Muere el actor Antonio Ibáñez, conocido por participar en series como 'Aída' y 'El ministerio del tiempo', a los 34 años

El artista Antonio Ibáñez, conocido por su participación en The Dancer, un talent show de TVE, y por sus colaboraciones en series como, Aída, La que se avecina y El ministerio del tiempo, ha fallecido este martes a los 34 años.

El granadino llevaba un año luchando contra un linfoma que él mismo anunció que padecía. El fallecimiento del intérprete, que también era pintor y bailarín, se ha dado a conocer en su cuenta personal de Instagram, donde se han publicado unas palabras escritas por él a modo de despedida.

Antonio Ibáñez nació en Granada y era licenciado en Bellas Artes

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa", versaba.

La Unión de Actores y Actrices, así como intérpretes a título personal, han lamentado el fallecimiento de este polifacético artista. Ibáñez nació en Granada en 1987 y se licenció en Bellas Artes, vocación por la que apostó sobre todo a partir de 2016, con la apertura de su propio estudio.