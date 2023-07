Censura cultural en el Madrid de Vox y el PP: ¿quién teme a Díaz Ayuso?

La influencia de Vox en la programación cultural de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se ha visto reflejada en la cancelación de Orlando en Valdemorillo (13.453 habitantes), donde Vox facilitó el gobierno del PP a cambio de tres concejalías, entre ellas la de Cultura y Turismo, en manos de Victoria Amparo Gil. El Consistorio alegó motivos presupuestarios, pero el productor de la compañía Defondo, Pablo Huetos, rechaza la excusa y asegura en un comunicado que fuentes municipales le transmitieron que se trataba de un "veto ideológico" que partió de la edil ultraderechista, "debido a que el protagonista de la función pasa de ser un hombre a ser una mujer y denuncia las diferencias que esto significa".

A 45 kilómetros de allí, en Getafe, Vox acaba de mostrar su "descontento" por una adaptación de de Lope de Vega, La villana de Getafe, escenificada el 25 de junio, ya que incorpora "representaciones de un falo y una vulva de considerable tamaño, lo que ha generado incomodidad entre ciertos espectadores y transeúntes", señala el partido en una nota. "Existe una conexión ideológica entre esta obra teatral y las guías sexuales llamadas Rebeldes de Género [...], distribuidas en colegios y [que] contenían consignas como ¡apaga la tele, enciende tu clítoris!", según Ignacio Díaz Lanza, cuyo peso es nulo. Getafe está gobernado por el PSOE, con el apoyo de Podemos y Más Madrid, y los ultras solo obtuvieron dos concejales.

Está por ver el influjo de Vox en los ayuntamientos donde forma parte del gobierno municipal y en los que ha permitido la investidura de un alcalde del PP. En algunas plazas importantes como Móstoles (208.761 habitantes), la extrema derecha se ha hecho con la concejalía de Cultura, uno de sus objetivos, junto a Educación y Familia, aunque también persigue la eliminación de Igualdad o de la Agenda 2030. Una decisión que no satisfizo a Israel Díaz, quien sostiene que dimitió como concejal porque su partido renunció, entre otras, a Festejos, cuya misión es, a su juicio, "defender las tradiciones y fiestas populares con sus espectáculos taurinos". Una pista de por dónde van los tiros.

"Estamos viendo lo que pretenden: hacerse con departamentos que no requieran mucha gestión —porque no saben hacerlo— y poner el acento en la cuestión ideológica, donde están sus votantes y pueden incidir. Por eso Vox está volcado en la guerra cultural", explica Manuela Villa, parlamentaria en la Asamblea de Madrid y portavoz de Cultura del grupo socialista. Un escenario de confrontación que ha comenzado en los ayuntamientos y las comunidades autónomas, a la espera de que un hipotético pacto entre Feijóo y Abascal le posibilite iniciar la guerra total desde el Gobierno. "La cultura, como tal, no corre peligro", desdramatiza Villa. "¿Qué tipo de cultura? Eso ya es otro cantar".

Los precedentes con Ayuso son escasos, pero muy sonados. Los Teatros del Canal retiraron el año pasado de su programación Muero porque no muero, de Paco Bezerra, merecedor del Premio Nacional de Literatura Dramática. Vox, quien facilitó en 2021 la investidura de Ayuso, aplaudió la decisión y Gonzalo Babé, portavoz en la Comisión de Cultura de la Asamblea durante la pasada legislatura, agradeció que no programasen "una obra tan dañina y esperpéntica". El dramaturgo, durante una intervención en el parlamento madrileño, le aconsejó leer el texto antes de hablar: "Yo respeto mucho más a Santa Teresa que a usted".

En una entrevista con Público, Bezerra explicaba que la entrada de Vox en las instituciones "provoca que el PP se esté volviendo cada vez más de extrema derecha" y dejaba claro que su obra también hablaba de la relación del poder con la cultura. "Es curioso que, quinientos años después [de Santa Teresa], esté sucediendo exactamente lo mismo: un libro perseguido por las fuerzas de extrema derecha, sucesoras de la Inquisición, contrarias a la libertad de expresión y que imponen el poder de lo político sobre lo artístico, controlando nuestro discurso". La polémica no terminó ahí, porque el Festival Eñe programó la participación de Bezerra en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, pero luego cambió el escenario por el de la librería Rafael Alberti.

El autor de Velocidad mínima, una antología de sus textos publicada por La Uña Rota, se no aceptó la reubicación y el acto nunca llegó a celebrarse. "Lo rechacé porque lo que quiero saber es si estoy siendo perseguido por el PP. Tras protestar por mi ausencia en los Teatros del Canal, ¿han tomado represalias contra mí? ¿Me van a seguir programando en los espacios dependientes de la Comunidad de Madrid, el mismo organismo que censuró mi obra?", se preguntaba Bezerra, quien sufrió la censura durante el ejercicio de Marta Rivera de la Cruz, designada como consejera de Cultura por Ayuso tras vestir los colores de Ciudadanos en la anterior y corta legislatura.

Tras arrasar en las elecciones de junio, la presidenta madrileña nombró como consejero de Cultura a Mariano de Paco, anteriormente director de gestión de los Teatros del Canal. Manuela Villa, también secretaria de Cultura y Deporte de la Ejecutiva Federal del PSOE, se muestra cauta sobre la línea que adoptará al frente del departamento: "Habrá que verlo, pero era una de las manos derechas de Marta Rivera de la Cruz en los Teatros del Canal y la persona que salió a justificar la censura, por falta de presupuesto, cuando él sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas. Sus precedentes son un poquito sospechosos".

Villa no cree que Vox presionase: "Al Partido Popular ahora mismo no le hace falta que Vox le diga nada, porque ha asumido sus principios y sus eslóganes. En algunos casos podría darse el caso, pero no en el Bezerra, porque fue el propio PP quien pensó que era mejor retirar la obra en período electoral". Ayuso, quien logró la mayoría absoluta al pasar de 65 a 71 escaños, ya no necesita para gobernar a los ultras, que perdieron tres parlamentarios. Por lo tanto, no solo fagocitó parte de su ideario, sino también a un buen puñado de sus votantes. Los frutos de Vox, pues, se cosecharán en los ayuntamientos donde se han hecho con Cultura y su influencia se verá en donde han posibilitado que gobiernen los populares.

Durante la pasada legislatura, Gonzalo Babé esgrimió el credo de su partido en la Asamblea, donde criticó la programación del Teatro de la Abadía. De Fuenteovejuna. Historia del maltrato, dirigida por Marianella Morena, dijo que "se distorsiona de manera brutal a Lope de Vega" y que "se mete el adoctrinamiento total de la ideología de género". Sobre 23F. Anatomía de un instante, basada en el libro de Javier Cercas, manifestó "mi más profunda indignación" por "financiar" una "versión libre", con una "libérrima interpretación del 23F que se ha convertido en una loa republicana que ni Podemos ni Más Madrid ni en sus mejores sueños realizarían".

Entonces, la portavoz de Cultura de Más Madrid, Jazmín Beirak, advirtió en Twitter de que sus palabras no eran "ninguna broma" y que eran un ejemplo que anticipaba "cómo será su política cultural". Así, el diputado ultra abogaba por evitar "el habitual adoctrinamiento" con temas como "el ataque a la historia de España" y denunciaba que "hay algunas obras, incluso de carácter irreverente, que atacan sentimientos religiosos". Por eso, pedía en la Asamblea que "acepten programaciones que son completamente contrarias a lo que sus votantes esperarían, y creo que esperan". Babé daba algunas claves de la doctrina ultra y, de paso, denunciaba los mensajes vertidos en 23F. Anatomía de un instante.

"¿Actualmente tiene sentido seguir siendo representados por la familia real? ¿Tiene que representarnos una figura impuesta por un dictador, nunca refrendada por el pueblo? ¿Qué principio de igualdad enseñamos a las nuevas generaciones si permitimos que alguien, por derecho de nacimiento, tenga el derecho de representarnos?". En realidad, preguntas que podría hacerse cualquiera, incluso un conservador que considere anacrónica la monarquía. "Vox mantiene que todo lo que no forma parte de su ideario cultural zombi es ideología, aunque esté desfasado o en declive, desde las corridas de toro hasta la familia nuclear, pasando por la historia colonial y el imperio español", critica Villa.

Una "normalidad" para los ultras que, según la parlamentaria socialista, "no lo es, porque afortunadamente vivimos en otro tiempo". Sin embargo, "van a la contra y sin tapujos, como vemos en los distintos ayuntamientos y comunidades donde están gobernando". Una "cultura zombificada", insiste, "que promueven cuando les dan la cartera de Cultura, que para ellos es sinónimo de toros, recreaciones históricas y los clásicos del Siglo de Oro". Es decir, "una cultura apolillada que no tiene nada que ver con la contemporánea".

Una "normalidad" para los ultras que, según la parlamentaria socialista, "no lo es, porque afortunadamente vivimos en otro tiempo". Sin embargo, "van a la contra y sin tapujos, como vemos en los distintos ayuntamientos y comunidades donde están gobernando". Una "cultura zombificada", insiste, "que promueven cuando les dan la cartera de Cultura, que para ellos es sinónimo de toros, recreaciones históricas y clásicos del Siglo de Oro". Es decir, "una cultura apolillada que no tiene nada que ver con la contemporánea". Cancelar Orlando en Valdemorillo por motivos presupuestarios, como antes sucedió con Muero porque no muero, son "excusas", según Villa. "Qué casualidad que se carguen la obra polémica y no otra. La gente no es tonta: no cuela".