María Zamora, productora de 'Alcarrás' y 'O Corno', Premio Nacional de Cinematografía

La valenciana María Zamora, productora y distribuidora de películas como Alcarrás, Creatura y O Corno, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía 2024 por "su apoyo al cine independiente y arriesgado". El premio, dotado con 30.000 euros, es concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Con una carrera cinematográfica que se remonta a más de dos décadas, el jurado ha destacado que Zamora ha fortalecido la presencia del cine independiente español en el mercado internacional, incidiendo en "miradas sensibles y diversas" y su implicación en múltiples producciones que consiguieron ocho nominaciones a los Premios Goya de 2024.

Entre sus trabajos como productora se encuentran títulos como Mapa, de León Siminiani, Todos están muertos, de Beatriz Sanchís, María (y los demás), de Nely Reguera, Els dies que vindran, de Carlos Marqués-Marcet, My Mexican bretzel, de Nuria Giménez Lorang o Amar, de Esteban Crespo.

Zamora es también productora de Libertad, la ópera prima de Clara Roquet y de Verano 1993 y Alcarràs, películas de Carla Simón, que se llevó el Premio Nacional de Cinematografía el año pasado.

En 2021 creó junto con Enrique Costa la productora y distribuidora Elástica Films. En el ámbito de la distribución su primera apuesta fue Annette, de Leos Carax y en 2022 estrenaroń una decena de películas, entre ellas Drive my car, de Ryûsuke Hamaguchi (Oscar a la Mejor Película Internacional 2022), La peor persona del mundo, de Joachim Trier, La isla de Bergman, de Mia Hansen Love o Pacifiction de Albert Serra.

A estos estrenos le siguieron la ópera prima de Charlotte Wells Aftersun, el documental La belleza y el dolor, de Laura Poitras, ganador del León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia, Las chicas están bien, de Itsaso Arana, y la Concha de Oro de San Sebastián 2023, O corno de Jaione Camborda.

En los últimos meses Elástica ha estrenado Vidas pasadas, la ópera prima de Celine Song, Anatomía de una caída, de Justine Triet, Palma de Oro en Cannes 2023, La zona de interés de Jonathan Glazer (Premio del Jurado en Cannes 2023), la última película de Sofía Coppola, Priscilla y de Alice Rorhwacher, La quimera (Espiga de Plata en Valladolid).

Forma parte de la filosofía de esta compañía contribuir "a un cine de autor de prestigio con un claro foco en mujeres directoras jóvenes y consolidadas". Elástica dice perseguir un cine vanguardista, diverso, inclusivo y feminista cuyas temáticas respondan a las inquietudes de la sociedad actual.

Zamora y el "síndrome de la impostora"

Zamora ha asegurado que aún le cuesta sacarse de encima el "síndrome de la impostora". Este premio, que le ha sido concedido por "su apoyo al cine independiente y arriesgado", pone en valor de algún modo, considera la productora, un tipo de cine "autoral que, a lo mejor no llega a todo el mundo que nos gustaría que llegara", reconoce.

Pero "gracias a la repercusión internacional, a la presencia en festivales o algunos impulsos por parte de quienes trabajamos en ello, pues llegan un poco más lejos", ha señalado en declaraciones a EFE.

A Zamora la llamada del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha pillado en plena lonja de pescado, en el puerto de Vigo, localizando para la tercera película de Carla Simón, Romería, que empezarán a rodar en agosto.

"Al principio me he quedado parada, pero luego he reconocido la voz de Urtasun y, cuando estaba hablando con el director del ICAA, Ignasi Camós, me he dado cuenta de que Carla soltaba 'sonrisillas de niña pilla': ella ya lo sabía y no me había dicho nada", explica Zamora, que precisamente sustituye a Simón en la lista de ganadores del premio más importante de la cinematografía española.