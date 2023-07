De los macarras más chungos de Madrid a los turbios secretos de Marilyn Manson

De los pijos macarras de la Panda del Moco a un físico que se cartea con Einstein desde las trincheras del frente ruso. De una víctima de la trata con fines de explotación sexual a los turbios secretos que forjaron la leyenda de Marilyn Manson. Paladas de música, altas dosis de feminismo y una pizca de franquismo trufan los libros recomendados por las trabajadoras y los trabajadores de Público para leer este verano.

'La revuelta de las putas', de Amelia Tiganus

Por Núria Martínez Ribot



La revuelta de las putas (Ediciones B), de Amelia Tiganus, es un libro que te cambia la vida. Como feminista, marcó un antes y un después en mi manera de entender la explotación sexual y la prostitución.

Tiganus explica su historia de supervivencia y te hace entender qué es realmente la prostitución y quiénes son los puteros. A través de su testimonio, entendí que el abolicionismo es la única salida posible si se quiere, de verdad, tratar a las mujeres como seres humanos.

'Un verdor terrible', de Benjamín Labatut

Por Pablo de Zárraga



Un verdor terrible (Anagrama), de Benjamín Labatut, es una pequeña joya que cayó en mis manos por casualidad. Habla de ciencia, matemáticas, hipótesis y, aun así, es un libro que te atrapa en todos sus pequeños relatos.

Cada historia está tan bien escrita que, hablándote de átomos o fórmulas matemáticas, el autor consigue engancharte siguiendo una trama increíblemente ágil: un físico carteándose con Einstein desde las trincheras del frente ruso en la Primera Guerra Mundial, desde donde le envía la primera solución exacta a las ecuaciones de la teoría de la relatividad; el origen del cianuro y su uso en pintura o como forma de suicidio para líderes nazis cuando veían perdida la guerra...

Ocho relatos y un epílogo que recomiendo a todo el que quiera escucharme, para leer despacio, saboreando estas historias de ciencia hechas literatura.

'Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres', de Irene Solà

Por Emma Pons



Las historias bien hilvanadas y una escritura visceral, enraizada en la tierra y la cultura popular, son rasgos distintivos de Irene Solà. Después del éxito de Canto jo i la muntanya balla, vuelve con una novela más oscura, que se sumerge en las vidas y los recuerdos de mujeres de varias generaciones de una masía en Les Guilleries.

La imaginación infinita de Solà nos transporta a paisajes y momentos históricos con el diablo siempre presente y los toques de realismo mágico que la definen. La traducción al español de Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Anagrama) se publicará en agosto.

'Macarras interseculares' (Melusina), de Iñaki Dominguez. — Silvia Varela

'Macarras interseculares', de Iñaki Domínguez

Por Henrique Mariño



Los episodios nacionales de Iñaki Domínguez comienzan con Macarras interseculares (Melusina), una historia oral de las calles de la capital, terreno abonado para el consumo desatado de sustancias y las peleas entre tribus urbanas, como las protagonizadas por rockers y mods a las puertas del Rock-Ola, la incubadora de la movida.



De la Costa Fleming a Las Barranquillas, el antropólogo disecciona el Madrid salvaje de arriba abajo y viceversa, desde los años sesenta hasta la actualidad, de modo que en su radiografía de la marginalidad se cruzan y entremezclan el lumpen y los apellidos compuestos. Un submundo, pues, que oscila entre las chutas compartidas y los cocodrilos de Pachá.



Precisamente, Iñaki Domínguez alumbra en Macarras interseculares a unas temidas criaturas que, tres años después, han crecido hasta convertirse en los personajes principales de un nuevo libro, La verdadera historia de la Panda del Moco, aquellos pijos malotes que sembraron el terror en la capital.



Resulta conveniente, en todo caso, empezar por Macarras interseculares y, luego, continuar con la deslocalización de la canallesca en Macarras ibéricos. Una labor impagable la de Iñaki Domínguez, cuya obra es profusa en citas y entrevistas, uno de los méritos de su serie camorrista: dar con sus protagonistas y convencerlos para que le cuenten sus hitos y miserias sin llevarse unas hostias en el intento.

'El viaje (La Volátil)', de Agustina Guerrero

Por Mónica Ruiz Martínez



Agustina Guerrero, protagonista y autora de esta novela gráfica, emprende su viaje soñado a Japón junto a su mejor amiga. Un viaje arduamente preparado y calculado para sacarle el máximo provecho. Nada le podía hacer pensar que en realidad sería un punto de inflexión en su relación con su yo interior, el que alberga los fantasmas de nuestros miedos y nuestros asuntos pendientes.

Una mano amiga que sabe cómo y cuándo estar es todo lo que la protagonista necesita para realizar ambos viajes y terminarlos de la mejor manera posible. Una tarde maravillosa la que pasé junto a Agustina y Loly leyendo El viaje (Lumen).

'La larga huida del infierno', de Marilyn Manson y N. Strauss

Por Joan Rojo



La larga huida del infierno (Mondadori) es una electrizante inmersión en la vida del icónico músico Marilyn Manson. Coescrito con el periodista Neil Strauss, el libro desentraña los misterios detrás de su persona y revela los oscuros secretos y controversias que han forjado su leyenda.

Desde sus inicios tumultuosos criado bajo el paraguas de una educación ultracatólica de la cual salió rebotado hasta convertirse en un personaje irreverente y transgresor sobre el que forjó su éxito en la industria musical, Marilyn Manson no se reserva nada al compartir sus experiencias más extremas y polémicas.

Con un estilo provocador y sin censura, esta especie de autobiografía, traducida al español en 1998 y actualmente descatalogada, invita a adentrarse en la mente inquietante de uno de los artistas más disruptivos de nuestro tiempo.

'Todos quieren a Daisy Jones', de Taylor Jenkins Reid. — Blackie Books

'Todos quieren a Daisy Jones', de Taylor Jenkins Reid

Por Aurora Muñoz Lara



El verano pasado acompañé mis tardes de piscina con Todos quieren a Daisy Jones, editado por Blackie Books. Le había echado el ojo tiempo atrás, cuando en marzo de 2019, antes incluso de que se publicara el libro en Estados Unidos, Reese Witherspoon incluyó esta novela de Taylor Jenkins Reid en su club de lectura.

La obra nos sumerge de lleno en la escena musical de los años setenta y, aunque técnicamente no se trata de una historia real, su autora se ha inspirado en Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, de la banda británica Fleetwood Mac, cuya relación quedó plasmada en el álbum Rumours.

Si te has quedado sin entradas para tu festival favorito, aquí tienes una excusa para poner música a tus vacaciones de una manera diferente. Si aún te quedan dudas para lanzarte a su lectura, debes saber que esta narración ha dado el salto al formato audiovisual y se ha convertido en una de las mejores series de Prime Video en 2023.

'A nosa cinza', de Xavier Alcalá

Por Juan Oliver



Ahora que el fascismo está a la vuelta de la esquina, conviene acudir a los clásicos. El calor de la ceniza es el título en español de A nosa cinza (Galaxia), la novela en la que el escritor Xavier Alcalá retrata la sociedad gallega de la posguerra y los años del auge del franquismo a través de la mirada de su protagonista, un escolar que transita de la infancia a la adolescencia y desde la opresión, el miedo y las frustraciones del tiempo que le han tocado vivir hasta la esperanza y el descubrimiento de la solidaridad, el amor y la amistad.



Publicada en gallego en 1980, en castellano puede encontrarse en Amazon en la Biblioteca Xavier Alcalá.

'Listas, guapas, limpias', de Anna Pacheco

Por Celia Vasco



En Listas, guapas, limpias (Caballo de Troya), la primera novela de la periodista Anna Pacheco, vi reflejadas a todas las chicas de barrio que nacimos en los noventa. Con perspectiva de género y clase, ilustra el continuo conflicto interior del paso a la vida adulta con escenas cotidianas llenas de política.



En pleno auge de fuerzas reaccionarias que abogan por recortar los derechos de las mujeres, considero imprescindible El acontecimiento (Tusquets), de Annie Ernaux: el durísimo libro en el que narra su aborto clandestino, con solo 23 años, en la Francia de los sesenta.

'La carretera', de Cormac McCarthy

Por Amanda García



La carretera (Random House) es un libro imprescindible con una narrativa sobresaliente al que llegué un poco tarde. El escritor estadounidense Cormac McCarthy te lleva a sentir el miedo, la soledad y la incertidumbre de sus protagonistas, pero, sobre todo, deja huella y alecciona la lucha de un padre por mantener viva la esperanza y el amor de su hijo. La novela, galardonada con el Premio Pulitzer de 2007 en la categoría de ficción, me recordó a la serie The Last of Us.

Portada del poemario 'Una gota de agua', de Mirian Neves. — Ediciones La Palma

'Una gota de agua', de Mirian Neves

Por Remedios T. Ros



Tras la muerte de su padre y después de nueve años, Mirian Neves se encerró un día en un poema, y luego en otro y en otro, todos medidos y rimados, hasta componer Una gota de agua (Ediciones La Palma) bella, incisiva y necesaria.



Una gota con la que, como José Ángel Valente o Antonio Gamoneda, trata de llenar ese vacío que ensombrece toda pérdida capital y resolver así la confusión que es el vivir sin una referencia concluyente, cuando está y no está lo que amas con certeza.



Hay toneladas de belleza y verdad bajo la membrana de esa gota de Mirian Neves, donde habita una pena honda que únicamente la poesía honesta puede retratar con certeza.