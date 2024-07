'De naturaleza violenta', una nueva especie de zombi ha nacido

Una nueva especie de zombi ha nacido. Es lento, pero es brutal, violento, una máquina de matar especialmente creativa asesinando a sus presas. Es el monstruo de este verano 2024. Un muerto que camina por un bosque canadiense y que se presentó oficialmente en el Festival de Sundance, donde empezó a conquistar seguidores. Es un zombi De naturaleza violenta.

Primer largometraje del director y guionista Chris Nash, este filme es un slasher muy poco convencional y muy bien hecho, un ejercicio que rompe muchas convenciones del cine de terror, una película violenta, empapada en sangre, que provoca más desazón que verdadero miedo y que abre la puerta al género este verano.

Un grupo de jóvenes de vacaciones coge un medallón de entre los restos en un bosque de una torre de vigilancia contra incendios. No lo saben, pero debajo está el cuerpo podrido de Johnny, que va a levantarse de nuevo para vengar un horrible crimen ocurrido hace 60 años. El punto de vista es el del zombi, el ritmo de la acción es pausado, no existe música original que enfatice artificialmente o que avise de lo que está a punto de ocurrir, no hay presentación de los personajes que van a morir… Es una exhibición de desprecio absoluto por el esquema conocido del slasher que convence.

"Es pausada, casi lánguida, pero cuando la sangre fluye, fluye a cubos". Han sido las palabras que Stephen King ha dedicado a esta película, un experimento interesante, que se reinventa un subgénero y alcanza el escalofrío y la tensión sin tener siquiera una construcción previa de personajes. El actor Ry Barrett es el monstruo. El resto del reparto lo componen Lauren-Marie Taylor, Andrea Pavlovic, Liam Leone y Timothy Paul McCarthy.

Espíritu de bajo presupuesto

Reinvención también, aunque en un sentido radicalmente diferente, es Vampiras. The Brides, producción colombiana con participación española y de EEUU, liderada por el catalán Iván Mulero y rodada en buena parte en Cádiz. Aquí reaparecen Drácula, Van Helsing, Mina y las novias del vampiro en Los Ángeles, en pleno siglo XXI y en medio del territorio dominado por un peligroso cartel del narcotráfico.

Drácula, que intenta llevar una no-vida de disfrute en Transilvania con sus queridas Luna, Adriana y Katya, tiene que protegerse de su hermana Mina, que con el jefe de los narcos y sus "soldados" ha desatado el caos en LA. El plan del conde es enviar a sus amantes a luchar contra Mina. Las actrices Bruna Rubio, Yuri Vargas y Johanna Fadul son las novias de Drácula, tres vampiras en guerra con una panda de violentos narcotraficantes, armados hasta los dientes. Cine macarra con espíritu de bajo presupuesto.

Mucho más convencional es el aspecto y el tono del terror de Strangers: capítulo 1, primera parte de una trilogía que dirige Renny Harlin y que está inspirada en la película original de 2008 Los extraños. Remake de aquel filme, aquí, con guion de Alan R. Cohen, Alan Freedland y Amber Loutfi, se plantea una situación reconocidísima, pareja que sufre una avería en su coche y tiene que pasar la noche en una cabaña en el bosque. La actriz Madelaine Petsch es la protagonista de ésta y de las otras dos siguientes entregas, tres películas que rodó simultáneamente.

El lado oscuro de Hollywood

Otra secuela que se estrena este verano es MaXXXine, continuación de X. De nuevo escrita y dirigida por Ti West y protagonizada por Mia Goth, en esta nueva entrega de la serie Maxine, que ha sobrevivido a la locura gore de la película anterior, sigue su viaje hacia Los Ángeles, buscando conquistar la fama en el cine porno. Son los años 80 y esta historia -sangre, sexo y muerte- se mueve por el lado más oscuro de Hollywood, en el que anda suelto un asesino en serie cargándose a prostitutas y unos cuantos policías que investigan las muertes.

MaXXine, en la que Kevin Bacon, Bobby Cannavale y Michelle Monaghan, entre otros, acompañan a la protagonista, es la conclusión de esta trilogía de terror, pero también es una denuncia de la cosificación de las mujeres en Hollywood y del desprecio histórico que se ha hecho al género de terror.

Y, finalmente, desde el espacio llega el terror ya conocido de Alien, esta vez en la producción Alien: Romulus, que se apunta a la moda de jovencitos solos frente al terror. Producida por Ridley Scott y Walter Hill, dirigida por Fede Álvarez, escrita por éste junto a Rodo Sayagues y protagonizada por Cailee Spaeny, Isabel Merced, David Jonsson y Archie Renaux, entre otros, la nueva entrega de la saga reúne a una panda de colonizadores en una estación espacial abandonada en la que habita la forma de vida "más aterradora del universo".