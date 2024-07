Ocho películas de temática LGTBI+ para ver este verano

Llega el verano, el tiempo libre y ya no sabes qué más películas ver. En una estación que arranca en pleno mes del Orgullo LGTBI+, ¿qué mejor que verse una buena historia de amor sáfica? ¿O qué tal una historia sobre la identidad?

Hablar de películas de temáticas como la disidencia de género u orientación sexual significa poner en valor, mediante narrativas de ficción o basadas en hechos reales, la historia de un colectivo que, a base de esfuerzo, ha ido ganando en derechos y visibilidad. Ver este tipo de largometrajes abre la puerta a conocer nuevos relatos, más allá de lo mainstream que, habitualmente, suele ser un romance cisheterosexual.



Quédate en este artículo en el que te recomendamos ocho películas LGTBI+ para ver este verano.

'Te estoy amando locamente'

¿Quién se iba a esperar que un movimiento LGTBI+ se gestara en el seno de la Iglesia? El largometraje escrito y dirigido por Estibaliz Urresola Solaguren se desarrolla en Sevilla, en 1977, cuando la ley aún perseguía la homosexualidad.

Un joven abandona su camino hacia la carrera de Derecho tras descubrir su propia identidad y su pasión por los escenarios, cosa que a su madre, Reme, pone en un aprieto. ¿Qué vale más, el amor a su hijo o el "qué dirán"?

La película no es una historia sin más, sino que aborda diferentes temáticas. Identidad, valores, relaciones familiares y movimientos sociales son algunos de ellos.

'20.000 especies de abejas'

Este filme, ganador de tres Goyas y dos Feroz, arranca con la historia de Cocó, de ocho años, a quien se le acusa de robar el bikini a una compañera de su clase. La profesora llama a sus padres y, en todo momento, la gente de su alrededor se empeña en llamarle Aitor, nombre con el que no se identifica.

Llega el verano y la madre de Cocó decide ir de vacaciones al pueblo de su madre, Lita, y su tía, Lourdes, una aficionada a la apicultura. Lo que parecían unas vacaciones sin más al pueblo se convierten en un proceso de aprendizaje, en convivencia con otros niños, donde Cocó comienza a explorar su identidad.

'The Prom'

Broadway, aparentemente, ya no sabe qué más historias contar. Los altos representantes de la entidad teatral se reúnen para hacer un brainstorming de cara a la nueva temporada, pero no es fácil encontrar una idea llamativa y original. Entonces, sucede una injusticia en Indiana digna de visibilizar: una chica no puede acudir a su graduación por querer ir acompañada por su novia.

Se trata de una película para todo tipo de públicos. The Prom, dirigida por Ryan Murphy, es un largometraje apto para amantes de los musicales, las historias sáficas y los dramas adolescentes.

'Mi tabla de salvación: la historia de Leo Baker'

Esta no es una película como tal, sino un documental que relata la vida de Leo Baker, un joven que, tras triunfar en el mundo del skate femenino, sale del armario como chico trans. Expresar su identidad le impedirá llevar a cabo su carrera profesional en el mundo del deporte, donde se había clasificado para algunas competiciones de alcance mundial.

Tras este choque ente sueños y expresarse tal y como él es, Leo debe poner sus opciones en una balanza. ¿Qué vale más, las aspiraciones o la identidad? ¿Se pueden construir nuevas metas? El documental aborda todas estas cuestiones a través de la historia de este célebre skater.

'Femme'

La vida y la carrera de Jules como drag queen se ven truncadas por un brutal ataque homófobo y, cuando parece que se está recuperando, se reencuentra en una sauna gay con su atacante, Preston.

El agresor mantiene oculta su orientación sexual, por lo que este encuentro supone, para Jules, la oportunidad de vengarse por la paliza que recibió. Irreconocible sin su peluca y su maquillaje, el protagonista de este filme se infiltra en la vida de Preston y, al hacerlo, se da cuenta de que sus planes se presentarán mucho más complicados de lo que parecían.



'Llámame por tu nombre' ('Call me by your name')

Llámame por tu nombre, más conocida por su nombre en inglés, Call me by your name, es una trama adolescente que busca alejarse del típico drama homosexual de palizas y rechazo. A la vez de emocionante, es una película que devuelve la fe en la sociedad y las relaciones familiares a las personas LGTBI+.

Elio es un chico italiano de 17 años que vive en el campo con sus padres durante el verano y las fiestas. Llegan las vacaciones y el joven, por imposición de sus padres, se ve obligado a convivir con Oliver. Un prodigio musical, muy introvertido, y un joven despreocupado y exuberante poco tienen que ver, pero, como dice el refrán: los polos opuestos se atraen.

'Una habitación en Roma'

Esta es una de esas películas que amas u odias. Este peculiar largometraje versa sobre dos mujeres que se conocen durante unas vacaciones en Roma y acaban juntas en una habitación. Y así es la historia: un escenario y una noche.

Lejos de lo que se puede imaginar qué ocurrió ahí, las dos mujeres conversan, se cuentan historias, ríen y lloran. No es una película apasionante ni con altas dosis de acción, sino que busca la sencillez y poder transportar al espectador hasta la intimidad de una habitación en Roma.

'La chica danesa'

La retratista Gerda Wegener le pide a su marido, el popular artista paisajístico Einar Wegener, que pose para ella en sustitución de una modelo que llegaba tarde a su casa, para un cuadro que estaban preparando. El hecho de mostrarse de forma "femenina" desenmascara la identidad de Einar como mujer, quien se autodenomina Lili Elbe.

La historia, basada en hechos reales, se desarrolla entre Copenhague y París en la década de 1920, por lo que el camino para Lili se complica. Trata de solucionarlo buscando ayuda psicológica, toda una parafernalia si hablamos de una persona trans de hace 100 años.