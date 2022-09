Las obras imprescindibles de Javier Marías

La muerte del escritor Javier Marías ha causado una profunda conmoción en el mundo de las letras. Tras su fallecimiento resurgen los grandes títulos que ha dejado a lo largo de su trayectoria, marcada por unas obras con un estilo tan propio como inolvidable.

Desde las novelas a los cuentos, desde los ensayos a sus magníficos artículos periodísticos, la prolífica obra de este autor ha estado marcada por textos que plantean interrogantes en torno a la naturaleza de la verdad o la violencia. Así ocurrió en títulos como Tu rostro mañana, Corazón tan blanco o Mañana en la batalla piensa en mí.

La primera de sus 16 novelas llegó cuando tenía 20 años. Su título fue Los dominios del lobo (1971), seguida por Travesía del horizonte (1972) y El monarca del tiempo (1978). Aquellas obras sentaron las bases de una larga carrera, marcada por libros que hoy forman parte indispensable de la cultura de este país.

Corazón tan blanco

Corazón tan blanco, publicado en 1992, fue su primer gran éxito, editado en 44 países y traducido a 37 idiomas. Esta novela refleja algunos de los temas que se repetirían en su trayectoria: el secreto, la sospecha, el silencio y cómo los corazones blancos van perdiendo pureza.

"No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola...", escribió como primer párrafo de la novela.

Mañana en la batalla piensa en mí

En 1994 vio la luz Mañana en la batalla piensa en mí, protagonizada por un "escritor fantasma" que acaba en la alcoba de una mujer que muere cuando están a punto de cometer una infidelidad. Esta novela obtuvo premios como el Internacional de Novela Rómulo Gallegos, Fastenrath, Fémina Étranger y Letterario Internazionale Mondello-Città di Palermo.

Negra espalda del tiempo

Negra espalda del tiempo (1988) es otro de los títulos indispensable de Javier Marías. Allí nos encontramos con una parte de la vida de este escritor: la novela refleja la historia de un profesor español que imparte clases en Oxford, algo que Marías, un reconocido anglófilo, hizo entre 1983 y 1985.

Tu rostro mañana

El listado de grandes títulos incluye también Tu rostro mañana, obra cumbre de Javier Marías. Se trata de una trilogía de novelas compuesta por Fiebre y lanza (2002), Baile y sueño (2004) y Veneno y sombra y adiós (2007). A través de sus páginas aparecen las andanzas de Jacques o Jaime o Jacobo Deza, espía de rostros en el servicio secreto inglés.

La trama se va desarrollando con la lentitud y estatismo que cultivaba Marías, a medio camino entre la novela de espías, el ensayo literario y el artefacto autobiográfico. Tu rostro mañana explora la naturaleza de la verdad, del egoísmo y la violencia con una trama situada en buena parte en Oxford.

Los enamoramientos

En Los enamoramientos (2011) –su primera novela con una voz femenina como narradora (María Dolz)– el escritor indaga sobre el amor, sus fases y sus consecuencias, pero no solo eso: también reflexiona sobre temas como la impunidad, el azar y la verdad en el contexto del mundillo literario y editorial, a los que lanza algunas críticas.

Esta obra ganó el Premio Tomasi di Lampedusa y fue finalista como mejor libro del año para el Círculo Nacional de Críticos Literarios de Estados Unidos.

Berta Isla y Tomás Nevinson

Berta Isla (2017) y Tomás Nevinson (2021) fueron las dos últimas novelas de Javier Marías. Allí cuenta la historia de una pareja, Berta Isla y Tomás Nevinson. En la primera de estas obras se relata el primer encuentro entre ambos personajes, que deciden casarse. Años más tarde, ella descubre que ha sido fichado por los servicios secretos británicos.

Mientras que en las páginas de Berta Isla surgen cuestiones tales como el fingimiento, resentimiento y espera, en Tomás Nevinson hay una sentida reflexión sobre los medios y los fines o la naturaleza del mal.