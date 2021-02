Una fonoteca de violencia verbal contra la mujer

Como uno de esos ejercicios en los que el bachiller ha de completar el espacio vacío dejado por el maestro en el encerado. La campaña puesta en marcha por la lingüista Estrella Montolío en el magacín radiofónico No es un día cualquiera solicitaba −que comanda Carles Mesa− a su oyentes que completaran a través de mensajes de voz la frase siguiente: Un caso de violencia verbal contra las mujeres se da cuando...

El resultado son cientos de audios con cientos de situaciones en las que la oralidad se convierte en arma contra la mujer. Un corpus hecho a base de desdén e intimidación, un registro del oprobio que ahora, gracias a este espacio radiofónico y a la contribución de cientos de víctimas, podrá contribuir al estudio de esas otras violencias cotidianas, esas que no dejan marca aparente pero que minan, día a día, a las mujeres.

"Es muy importante que nos demos cuenta de que violencia no es sólo la que ejerce ese descerebrado que en mitad de la calle llama zorra a su compañera, sino que hay otra violencia mucho más sutil, mucho más cotidiana, y que es igualmente censurable por el universo de creencias al que nos remite", explica Montolío. Dicho de otro modo; sin obviar el improperio y la falta de respeto en su representación más explícita, se trata de atender a esas otras violencias que aparecen ocultas (o camufladas) en el relato.

Vayan algunos ejemplos de ese repositorio de audios cosechado por Montolío a través de las ondas. Un caso de violencia verbal contra las mujeres es cuando... "te dicen que no tienes aspecto de tener un doctorado en física"; "alguien te dice, vi anoche tu reportaje en televisión y estabas guapísima, nunca he oído una valoración similar a un compañero"; "en medio de la consulta y tras haberme presentado como su cardióloga responsable, el paciente me pregunta, y cuándo me verá el doctor".

La sucesión de afrentas cotidianas no cesa. Montolío las denomina "microtratados de psicología" por su capacidad a la hora de encapsular en apenas quince segundos todo un mundo de creencias y sesgos. Ahí radica la grandeza de esta fonoteca del agravio machista, en su carácter testimonial, un reducto de voces que, desde el anonimato y la transversalidad, van dosificando ese cúmulo de desaires, suspicacias y recelos que se han ido perpetuando.

Una segunda vida

Lo fácil habría sido que todas esas voces hubieran quedado enmudecidas para la posteridad en un ordenador de Radio Nacional de España. Tras reproducirlas en el programa, quedaba la duda de qué hacer con ellas. Surgió entonces la posibilidad de una segunda vida por medio de una cesión a La Ciba, centro de recursos para mujeres situado en Santa Coloma de Gramenet, que tiene por objetivo poner a su alcance herramientas para la mejora de su autonomía personal en todos los ámbitos de la vida.

Dicha cesión, que se formalizará este jueves en las instalaciones de La Ciba y que prevé contar la presencia de Núria Parlón, alcaldesa de la localidad catalana, permitirá que las grabaciones conformen un corpus de estudio al que puedan acceder investigadores en materia de violencia machista. Y así, lo que comenzó como un interesante ejercicio radiofónico con la intención de concienciar sobre las violencias verbales contra la mujer, deriva tiempo después en una herramienta para la investigación de la oralidad machista.