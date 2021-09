Freddie Mercury cumpliría 75 años: le recordamos con las mejores canciones de Queen

Freddie Mercury no fue siempre Freddie Mercury. Nació un día como hoy, en 1946, en el antiguo protectorado británico de Zanzíbar, ubicado al este de África, en el seno de la familia Bulsara, con el nombre de Farrokh.

Hacia 1964, los Bulsara se trasladaron a un barrio cercano a Londres, donde un joven Freddie, todavía, Bulsara, de 18 años comenzó a tocar con grupos de música formados por universitarios. Era común que, una vez que el chico entraba en una banda, la remodelara a su gusto. Y así hizo cuando pasó a formar parte de Smile, el grupo compuesto por el guitarrista Brian May, el batería Roger Taylor y un bajista que, nada más llegar Freddie, no tardaría en dejar la formación, a la que posteriormente se uniría John Deacon, el bajista de Queen.

"Queen empieza y acaba con Freddie Mercury", llegó a asegurar la Rolling Stone. Y es que el recién llegado no tardó en imponer su esencia al grupo. Los trajes ajustados y extravagantes, tan característicos de los primeros años de la banda, eran cosa de Freddie, que, además, cambió el nombre del grupo, diseñó un nuevo logo y se apodó a sí mismo Freddie Mercury.

La historia del grupo es conocida por todos: sus tres primeros discos los catapultaron a un éxito que A Night at The Opera terminó de consolidar. Más tarde, a mediados de los 70, la entrada en el panorama musical del punk y la ya mundialmente conocida homosexualidad del cantante hicieron que la opinión pública fuera más crítica con ellos. Por lo tanto, los discos que siguieron a su noche en la ópera fueron una búsqueda constante de nuevos sonidos que rompen con lo que habían venido haciendo hasta ese momento, todos ellos impulsados por el éxito que tuvieron en el Live Aid.

A finales de los 80, el frontman fue diagnosticado como portador de VIH, algo que mantuvo en secreto, al menos de manera pública, hasta prácticamente el final de sus días. Lo que no le impidió seguir trabajando en su música hasta meses antes de su muerte, en noviembre de 1991, a causa de una neumonía.

Debido a la genialidad que rodeaba a Mercury, en Público, hemos elaborado una lista con algunas de las mejores canciones de Queen para homenajearlo en el día que hubiera cumplido 75 años.

Innuendo (Innuendo, 1991)

Innuendo es la canción que da nombre al penúltimo álbum de Queen y el último que pudo terminar Mercury. Traducido como "insinuación", es el disco más personal de la historia del grupo, pues estuvo marcado por la enfermedad del cantante. Las letras quedaron a cargo de May y Taylor, mientras que Freddie, que también colaboraba con ellos, se limitaba a cantarlas.

Radio Gaga (Live Aid, 1985)

Uno de los conciertos más importantes de la historia de la banda, por no decir el que más, que tan solo duró unos 20 minutos. El Live Aid tuvo lugar un 13 de julio y supuso el resurgir de Queen, después de una crisis de reputación dada por una serie de polémicos conciertos que dieron en América Latina y que pretendían dar en Sudáfrica.

Love of My Life (Montreal, 1981)

La protagonista de esta canción tiene nombre y apellido: Mary Austin. Ella y Mercury fueron pareja durante un tiempo, es más, él le llegó a proponer matrimonio, aunque la boda nunca llegó a celebrarse. Pero él siempre se refirió a ella en público como su esposa. Cuando Mercury falleció, más de la mitad de su riqueza y posesiones se las dejó a Austin, la única conocedora del paradero de las cenizas del músico.

I Want To Break Free (The Works, 1984)

Probablemente uno de los videoclips más famosos y más controvertidos de Queen, que no fue bien recibido en todas partes del mundo. En él, Mercury y compañía trataron de parodiar una telenovela británica y, para ello, se vistieron todos de mujer. En Reino Unido la broma fue más que aplaudida, pero en otras partes del mundo lo entendieron como una oda a la homosexualidad de Mercury, aunque la canción la compuso John Deacon.

Under Pressure (Hot Space, 1982)

Dos de las mejores voces de la música británica se unieron, sin planearlo, para hacer una colaboración que pasó a la historia. El proceso de creación empezó cuando la banda, que acababa de adquirir los Mountain Studios en Montreux, se encontraba allí grabando su próximo álbum. El ingeniero del estudio, Dave Richards, llamó a David Bowie para ver si se quería acercar. Cuando el Duque Blanco llegó, de manera espontánea, empezaron a componer la canción. "Fue bastante peculiar", llegó a declarar Bowie.

Killer Queen (Sheer Heart Attack, 1974)

Una de las canciones más famosas de la banda y prueba de la extravagancia de la misma. Fue el single del tercer álbum de Queen, aunque, por aquel momento, mucha gente desconocía los dos primeros elepés de la formación y este tema les sirvió como carta de presentación.

A Kind of Magic (Wembley, 1986)

Los directos de Wembley el 11 y 12 de julio de 1986 han pasado a la historia como una de las mejores actuaciones de la banda. Formaron parte del Magic Tour, la gira del disco A Kind of Magic, un álbum compuesto por muchas de las canciones que Queen escribió para la banda sonora de la película Highlander (Los inmortales, 1986), protagonizada por Sean Connery y Christopher Lambert. Es más, en algunas de sus letras, se distinguen diálogos del largometraje.

Bohemian Rhapsody (A Night at the Opera, 1975)

Bohemian Rhapsody no es una canción más de Queen, es la canción. Integrada en A Night at the Opera, Mercury quería que fuera el single del álbum, a lo que se opuso el mánager de la banda, que consideraba que una canción de seis minutos no podía funcionar entre el público. Sin embargo, el resto del grupo, a excepción de Deacon, estaban con Freddie. Afortunadamente, hicieron caso a Mercury, pues, 40 años después, Bohemian Rhapsody sigue siendo un himno.

Mucho se ha hablado de lo que quería contar Freddie con su canción. A día de hoy sigue siendo un misterio, ni él, ni el resto de miembros de la banda, ni Mary Austin han revelado nada. Según la Rolling Stone, Brian May declaró que las letras del frontman de Queen estaban repletas de secretos, aunque más adelante alegaría que "no era difícil darse cuenta, a partir de pequeñas percepciones, que muchos de sus pensamientos más íntimos estaban ahí expuestos".