Las artistas dan el cante contra la censura: "¡Abajo el fascismo! ¡Viva la cultura!"

Vestidas de negro, con los vendados de rojo y tapándose las bocas unas a otras. Seis mujeres y dos hombres bailan en la plaza de Callao de Madrid para denunciar la censura de PP y Vox. Un cartel: No callaremos. Un manifiesto: "Pretenden silenciarnos y no lo vamos a permitir". Su lectura corre a cargo de Nahia Laiz: "No me da miedo un Gobierno de PP y Vox, hay que seguir creando y creyendo".

La actriz vasca es interrumpida por los gritos de sus compañeras.



"¡Abajo los censores!".



"¡Viva la cultura!".



"¡Abajo el fascismo!".



"¡Stop censura!".

Nahia Laiz recuerda las barricadas que montaron las generaciones anteriores: "Lo hemos hecho siempre, ya lo pasamos peor y seguimos aquí".

Reparte el manifiesto y la letra de una canción que sus compañeras interpretan a una: "La libertad de bailar, de cantar, de pintar, de escribir, de actuar, de sentir, de expresar… ¡no nos la van a quitar!".

Un par de mujeres las secundan. Algunos curiosos echan un ojo y escuchan el manifiesto: "Las personas que amamos la cultura no nos quedaremos mirando mientras se nos pisotea". No extraña que apenas se arremoline gente en torno a ella en este Madrid de plazas duras, carentes de sombra en un julio impenitente, unas sartenes graníticas donde se sofríen turistas y benditos.

Todo sea por concienciar a la ciudadanía, explica Nahia Laiz, quien recuerda que otras performances similares se están realizando este martes en Barcelona, Sevilla, Málaga o Gijón, con la esperanza de que prenda la llama y se propague por otras ágoras —esperemos que arboladas—, escenarios de un himno y de un baile replicante que se difundirán a través de las redes sociales.

"Sigamos adelante sin temor, con la alegría de la celebración que es la cultura", añade Nahia Laiz, quien acaba de recordar al público los recientes casos de censura en Valdemorillo, Briviesca, Mallorca y Murcia, aunque tampoco se ha olvidado de las cancelaciones sufridas por el dramaturgo Paco Bezerra, ni de Eugenio Merino, Valtònyc o Pablo Hasél.

A escasos metros de un stand del Partido Popular, la actriz alza la voz en nombre de la OLA por la libertad artística, que rompe contra la escollera censora: "Los atentados culturales procedentes del sector más reaccionario, y que plagan nuestro país, confirman que los casos de censura artística que estamos padeciendo no son anecdóticos o aislados", reza el manifiesto. "Estas acciones pretenden reprimir la expresión de la diversidad e impedir que soñemos con otras realidades que están por construirse".

Por ello, anima a que todos y todas amplifiquen el grito de protesta, también desde sus casas, y dejen que el viento de las redes sociales difunda su mensaje. "No estamos solas. No estamos desamparadas. No estamos calladas".