"Creo que el humor a menudo está relacionado con la ansiedad", ha dicho en varias ocasiones el autor de cómics Fabrice Caro —Fabcaro, cuando firma tiras cómicas—, un creador francés peculiar que en su humor se acerca bastante al absurdo británico y al burlesque, y que se divierte y divierte mucho ridiculizando algunas costumbres y tendencias muy "ridículas" del mundo en el que vivimos.

La ansiedad a la que se refería es, justamente, la que dispara en un torrente caótico el cerebro del personaje de su libro Le discours, un tipo neurótico e hipocondríaco, que vive una angustiosa crisis existencial desde que su novia se ha tomado un tiempo de "descanso". Es Adrien, tiene 35 años y su neurastenia se ha desbocado definitivamente desde que su cuñado en una cena familiar le ha pedido que pronuncie un discurso en su boda. Y ahora llega al cine en la adaptación que ha hecho Laurent Tirard, El brindis, con el actor de la Comédie Française Benjamin Lavernhe en el papel principal. La película se estrenó en el Festival de Cannes.

Adrien ha visto a su novia salir de casa con su bolsa, decidida a tomarse un "descanso" de su relación —"por curiosidad, ¿cuánto dura un descanso?"—. Ha pasado un mes y él ha ido superando diferentes estados en este tiempo. Ahora tiene una cena familiar con sus padres, su hermana y su cuñado. Ahí se desarrollará toda la historia de esta película, que no es un viaje narrativo convencional porque en realidad lo que Tirard propone es un encuentro con los pensamientos más auténticos del personaje, con lo que no dice, pero le encantaría soltar, con sus emociones y sentimientos reales, por muy bochornosos que sean, y con sus deseos más profundos.

El actor de la Comédie Française Benjamin Lavernhe, protagonista de la película. — A Contracorriente Films

"Su angustia me toca. Los pensamientos agotadores que nunca se callan, la neurosis interminable que crea situaciones y comedia. Armageddon es la historia de un tipo que salva la Tierra. Esta es la historia de un chico que espera un simple mensaje de texto", explica el actor protagonista en las notas de producción de la película, en las que afirma que "había muchas emociones diferentes que transmitir... Incluyendo ternura, ironía, desesperación, ira, sufrimiento, inmensa alegría y resignación. Y la lista continúa. Como una especie de "todo incluido" que te permite interpretar una versión condensada y acelerada de toda la gama de emociones humanas".

"Una segunda primera película"

El brindis es un retrato del desamor, de los vínculos familiares, de lo patéticas que son a menudo las relaciones humanas, pero también es una historia de autocensura y de contención, la revelación del nivel de ansiedad, incluso de locura, que puede provocar el mantenerse siempre en los límites de lo "políticamente correcto".

El director Laurent Tirard. — Christophe Brachet / Unifrance

Este trabajo es también, en palabras del director, "una segunda primera película", una feliz oportunidad de "poner el contador a cero", de arriesgar y probar cosas nuevas, lejos de las exigencias de otras producciones más grandes en las que ha participado Tirard. Así, al mismo tiempo que el cineasta muestra cómo funcionan los engranajes del cerebro de Adrien, rompe algunas de las barreras convencionales con el espectador, indagando en otros caminos para la comunicación y revelando ciertos "secretos" del cine.

Razonamientos descontrolados

Laverhne rompe la cuarta pared y explica directamente al público, mientras sus compañeros de reparto se quedan congelados en la mesa en la que cenan, cómo se encuentra, qué es lo que quiere y qué hubiera dicho en realidad. "Hace una hora y once minutos que ha leído mi mensaje y no me ha contestado". Es toda la preocupación, cada vez más asfixiante, de este hombre, que mira compulsivamente el teléfono móvil para comprobar si su novia le ha contestado.

Mientras sale a la calle a fumar un cigarrillo intentando escapar de la presión familiar, el pianista que estaba escondido en algún sitio, pero que escuchábamos todo el rato, aparece en la pantalla. Toca las notas que marcan el ritmo de los pensamientos anticipados de este hombre, incapaz de controlar ya sus razonamientos, que se han descontrolado y descarriado hacia territorios cada vez menos agradables. Y eso que Laurant Tirard ha suavizado bastante a los personajes respecto de cómo aparecen en la novela de FabCaro.

Por cierto que el cineasta hace una preciosa presentación de su película, fuera también de todas las convenciones, y sustituyendo los créditos de inicio de la película por unas palabras de su actor protagonista ante un micrófono. Un buen discurso.