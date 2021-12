Con motivo del estreno de la nueva comedia de Netflix No mires arriba, su director y guionista, Adam McKay, acompañado de Jennifer Lawrence, concedió una rueda de prensa a los medios. Durante la misma, ha emergido de nuevo el debate de la disparidad salarial.

El motivo deriva de un estudio de Variety en el que se afirma que ella habría cobrado 25 millones de dólares (22,2 millones de euros), mientras que su compañero Leonardo DiCaprio habría recibido 30 millones (26,65 millones de euros).

La actriz admitió: "Leo atrae más taquilla que yo"

Como respuesta a tal información, y sin hacer referencia a las cifras mencionadas, en una entrevista con Vanity Fair la actriz admitió: "Leo atrae más taquilla que yo", pese a aparecer Lawrence antes que él en los créditos.

"Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo", ha explicado, "pero lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en su lugar de trabajo lo han visto también, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no saben decirte qué es exactamente".

Bajo los efectos de las drogas

En la misma rueda de prensa, la actriz ha confesado estar bajo los efectos de las drogas durante el rodaje. Esto sucedió en una escena específica en la que su personaje también lo estaba. Fue por ello que la actriz pidió permiso para fumar cannabis, y McKay se lo concedió. "Yo respondí: claro, puedes drogarte", ha confesado él. Describiendo la situación Jennifer Lawrence afirmó: "Todo el mundo se metía conmigo [durante la escena], supongo que porque estaba drogada. Era fácil hacerme rabiar". Al mismo tiempo recordó que durante el rodaje no estaba embarazada, según ella, para evitar malos entendidos.