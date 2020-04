"El mundo ahora parece detenido, y ya no gira como tiene que girar". La voz de Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha vuelto a aletear sobre las cabezas de sus fans, que pueden degustar desde este miércoles una canción inédita compuesta durante el confinamiento provocado por la emergencia de la covid-19.

Titulada Yo me quedo contigo aquí, la canción de apenas 110 segundos y cuatro estrofas, ha sido publicada en todas las redes sociales del grupo, que tenía preparado para este 2020 su gira de despedida, ahora pendiente de saber si podrá realizarse con normalidad o deberá posponerse hasta que pase la pandemia.

Guitarra en mano y con la cámara enfrente, Robe aúlla los versos bajo un ritmo que en sus primeros acordes evoca So Payaso, uno de los grandes éxitos de la banda extremeña. En sus primeras horas el vídeo acumuló más de 400.000 visitas solo en Youtube. "Seguramente me arrepentiré de este vídeo, pero no importa", ironiza el músico desde la cuenta oficial de Facebook.

El confinamiento por la covid-19 no ha impedido al autor de Si te vas y Jesucristo García empuñar la guitarra para lanzar versos de ánimo, que terminan con un beso a la cámara.

La banda afrontaba durante este año su gira de despedida, con todas las entradas vendidas en todas las citas por España. La vuelta a la normalidad, aún sin fecha, deja en el aire los shows, que significarán la última oportunidad para ver en vivo y en directo a una de las bandas más importantes del rock español.

La gira tenía como fecha de inicio el 15 de mayo en Valencia aunque, con el tono honesto y directo al que acostumbran Robe y Uoho –principales integrantes de la banda–, ya avisaron de que no tenían "ni puta idea" de qué iba a pasar con los conciertos.

La industria pide al Gobierno medidas contra la covid-19

Para paliar el agujero económico que el coronavirus ha provocado en la cultura, la Unión de Actores y Actrices ha propuesto "un parón de 48 horas" en redes sociales los días 10 y 11 de abril en protesta por la decisión del Ministerio de Cultura de no adoptar medidas específicas para la paliar la crisis en el sector.

Además, el sector de las artes escénicas y la música ha alertado de que, en el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2020, ha debido hacer frente a la suspensión de unas 30.000 funciones y a unas pérdidas superiores a los 130 millones de euros, que "podrían incrementarse en los próximos meses", según han informado las entidades que integran la Mesa del sector de las Artes Escénicas y la Música Covid-19.