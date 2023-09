Jaione Camborda, primera directora española que gana la Concha de Oro del Festival de San Sebastián

Concha de Oro a la Mejor Película: O corno, de Jaione Camborda.



Premio Especial del Jurado: Kalak, de Isabella Eklöf.



Concha de Plata a la Mejor Dirección: Peng Tzu-Hui y Wang Ping-Wen, por Un viaje en primavera.



Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Ex aequo para Marcelo Subioto, por Puan, y Tatsuya Fuji, por Great absence.



Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Hovik Keuchkerian, por Un amor.



Premio a la Mejor Fotografía: Kalak.



Premio al Mejor Guion: Benjamin Naishtat y María Aiché, por Puan.



Premio Nuevos Directores: Diwa Shah, por Bahadur the brave.



Premio Zabaltegi Tabakalera: El auge del humano 3, de Eduardo Williams. Mención especial para El juicio, de Ulises de la Orden.



Premio del Público Película Europea: Yo, capitán, de Matteo Garrone.



Premio del Público a la Mejor Película: La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona.



Premio Horizontes Latinos: El castillo, de Martín Benchimol.



Premio TCM de la Juventud: La estrella azul, de Javier Macipe.



Premio WIP Latam : Los domingos mueren más personas, del argentino Iair Said.



Premio EGEDA WIP Latam: Los domingos mueren más personas, del argentino Iair Said.



Premio WIP Europa: Mannequins, de Michael Fetter Nathansky.



Premio "Otra mirada" de RTVE: The Royal Hotel, de Kitty Green.



Premio Irízar del Cine Vasco: El sueño de la sultana, de Isabel Herguera.



Premio Feroz Zinemaldia: "Un amor", de Isabel Coixet.



Premio Cooperación Española: La estrella azul, de Javier Macipe.



Premio Eusko Label: Latxa, de Mikel Urretabizkaia.



Premio Culinary Zinema: A fuego lento, de Tran Anh Hung.