Los obreros expuestos al ruido han sido históricamente los principales afectados de hipoacusia, es decir, la pérdida de audición. Sin embargo, los tiempos modernos han traído consigo otras nuevas víctimas de los decibelios desbocados: los músicos y los profesionales que los rodean (desde los técnicos de sonido hasta los camareros de bares, discotecas y salas de conciertos), sin olvidarnos del propio público que frecuenta conciertos y locales de ocio.

Los médicos consideran el ruido una "enfermedad emergente" que puede causar daños permanentes e irreversibles. Además de la predisposición individual, influye la intensidad y el tiempo de exposición. Así, un registro superior a los 85 decibelios (dB) de forma continuada implica un riesgo de pérdida auditiva; por encima de los 100 dB hay riesgo de pérdida inmediata; y si pasa de los 115 dB "siempre se produce un daño", advierte María José Lavilla, presidenta de la comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL).

El nivel de ruido recomendado por la OMS para garantizar nuestra salud es de 65 dB, pero se supera con creces en los conciertos en grandes espacios, en las pinchadas de DJ y en las verbenas. No hace falta ser un un aficionado al heavy, al rock o a la música electrónica para sufrir las consecuencias. Si usted no se pierde una verbena durante el verano, sería bueno que se alejase lo máximo posible de los altavoces. Y si le da por echar un agarrado casero en estos tiempos de coronavirus, mejor que corra el aire.

Estas líneas no pretenden desalentar a los asiduos a los conciertos, que buena falta les hacen a los músicos, ni a los vampiros de la noche, necesitados de su trago de ocio nocturno, sino todo lo contrario. Pretenden aconsejar sobre la necesidad de protegerse los oídos y, de paso, sobre la conveniencia de bajar el volumen por el bien de todos, incluidos los propios instrumentistas. "Yo pinché durante muchos años en Malasaña con equipos deficientes y sin protección, por lo que tengo el oído dañado", explica Álvaro Ruiz, un histórico del sector, fundador del Festimad y programador del Ágapo y la sala Révolver.

Ruiz sufrió una perforación de tímpano, aunque matiza que padecía del oído desde chico, aunque el entorno ruidoso que frecuentó durante años terminaría haciendo mella en su pabellón auditivo. "Como yo, otros muchos colegas músicos y DJ también han sufrido problemas, aunque en las salas de conciertos los medios técnicos se han ido refinando y la legislación ha fijado un límite de ruido, pero en los ochenta no teníamos experiencia ni considerábamos que podíamos sufrir daños", explica este agitador musical, quien tuvo que ser sometido a una timpanoplastia, una operación para la reconstrucción del tímpano.

"Los profesionales de los conciertos y de la hostelería sufren un ruido impulsivo. Las células del oído interno se dañan y la pérdida auditiva va acompañada de acúfenos, es decir, de la percepción de pitidos o zumbidos que no proceden de una fuente sonora externa", detalla Lavilla, miembro de la Unidad de Implantes Cocleares e Hipoacusias del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. "Siempre deben trabajar con protección, porque un simple tapón de silicona puede reducir 20 dB. Y el público debe alejarse de los bafles, porque a una distancia de diez metros recibe 60 dB menos. Sin embargo, la manía de ponerse en primera fila nos está dañando, no solo en los concierto, sino también en las verbena y en las bodas". Sobre todo, cuando suena Paquito el Chocolatero.

La otorrinolaringóloga aragonesa recomienda a los profesionales que empleen protectores personalizados, porque de nada le sirven a un cantante unos tapones estándar que reducen los agudos, pero no los graves, añade. "Así, ven forzados a gritar más y, además del oído, terminan dañándose la voz. Hay que cuidarse, pero una protección inadecuada es contraproducente", avisa Lavilla, quien aboga por una "dieta contra el ruido" que dosifique la exposición. "O sea, si trabajo en un entorno ruidoso, el tiempo libre debo pasarlo en espacios más silenciosos".



El cantante Brian Jhonson tuvo que dejar AC/DC por su sordera. / REUTERS

El músico Juan Carlos Roldán tiene treinta y nueve años y lleva siete conviviendo con los acúfenos. Toca la guitarra y el bajo eléctricos, la caja de ritmos y, en su día, también la batería. "Terminas acostumbrándote, pero depende del grado, aunque también atravieso fases críticas", explica el líder de Roldán y percusionista de Lorena Álvarez y su banda municipal. "En mi proyecto personal tuve que cambiar de estilo, hasta el punto de que no hay batería, pero también influyeron mis incursiones iniciales en el noise con los amplificadores a toda castaña". Un estilo que, como su propio nombre indica, significa ruido.

Inconsciente y sin protegerse, ahora tiene machacado el oído derecho. "Cuando empecé a tocar, a los dieciséis, no se hablaba de los acúfenos. Te decían que te podías quedar sordo, pero no hacías caso, porque pensabas que eso le pasaba a la gente mayor", recuerda Juan Carlos, quien ya sufrió los acúfenos antes de alcanzar la treintena. Así describe la sensación: "Es como cuando sales una discoteca y sientes un pitido, pero en mi caso no se va luego".

La primera vez que hizo aparición fue tras un concierto de un grupo hardcore. Sintió el dichoso piiiiii, pero no le dio importancia, hasta que días después se fue a grabar Te trata al estudio del productor Rafael Martínez del Pozo, en Castro de Cepeda (León). "Me asusté cuando, en sitio tan tranquilo, todavía seguía ahí". Hasta hoy. Después de recorrer la consulta de varios médicos y ser diagnosticado, le dijeron: "Tienes que aprender a convivir con ello". Adiós a la batería y hola a los tapones, con filtros cuando toca y convencionales cuando asiste como público a espectáculos, por no hablar del cambio de estilo. "Es casi música de sala de estar, donde puedes escuchar las conversaciones de los asistentes".

Roldán considera que la contaminación acústica en las grandes salas es "insana" y aboga por una mayor información para que la población se proteja. "Todo el mundo debería llevar tapones, aunque yo preferiría que bajasen el volumen", ironiza, sin evitar que se le escape la risa. "Además, el volumen bestia no mejora la música, sino que la empeora, porque escuchas muchos graves y te pierdes muchos detalles".