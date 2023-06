Denuncian el veto de Vox a una obra de Virginia Woolf: "Es censura política"

La compañía Teatro Defondo denuncia lo que considera "un hecho muy grave": la suspensión de la obra Orlando, de Virginia Woolf, por parte de la Concejalía de Cultura de Valdemorillo (Madrid), ahora bajo el mando de Victoria Amparo Gil Movellán, de Vox.

"Esto no nos había pasado nunca", afirma el productor de la pieza, Pablo Huetos, en conversación teléfonica con Público. "El anterior equipo de gobierno nos había solicitado y aceptado las fechas, nos aceptó el presupuesto...".

Pero, con la llegada del nuevo Ejecutivo al Ayuntamiento tras un pacto PP-Vox, la situación cambió. "Nos dijeron por teléfono que, como en la obra hay un hombre que se convierte en mujer, esta es una temática que no les parece bien", explica.

Desde el Ayuntamiento alegan que "no se ha suspendido nada porque no estaba programada la obra de manera formal" y aseguran que la decisión de no representarla "no tiene un componente ideológico, sino que es una cuestión económica, puesto que tenemos un presupuesto prorrogado y no hay dinero para ciertas actividades, como también ocurre con el cine de verano, que no va a realizarse tampoco".

Ante este argumento, Huetos discrepa: "Ya está empezando a suceder lo mismo también con otras compañías por todo el país a raíz de los pactos de gobierno entre el PP y Vox y se va a acabar demostrando por sí solo que esto sí obedece a motivos ideológicos".

Desde la compañía teatral son contundentes al asegurar que "ni esta ni ninguna otra pieza artística debe ser objeto de censura política en un Estado de derecho" y zanjan: "Intentar demonizar la cultura y reducirla a etiquetas tendenciosas es solo el primer paso a la quema de libros que no se ajusten a la ideología dominante".