Maio: "Hay pocas referentes lesbianas masculinas, me falta una marimacho en el escenario"

Maio Serrasolsas (Barcelona, 1998) es cantante y compositora. Conversamos con ella en uno de los despachos del Palau Robert , en el marco del ciclo de entrevistas "En català, molt per llegir, molt per escoltar, molt per gaudir", una iniciativa realizada por Público con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.

En tu primer disco, 'Des dels marges', mezclas catalán y castellano. ¿De qué depende?

Venía de hacer canciones de autora durante diez años en castellano. Me di cuenta de que estaba escribiendo letras para personas que quiero mucho y que en mi entorno próximo se habla poco el catalán, porque son personas migrantes o que vienen de Andalucía, del País Vasco… y quería regalar las letras directamente para que las entendieran. No había un deseo de publicarlas. Des dels marges es el punto muerto entre la canción de autor y una cosa más producida y profesional.

Hablando de la canción de autor, con tu hermana Júlia, teníais el grupo de Akelarre, donde cantabais en castellano. ¿Este cambio es porque antes era una cosa menos profesional y ahora sí?

Para mí era una cosa entre amigas. Nos salían mil bolos en Zaragoza, en el País Vasco o en Madrid. Siempre íbamos dando vueltas por la península y no me planteaba la idea de llevar la música en catalán. Priorizaba mucho que se entendiera el discurso, porque musicalmente no era bonito. No he ido nunca a clases de guitarra.

Hace años se hizo muy viral la canción 'No somos amigas, nos comemos el coño'.

Realmente se llama Libremente juntas, pero Forocoches hizo de las suyas. Mi hermana y yo hicimos esta canción con 14 o 15 años y la publicamos en nuestro canal de YouTube, que tenía 72 visitas mensuales. Era una canción de humor, política, de cómo explicarle a mi abuela en forma de monólogo que no soy heterosexual.

"Me inventaba mis referentes, que Bebe o Beth eran lesbianas y no lo eran"

Entonces vino Forocoches, cogió el enlace e hizo una pregunta: "¿os follaríais a este par de bolleras teenagers?". Centenares y centenares de comentarios de cómo nos violarían. Íbamos al instituto cuando pasó todo esto. Publicaron el video en otro canal de YouTube y cambiaron el nombre. Fue la primera expresión grande y catártica de lesbofobia de nuestras vidas. Nos asesoramos con una abogada, Laia Serra.

Quizás a raíz de todo esto, a medida que has crecido y has sacado más música, has querido abanderarte en contra de esta lesbofobia.

Claro, es el que me es cotidiano. Jimena Amarillo decía en una entrevista que no es que haga música para lesbianas, pero cuando algo te atraviesa, escribes desde allí.

También hay dualidad de etiquetarse y hacerlo visible o no. A un heterosexual no le preguntarás nunca si hace música para heterosexuales.

Claro, pero yo creo que sí que se tiene que reivindicar. Hay mucho debate alrededor de si las etiquetas son necesarias o no, pero si no lo haces, se da por supuesto que formas parte de una norma. Hasta que no se demuestra lo contrario, durante la infancia eres hetero. Recuerdo estar haciendo la parte final de la canción Progresso adequadament y yo quería decir "ella lo hace fácil para hacerlo bonito", porque quería explicitar que era ella. De pequeña no tuve esto y me habría hecho mucha ilusión. Me inventaba mis referentes, que Bebe o Beth eran lesbianas y no lo eran.

¿Entonces tú eres una referente?

Sí, pero hay muchas más. Lo que sí que pasa es que hay pocas referentes lesbianas masculinas. A mí me falta una marimacho en un escenario y no la encuentro.

Hablando de 'Progresso adequadament', hay un fragmento que dice: "por suerte o desgracia vayamos aprendiendo a base de prueba y error, y brindo con los cuidados y me beso con las dudas". Aparte de que es una frase y videoclip con mensajes muy potentes, ¿cuáles son estas pruebas y errores que te has encontrado en tu carrera musical?

No diría nunca error. Incluso en el hecho de querer es un aprendizaje. Quizás una de las cosas que me gustaría haber hecho diferente es haber llamado a más puertas a la hora de pedir dinero y no precarizar mi entorno a la hora de hacer videoclips. Cuando empiezas eres ultraprecaria, yo lo sigo siendo. Hay gente que por redes aparenta que está montada en el dólar y realmente no lo está. Las Tribade dicen que la gente se piensa que tocar e el Viña Rock significa forrarse y nada que ver. Me gustaría haber pagado más a la gente para hacer faena que parecía que tuviera dinero y ha sido muy precaria.

No creo que te tengas que culpabilizar.

Es el que yo hubiera hecho diferente, pero no tengo las herramientas. Al final tú también te has precaritzado y has tocado por un bocadillo muchas veces.

Tienes una canción que se llama 'Precari-eté' que habla de esto, pero con un toque de humor y es más festiva.

Sí, pero lo que te ha pasado a ti no quieres generarlo a tu alrededor. Precari-eté está basada en hechos reales y escrita en el Empordà. Es una canción de verano que salió en septiembre. Esto no pasa nunca, solo si estás trabajando en un chiringuito y empalmas con el campo de manzanas y no tienes tiempo.

"Hay gente que por redes aparenta que está montada en el dólar y realmente no lo está"

Retomando el fragmento de antes, ¿con qué dudas te has encontrado?

Sinceramente, me he encontrado dudas con el tema de la lengua. Hay mucha gente que me ha dicho que debería escribir siempre en catalán y otros que me dicen que me estoy cerrando puertas para mezclar. Con Akelarre nos escuchaba gente de México o Argentina, quizás porque cantábamos en castellano. Pero después ves como Zoo o La Pegatina llenan en todas partes, hacen gira en Alemania y lo revientan. Me he encontrado con esta duda porque la gente ha opinado muchísimo, también cuando no lo he pedido.

La cuestión es mantenerse fiel y hacer lo que uno siente en cada momento.

Sí, creo que con el nuevo disco he hecho lo que me ha dado la gana.

¿Nos podrías hacer un breve resumen?

Sí, son 8 canciones en catalán y 2 en castellano. Estas dos han sido muy simbólicas, porque una de ellas es para mi abuelo.

También has dedicado muchas canciones en este disco.

Sí, muchas. Si no, no sé cómo hacerlo. Si no las dedico a personas, me las dedico a mí. Incluso en canciones más generales como la de Miralls, que habla de violencia estética, también las escribo para mis colegas que van al médico por un esguince y le dicen que es porque está grasa o a la marica con pluma que recibe una paliza al metro. Son hermanitas también.

A veces no es una persona concreta, sino aquello que han vivido.

Se me haría extraño escribir sobre cosas que no me pasan o que no pasan a mi alrededor. Tenemos una responsabilidad muy grande como cantantes de ser un altavoz, pero se tiene que vigilar con no reapropiarse de cosas que no te atraviesan. A veces se tiene que dar un paso al lado y que programen artistas migrantes, porque hay un total de cero personas racializadas en los festivales.

Además de ser un espacio donde poder expresar tus pensamientos y emociones, también utilizas la música como una herramienta política. ¿Cuáles son tus banderas?

Ayer lo hablaba con una colega que decía: "antes que lesbiana soy andaluza", porque es de donde recibe más violencias en su vida cotidiana. Igual que hay personas racializadas que dicen: "soy negra antes de que mujer". Yo me siento mucho más cómoda en espacios LGTB, que en espacios feministas en general. Algunos feminismos son transexcluyentes y yo no quiero estar allí. Mis banderas son el transfeminismo, lo bollero y el antiespecismo.

A pesar de que fluctúas entre las canciones de autoría y ritmos más pop, te identificas con algún género en concreto?

En una entrevista me dijeron que hacía pop urbano. Creo que me encaja.

Hay mucha gente que se identifica, pero otros no entienden qué engloba.

¿Qué quiere decir urbano? ¿Boom bap? ¿Las pintas? No lo sé. Mucha gente tiene poca calle. Durante mucho tiempo se ha visto así. Para mí urbano era el rap, el hip hop. Personas que hacían trap ahora hacen pop. La canción de Supermercat de Lil Dami lo es.

¿A quién le enseñas tus letras?

A mis hermanitas de sangre, Pau y Júlia. Normalmente quedamos y se las enseño. Con Pau hemos tenido citas para aconsejarme. También las enseño a las personas con las que vivo, a la mama, a Gemma Polo, Carla Collado o Ven'nus.



Se ha hablado mucho de la red de artistas que se está creando.

Es preciosa. Nos hemos hecho amigas. Son guays las llamaditas, las citas, los lios y todo.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Maio en català.