sin que la fiscalía presentara recursos.

Tras asegurar que el libro no era "un ajuste de cuentas", González Macho explicó que el cine había sufrido ya varios ataques en su "breve historia, y algunos han sido muy fuertes". Así, se refirió al momento en que la legendaria RKO decidió vender sus películas a la televisión. "Fue revolucionario, pero el cine contestó con espectáculo, mejoró el sonido, introdujo el color, surgió el cinemascope…"

Lo siguiente fue la aparición del vídeo. "Hace treinta años, fue terrible y arrasó con todo, sobre todo en lo que era ilegal. El cine reaccionó estrenando masivamente", dijo. En cuanto a las plataformas, aseguró que se había creado polémicas "estúpidas" y que detrás de estas ventanas no había amantes del cine, sino "grupos poderosos financieros".

"Llevan tres años viviendo de Roma, de Cuarón. Lo lanzaron y lo convirtieron en un producto indispensable, pero con la película de Martin Scorsese ya empezó a cojear la cosa. Y para mí Scorsese está por encima de Cuarón. No sé cuántas personas han visto la nueva película de Javier Fesser en Amazon, pero de la que se van a acordar no es de ésta, es de Campeones". La última película 'importante' estrenada en una plataforma, Mank, del cineasta David Fincher, ha tenido una audiencia escasa en su exhibición en Netflix.

El futuro de las salas de cine no depende tanto, en su opinión, de las plataformas sino de la situación actual que ha provocado la pandemia. "Estos cines –refiriéndose a los Cine Princesa donde se celebró la presentación– son los primeros de España desde hace seis meses, lo que es completamente ilógico. Y estamos cubriendo entre el 18% y el 30% de costes. Esto no hay quien coño lo aguante y estamos resistiendo porque el año pasado fue uno de los mejores de los últimos tiempos".

Enrique González Macho. Mi vida en V.O. (Cincuenta años de cine en España) (Áticus), escrito en colaboración con Begoña Piña, periodista colaboradora de Público, es un viaje personal y profesional, en los que este profesional se detiene en los momentos esenciales de su trayectoria, recordando nombres que forman parte de su vida, haciendo algunas divertidísimas paradas y reflexionando muchas emociones.

Son las andanzas de un hombre-orquesta del cine que empezó desde abajo cuando era muy joven, que ha vivido aventuras hilarantes en algunos de sus primeros rodajes como jefe de producción, ha sido protagonista de decenas de episodios clave en el avance de la industria cinematográfica española, ha corrido todos los riesgos, ha perdido y ha ganado.

La publicación de estas memorias rompe el silencio de cuatro años, desde que en 2015 González Macho fuera imputado por defraudar supuestamente 731.900 euros de taquilla. Desde entonces y por la vía penal –algo que solo le ha ocurrido a él y no a otros profesionales de la industria con cargos más graves– ha estado pendiente de juicios. Celebrados ya estos, la sentencia ha sido de absolución y, en sus propias palabras, "me siento liberado, pero ha sido un ensañamiento como no he visto con nadie".

"Ha habido momentos muy malos, con todo embargado preventivamente. Durante meses no te suena el teléfono, gente que te conoce se cruza de acera… Pero he aprendido es quiénes son mis amigos y qué grandes son y quiénes no lo son".