Los mejores momentos de la gala de los Premios Oscar 2023

Los pronósticos se han cumplido para Todo a la vez en todas partes. La película, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ha sido la rotunda ganadora de la 95ª edición de los Premios Oscar al llevarse siete estatuillas de las 11 a las que optaba. Además de recibir el premio a la mejor película, los directores se han alzado con la estatuilla a la mejor dirección, mejor montaje y guion original. Todo a la vez en todas partes ya ha pasado como el film más premiado de la historia del cine con 336 premios y 691 nominaciones en total. A esta obra le siguió la otra gran protagonista: la alemana Sin novedad en el frente de Edward Berger, que se llevó cuatro premios.

Primera mujer asiática en ganar un Oscar

La actriz Michelle Yeoh ha ganado el premio a mejor actriz por su papel en Todo a la vez en todas partes frente a Cate Blanchett, nominada por Tár. De esta manera, se ha convertido en la primera actriz asiática en ganar una estatuilla de la Academia de Hollywood. Ha sido, asimismo, la primera intérprete no blanca en llevarse el premio desde que lo hizo Halle Berry.

La actriz de Malasia, Michelle Yeoh, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz por la obra 'Everything Everywhere All at Once'. — Doug Peters / Europa Press

"Para todos los niños y niñas que son como yo y que me están viendo esta noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades. Mujeres, no dejéis que nadie os diga nunca que se os ha pasado el arroz", ha expresado en su discurso. Ha querido dedicarlo a las madres: "Tengo que dedicarlo a todas las madres del mundo porque sin ellas ninguno de nosotros estaríamos aquí".

Las redes sociales y los medios de Malasia estallaron con mensajes de orgullo después de ver a su compatriota recibir el Oscar. El primer ministro malasio Anwar Ibrahim felicitó a la actriz por Twitter: "Este premio realmente eleva el nombre de Malasia en la escena internacional. Espero que este logro inspire a los artistas y cineastas malasios. Felicidades a todos".



La sorpresa de la actriz Angela Basset

Yeoh no fue la única actriz de Todo a la vez en todas partes en recibir un Oscar. También lo hicieron Jamie Lee Curtis, que se alzó con el premio a la mejor actriz de reparto, y Jonathan Ke Quan, como mejor actor de reparto. Curtis ganó a su compañera de película Stephanie Hsu, también nominada en la misma categoría, y se impuso a las actrices Kerry Condon de Almas en pena de Inisherin y Hong Chau de La ballena. Destacó, asimismo, por ganar a Angela Basset, de Black Panther: Wakanda Forever, que partía como favorita.

Basset se llevó una sorpresa cuando anunciaron el nombre de Curtis, motivo por el que no aplaudió. Algunos espectadores compartieron la sorpresa de la actriz y su reacción fue muy comentada en las redes sociales. "Puedes ver en su cara lo mucho que significaba ese Oscar para ella", dijo un usuario. Mientras que otro comentaba que la reacción de la actriz le dolía.



De un campamento para refugiados a la fama

Un Ke Quan muy emocionado se impuso a Judd Hirsch de la obra de Steven Spielberg Los Fabelman, otra de las favoritas de los Oscar. El actor no paraba de llorar al ser nombrado. "Mi madre tiene 84 años y está en casa viéndolo. Mamá, acabo de ganar un Oscar. Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí", comenzaba el actor vietnamita.

"Estuve un año en un campamento para refugiados y ahora estoy aquí. Historias como esta solo pueden ocurrir en una película, no me puedo creer que me haya ocurrido a mí. ¡Esto es Hollywood!", ha agradecido.

Otro acontecimiento importante para el actor, que dejó la gran pantalla en los 90 y regresó al cine en 2020, ha sido el tierno reencuentro con Harrison Ford 40 años después de Indiana Jones y el templo maldito. Ford fue el encargado de conceder la estatuilla de mejor película a Todo a la vez en todas partes.

Ke Quan acepta el premio a la mejor interpretación de actor secundario por 'Everything everywhere all at once,. — Ampas / Europa Press

Brendan Fraser vuelve al cine

El actor Brendan Fraser, conocido por sus papeles en La Momia y George de la Jungla, dejó el cine tras sufrir abusos sexuales en 2003 por parte de Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Ahora ha obtenido su primera estatuilla a mejor actor protagonista por su papel en La Ballena.

"Así que esta es la pinta que tiene el multiverso", ha iniciado su discurso. Quiso continuar dedicando unas palabras a los nominados en su misma categoría. Los nominados fueron Austin Butler por Elvis, Paul Mescal por Aftersun, Colin Farrel por Almas en pena de Inisherin y Bill Nighy por Living.

El actor Brendan Fraser acepta el premio a la mejor interpretación de actor protagonista por la película 'La ballena'. — Ampas / Europa Press

"Habéis puesto vuestro corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en vuestras almas. Es un honor que me hayan puesto en esta categoría con vosotros". Asimismo, ha agradecido al director Darren Aronofsky, por darle "un salvavidas creativo".

Travolta rinde homenaje a Olivia Newton-John

En una gala cargada de emoción no podía faltar el protagonista de Grease Danny Zuko (John Travolta) rindiendo homenaje a su querida Sandy (Olivia Newton-John), que murió el pasado agosto víctima de cáncer de mama. Travolta no pudo evitar romperse en el discurso In Memoriam que organiza los Oscar cada año para recordar a los fallecidos.

"Este es un homenaje a quienes dedicaron su vida a su trabajo, tanto delante como detrás de las cámaras, con su gigantesca contribución a la industria. Cada una de ella dejó una marca que hoy compartimos", expresó el actor. "Nos hicieron reír y se convirtieron en grandes amigos, convirtiéndose así en desesperadamente devotos hacia ti".



Robbie Coltrane, Hagrid en Harry Potter, y James Caan, Sonny Corleone en El Padrino, también recibieron sus homenajes. Caan falleció el pasado mes de julio por un ataque al corazón y una enfermedad de las arterias coronarias, y Coltrane lo hizo en octubre por sepsis.