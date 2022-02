El número de lectores aumenta tras consolidarse después del confinamiento

El Barómetro de Hábitos de Lectura indica que el número de lectores ha crecido notablemente después de que las cifras se consolidaran como consecuencia del confinamiento. El estudio ha sido elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y presentado este miércoles conjuntamente con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

El informe señala que el 67,9% de la población española lee libros. De ese porcentaje, el 64,4% lo hace en su tiempo libre y el 21,2% por estudios o por trabajo. Desde el 2011, la lectura por ocio se ha incrementado hasta un 6,5%. Iceta señala que estos datos son "muy buenos".

El estudio indica que cuanto mayor es el nivel de estudios finalizados, mayor es la proporción de los lectores

Sin embargo, un 35,6% de los españoles no lee o no lee casi nunca. Entre las razones dadas, encontramos que un 49,4% no lee por falta de tiempo (trabajo, estudios, cuidados familiares) y que un 25,5% no tiene interés por la lectura. El propio ministro de Cultura ha señalado que "parece más sencillo que quienes ya leen lean más que quienes no leen se sumen a la lectura" y considera un reto "romper esta barrera".

El acceso a la lectura está fuertemente condicionado por el acceso a los niveles de formación más altos. El estudio indica que cuanto mayor es el nivel de estudios finalizados, mayor es la proporción de los lectores.

Distribución de los lectores

El hábito de lectura según el sexo es considerablemente mayor entre las mujeres, que representan el 69,6%, frente a los hombres que marcan un 59%. Desde el 2011, el número de lectoras se ha mantenido estable. Mientras que el número de lectores ha ido descendiendo de manera progresiva.

A su vez, entre las comunidades autónomas más lectoras encontramos que la Comunidad de Madrid (73,5%), Euskadi (68,2%), Navarra (68,1%) y Catalunya (68%) lideran la tabla. En cambio, Andalucía (59,3%), Canarias (58,8%) y Extremadura (54,7%) están por debajo de la media nacional, ese 64,4%.

Sobre estas diferencias, se ha pronunciado, Daniel Fernández, presidente de la FGEE: "La existencia de estos desequilibrios es lo que nos ha llevado a plantear la necesidad de poner en marcha un Pacto Social por el libro y la lectura que implique a todas las Administraciones, a todos los grupos políticos y a todos los colectivos relacionados con la educación y la cultura con el fin de conseguir un Plan que trascienda las legislaturas y nos permita situar la lectura como un elemento que nos ayude a construir un futuro más sostenible para todos".

Hábitos de consumo

Los españoles prefieren acudir a las librerías en busca de sus libros (43,6%). Sin duda, una buena noticia para los pequeños comercios de libreros. Por el contrario, un 25% prefiere comprarlos por Internet y el 11,8% compra en cadenas de librerías.

El número de usuarios del soporte digital "ha tocado techo"

Por primera vez, el informe detecta que los usuarios de libros en soporte digital dejan de crecer, alcanzando un 29,4%. El responsable del estudio, Óscar Chinarro, indica que el libro digital se ha estancado: "En todas partes se observa el mismo fenómeno. El número de lectores digitales ha hecho techo. No llega a un tercio de la población lectora y no parece que vaya a crecer".

Curiosamente, un 64,9% de los lectores en digital saben perfectamente cuándo una descarga es ilegal. También, crece hasta un 5% los usuarios del audiolibro.

Lectura en menores

Entre los menores, el estudio apunta que a medida que aumenta la edad se reducen notablemente la proporción de los lectores. Entre los niños que van de 10 a 14 años, existe un 77,5% de lectores frecuentes, de los 15 a los 18 años, un 64,9%, y para los mayores de 18 años, el lector frecuente cae hasta el 52,4%.

Miquel Iceta ha recordado que se dedicarán 13,2 millones de euros al Plan de Fomento de la Lectura. El ministro ha defendido el bono cultural joven y que se considere al cómic y al manga como libros para no "desmerecer ningún formato". Iceta ha expresado el siguiente deseo: "Queremos que los jóvenes vuelvan a la lectura y ya no la dejen".