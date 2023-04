Noah Matthews, el primer actor con síndrome de Down en un papel principal en una película de Disney

Noah Matthews es el primer actor del mundo con síndrome de Down en interpretar un papel protagonista en una película de Disney. En concreto, actuará en Peter Pan y Wendy, donde se pondrá en la piel de Slightly, el líder de los niños perdidos que se enfrentan al Capitán Garfio en Nunca Jamás.

"Fue una experiencia increíble, tenía mi propio tráiler e hice muchos amigos fantásticos", ha explicado el joven de 15 años a The Sun. "Todos aprendimos a pelear con espadas, lo cual me encantó. Tenía muchas líneas que aprender muy rápido, pero fue emocionante y realmente lo disfruté. Tenía que ir todos los días al camión de maquillaje para que me pusieran barro en la cara", ha añadido.

La madre del actor, Katheryn ha explicado a dicho medio que "Noah está muy orgulloso de su cromosoma adicional". "Como el capitán de Los Niños Perdidos, su personaje, Slightly muestra que el Síndrome de Down nunca tiene por qué detenerte. No es una dificultad de aprendizaje, es una diferencia de aprendizaje, y debemos aceptar las diferencias", ha zanjado.